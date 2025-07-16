Apa itu Afiliasi MEXC? Komisi Tinggi Bebas Hambatan

Sebagai bursa mata uang kripto global terkemuka, MEXC telah mempertahankan fokus yang kuat pada trading Spot dan Futures dengan terus menyempurnakan penawarannya. Dengan pengalaman industri selama bertahun-tahun, MEXC telah menjadi platform pilihan bagi trader Futures berkat struktur biaya yang sangat kompetitif dan kedalaman pasar yang luar biasa.





Selain pengembangan produk, MEXC secara aktif berkolaborasi dengan KOL dan kreator konten yang berpengaruh untuk membina pertumbuhan bersama dan mendorong ekosistem trading futures yang sehat dan berkelanjutan.









Program Afiliasi MEXC adalah inisiatif kemitraan global yang dirancang untuk mempromosikan trading Futures melalui kolaborasi dengan KOL industri, kreator konten, dan pemimpin komunitas.





Dengan bergabung ke MEXC sebagai afiliasi, Anda dapat menyelaraskan diri dengan misi kami, mencerminkan nilai-nilai kami, dan aktif mempromosikan platform trading MEXC. Setelah menjadi afiliasi, Anda akan menerima kode referral unik, yang dapat dibagikan kepada penggemar trading melalui artikel, platform media sosial, atau saluran promosi apa pun. Untuk setiap pengguna aktif yang berhasil diundang, Anda akan menerima komisi seumur hidup dari aktivitas trading mereka.





Catatan: MEXC tidak menerima trading atau permohonan dari pengguna di negara/wilayah berikut: Korea Utara, Kuba, Sudan, Suriah, Iran, Krimea, Tiongkok Daratan, Indonesia, Singapura, Venezuela, Kanada, Amerika Serikat, dan lainnya.













Sebagai Afiliasi MEXC, Anda dapat memaksimalkan pengaruh Anda sambil menikmati tingkat komisi yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata industri. Untuk setiap pengguna yang diundang, Anda bisa mendapatkan komisi referral hingga 70% ditambah komisi sub-afiliasi tambahan sebesar 10%. Misalnya, jika Pengguna A (referral langsung Anda) menghasilkan biaya trading sebesar $100, Anda akan mendapatkan $70. Jika Pengguna A mengundang Pengguna C, Anda juga akan mendapatkan 10% dari biaya trading Pengguna C.









MEXC menawarkan rangkaian produk komprehensif dengan dukungan untuk 1.291 pasangan Futures, termasuk BTC dan ETH, dan leverage hingga 500x untuk memungkinkan berbagai strategi trading. Dengan adanya acara bebas biaya yang berkelanjutan dan biaya trade Futures yang jauh di bawah rata-rata industri, trader berfrekuensi tinggi diuntungkan oleh biaya trading yang lebih rendah. Selain itu, likuiditas MEXC yang tinggi mengurangi slippage untuk order besar secara signifikan, sehingga menyediakan lingkungan trading yang stabil dan efisien.





MEXC telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 73.000 KOL di lebih dari 170 negara dan wilayah demi membangun pengenalan dan kepercayaan merek yang kuat. Hingga saat ini, platform ini telah mendistribusikan komisi senilai lebih dari 6.200 BTC kepada afiliasi—selalu tepat waktu tanpa keterlambatan—sehingga memperkuat reputasi industrinya atas keandalannya. MEXC sepenuhnya mematuhi standar kepatuhan keuangan internasional dengan menggunakan pemisahan dana multilapis dan sistem pengendalian risiko yang canggih untuk memastikan keamanan aset maksimum bagi pengguna.













1) Masuk ke situs web resmi MEXC, lalu mengarahlah ke Futures → Ringkasan Futures.









2) Gulir ke bagian bawah halaman tersebut, lalu temukan bagian Afiliasi. Klik Daftar Sekarang.









3) Pada halaman afiliasi, klik Aktifkan Status Afiliasi. Isikan informasi yang diperlukan sebagaimana diminta, lalu klik Aktifkan Sekarang untuk menyelesaikan permohonan Anda.













1) Buka beranda Aplikasi MEXC, lalu ketuk Referral

2) Gulir ke bagian bawah halaman untuk menemukan Program Afiliasi MEXC, lalu ketuk Aktifkan Sekarang.

3) Isikan informasi yang diperlukan sebagaimana diminta, lalu klik Aktifkan Sekarang untuk menyelesaikan permohonan Anda.









Program Afiliasi MEXC menawarkan peluang yang sangat baik—jika Anda seorang KOL industri, pemimpin komunitas, atau penggemar kripto, Anda dapat memonetisasi pengaruh Anda dengan membagikan platform trading yang tepercaya dan berkualitas tinggi. Bermitralah dengan pemimpin global dan ambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi kripto!





