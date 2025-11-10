Apa itu Aria Protocol? Protokol Web3 Pertama yang Melakukan Tokenisasi Hak IP Musik





1) Aria Protocol mengubah hak cipta musik menjadi token yang dapat diperdagangkan, sehingga investor ritel dapat berinvestasi dalam aset IP yang sebelumnya terbatas pada institusi.

2) Aria Protocol telah menggalang $10,95 juta, menarik lebih dari 4.300 investor, dan menyelesaikan audit keamanan yang dilakukan oleh Halborn dan lembaga lainnya.

3) Di masa mendatang, Aria Protocol akan mendukung IP yang dapat diprogram untuk memungkinkan remixing otomatis, pemberian lisensi, dan distribusi royalti melalui smart contract.









Aria Protocol adalah protokol blockchain pertama di dunia yang dikhususkan untuk kekayaan intelektual (IP). Protokol ini mengubah aset IP dunia nyata, terutama hak cipta musik, menjadi token digital on-chain yang dapat diperdagangkan dan diedarkan. Inovasi ini meruntuhkan hambatan tradisional dalam investasi IP, sehingga investor individual dapat berpartisipasi dalam peluang yang sebelumnya hanya dimiliki oleh institusi besar dan pelaku industri.





Aria Protocol blockchain Story dibangun pada, jaringan Lapisan 1 yang dirancang khusus untuk kekayaan intelektual. Ekosistem Aria terdiri dari tiga komponen inti: Aria Protocol (infrastruktur), Aria Foundation (badan pengurus), dan Aria Protocol Labs Inc. (perusahaan pengembang inti). Ketiga entitas ini bekerja sama untuk menghadirkan aset-aset IP ikonis ke dunia blockchain.









Aria Protocol memungkinkan investor untuk mengakses dan meraih laba dari kekayaan intelektual dengan melakukan tokenisasi kekayaan intelektual tersebut menjadi RWA IP (Aset Dunia Nyata Kekayaan Intelektual) yang membuat aset-aset ini dapat dipertukarkan dan likuid.





NANA Hal ini juga memungkinkan pemilik hak cipta untuk melakukan remixing atas karya IP mereka. Misalnya, penyanyi dan aktris Korea Selatanmerilis tiga lagunya melalui platform Aria Protocol, lalu menyelenggarakan kompetisi remix global. Para produser dapat melakukan remixing lagu-lagu ini, lalu semua karya yang dikirimkan berhak untuk mendapatkan hadiah dan berpotensi dirilis melalui label rekaman internasional.





Pendapatan dari trek remix yang dirilis akan ditokenisasi pada platform Aria Protocol, lalu royalti bersih didistribusikan di kalangan kreator remix dan pemilik token APL.









RWA IP (Aset Dunia Nyata Kekayaan Intelektual) merupakan inti dari operasi Aria Protocol yang mewakili kategori baru dari aset digital. Sebelumnya, kekayaan intelektual yang berharga hanya dapat diakses oleh institusi besar dan pelaku industri. Aria Protocol mengubah hal ini dengan menghadirkan IP secara on-chain melalui token RWA IP.





Setiap token RWA IP merupakan token ERC-20 yang dibangun pada blockchain Story. Token yang dapat dipertukarkan ini didukung oleh portofolio hak kekayaan intelektual dunia nyata yang diakuisisi oleh Aria Management Company, yaitu anak perusahaan Aria Protocol Labs Inc. Dengan melakukan tokenisasi aset IP menggunakan cara ini, Aria Protocol memungkinkan siapa pun untuk mengakses dan meraih laba dari kekayaan intelektual yang sebelumnya tidak likuid dan sulit diinvestasikan.









APL adalah token RWA IP pertama yang diluncurkan pada Aria Protocol. Pemiliknya berhak atas bagian dari pendapatan yang dihasilkan dari aset IP dasarnya. Pengguna dapat memiliki dan melakukan staking token ini untuk mendapatkan hadiah yang berkelanjutan atau memperdagangkannya secara bebas di bursa terdesentralisasi.









Aria Protocol beroperasi dalam tiga fase inti: penggalangan dana, staking, dan distribusi royalti. Dengan contoh token pertama APL, berikut proses lengkapnya.









LiquidityPad Sebelum melakukan tokenisasi aset IP, dana digalang untuk mengakuisisi hak cipta. Aria Protocol menyelesaikan putaran pertamadari Stakestone dengan menggalang $10,95 juta. Dana ini digunakan oleh Aria Management Company (anak perusahaan Aria Protocol Labs Inc.) untuk membeli hak musik.





Investor yang berpartisipasi menerima APL sesuai dengan kontribusi mereka. Token ini mewakili sebagian dari seluruh portofolio IP. Total suplai APL saat ini adalah 10.947.535 dan setiap token mencerminkan kepemilikan sebagian atas hak cipta dari 48 lagu.









Setelah menerima APL, pengguna harus melakukan staking token untuk mulai mendapatkan royalti. Ketika APL di-stake, pengguna akan menerima stAPL dalam jumlah yang sama. StAPL berfungsi sebagai tanda terima staking yang mewakili partisipasi dalam distribusi royalti. Kurs awalnya adalah 1:1, tetapi seiring waktu, nilai stAPL meningkat dibandingkan APL.









Inilah nilai inti Aria Protocol. Aria Management Company memungut royalti yang dihasilkan oleh aset IP yang diakuisisi dari sumber-sumber off-chain. Aliran pendapatan meliputi pendapatan streaming, biaya lisensi, pendapatan penjualan, dan royalti kinerja.





Royalti yang dipungut tidak didistribusikan langsung kepada pemilik token. Royalti tersebut digunakan untuk melakukan buy back APL di pasar terbuka. APL hasil buy back didepositkan ke dalam staking pool, sehingga meningkatkan jumlah APL yang mendukung setiap stAPL yang pada akhirnya meningkatkan nilai stAPL. Investor dapat merealisasikan pendapatan dengan menjual stAPL secara langsung di bursa terdesentralisasi atau dengan menghentikan staking untuk mengonversi stAPL kembali menjadi APL, lalu menjual APL tersebut.









ARIAIP adalah token asli Aria Protocol tidak seperti APL yang merupakan token RWA IP. ARIAIP menyatukan investor, pemilik hak cipta, dan kreator dengan menyediakan likuiditas, tata kelola, dan insentif komunitas pada ekosistem RWA IP yang terus berkembang, mulai dari katalog musik institusional hingga remix berlisensi.





Tujuan ARIAIP adalah memajukan misi Aria Foundation yang berfokus pada peningkatan akses dan monetisasi kekayaan intelektual yang secara tradisional tidak likuid melalui Aria Protocol untuk mengembangkan pasar RWA IP. Seiring dengan terus berkembangnya ekosistem Aria, ARIAIP akan berfungsi sebagai mesin ekonomi pemersatu dan koordinator yang menghubungkan makin banyak partisipan dan RWA kekayaan intelektual.









Total Suplai: 1.000.000.000 ARIAIP

Suplai Beredar saat Peluncuran: 330.000.000 ARIAIP (33% dari total suplai)

Blockchain: Story

Alamat Kontrak: 0xC9cbbD8f211300Dd0e7a3933b7AeEdAC6F61Dd52









Kategori Alokasi Deskripsi Jadwal Vesting/Pembukaan Tim Inti 21% — 20% terbuka setelah cliff 1 tahun. Token yang tersisa akan melalui vesting linear selama 2 tahun berikutnya. Investor Awal 18% — 20% terbuka setelah penguncian selama 1 tahun. Token yang tersisa akan melalui vesting linear selama 2 tahun berikutnya. Ekosistem & Kemitraan 21% Hibah dan inisiatif strategis 33% terbuka saat TGE. Token yang tersisa akan melalui vesting linear selama 3 tahun. Pengembangan Komunitas 21% Hadiah untuk partisipasi dan kontribusi protokol 33% terbuka saat TGE. Token yang tersisa akan melalui vesting linear selama 3 tahun. Yayasan 10% Dicadangkan untuk pengembangan protokol 100% terbuka saat TGE. Likuiditas Awal 9% Airdrop komunitas dan likuiditas CEX/DEX 100% terbuka saat TGE.





Distribusi ARIAIP









situs web resmi Aria Protocol telah menyelesaikan snapshot alamat yang memenuhi syarat. Pengguna yang memenuhi kriteria kelayakan dapat mengklaim airdrop token ARIAIP melalui. Dana airdrop berasal dari 9% likuiditas awal, sementara 5% dialokasikan khusus untuk airdrop ini.





Periode Pengeklaiman Airdrop ARIAIP: 07 November 2025 pukul 14.00 WIB – 07 Desember 2025 pukul 14.00 WIB





Klaim Airdrop ARIAIP









Anda dapat membeli token ARIAIP langsung di MEXC. MEXC dikenal karena biaya yang sangat rendah, transaksi cepat, cakupan aset yang beragam, dan likuiditas yang mendalam, sehingga telah mendapatkan kepercayaan dari investor global. Dukungannya yang kuat untuk proyek-proyek yang sedang berkembang juga menjadikannya platform yang ideal untuk aset kripto berkualitas tinggi.





ARIAIP kini tersedia untuk perdagangan prapasar di MEXC yang memungkinkan pengguna untuk berdagang tanpa biaya.





1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC, lalu ketuk Lainnya di beranda.

Spot, pilih Perdagangan Prapasar untuk masuk ke halaman Prapasar 2) Dalam bagian, pilihuntuk masuk ke

3) Temukan ARIAIP dalam daftar token yang tersedia, lalu ketuk Trade.

halaman perdagangan Buat Order untuk memulai perdagangan ARIAIP dalam mode prapasar. 4) Di, klikuntuk memulai perdagangan ARIAIP dalam mode prapasar.









Berdagang ARIAIP





Apa itu Perdagangan Prapasar? Panduan Perdagangan Prapasar MEXC: FAQ Lengkap & Cara Berdagang Sebelum Listing Jika Anda ingin mempelajari selengkapnya tentang Perdagangan Prapasar, kami sarankan untuk membaca "" dan "". Panduan ini akan membantu Anda memahami cara kerja fitur ini dengan cepat.









Partisipasi Tata Kelola: Pemilik ARIAIP dapat berpartisipasi dalam tata kelola komunitas yang dapat mencakup keputusan tentang peningkatan protokol, penambahan kelas aset baru, alokasi dana, mekanisme insentif, dan kerangka untuk lisensi IP yang dapat dikomposisikan atau diprogram. Tata kelola akan berfungsi sebagai mekanisme yang memandu pengembangan dan evolusi Aria Protocol dan akan diluncurkan setelah perilisan utama protokol.





Likuiditas untuk Ekosistem RWA IP: ARIAIP akan dipasangkan dengan token RWA IP untuk membuat pool likuiditas yang memungkinkan perdagangan permissionless dan penemuan harga untuk aset berdukungan IP.





Manfaat Komunitas: Staker ARIAIP akan memiliki akses awal ke kolaborasi kreator potensial, fitur protokol baru, peluang ekosistem, dan hadiah eksklusif lainnya sebagai insentif atas kontribusi terhadap ekonomi Aria.





Manfaat Awal: Staker ARIAIP akan menerima kode diskon 15% yang dapat digunakan pada platform seni digital Muse Frame Staker ARIAIP akan menerima kode diskon 15% yang dapat digunakan pada platform seni digital





Utilitas Inti $ARIAIP













Visi jangka panjang Aria Protocol lebih dari sekadar tokenisasi IP yang ada, melainkan menciptakan ekosistem IP yang dapat diprogram. IP yang dapat diprogram adalah sistem manajemen hak cipta yang dibangun berdasarkan smart contract, di mana aturan lisensi dan monetisasi ditentukan oleh pemilik hak asli serta dijalankan secara otomatis. Model ini menurunkan biaya transaksi, meningkatkan transparansi dalam distribusi pendapatan, dan meningkatkan nilai aset IP secara keseluruhan.









Di masa depan, Aria Protocol akan mendukung Ekonomi Remix Permissioned, sebuah ekosistem di mana:

Pemilik hak cipta dapat menentukan aturan lisensi, termasuk penggunaan yang diizinkan, rasio bagi hasil, dan syarat kelayakan.

Kreator dapat menghasilkan karya turunan secara bebas dalam parameter tersebut tanpa memerlukan persetujuan lisensi individual.

Smart contract otomatis menegakkan ketentuan lisensi, mengumpulkan pendapatan, lalu mendistribusikan pendapatan sesuai rasio yang telah ditetapkan.

Investor (pemilik token RWA IP) dapat memperoleh imbal hasil dari ekosistem karya turunan yang lebih luas.









Meskipun Aria Protocol saat ini berfokus pada industri musik, arsitektur dasarnya adaptif terhadap semua jenis kekayaan intelektual, termasuk hak film dan televisi, karya sastra, karya seni, IP game, dan IP olahraga. Semua sektor ini memiliki pasar yang besar dan permintaan likuiditas yang tinggi, sehingga model Aria Protocol mudah diskalakan dan direplikasi secara luas.









Aria Protocol merupakan inovasi besar dalam finansialisasi kekayaan intelektual. Dengan mengubah hak cipta musik menjadi token blockchain yang dapat diperdagangkan, protokol ini meruntuhkan hambatan tradisional dalam investasi kekayaan intelektual, sehingga investor biasa dapat berpartisipasi dalam portofolio hak cipta bernilai jutaan dolar dan mendapatkan pendapatan royalti yang nyata.





Sejauh ini, Aria Protocol telah meraih pencapaian yang luar biasa: menggalang$10,95 juta, menarik lebih dari 4.300 investor, dan memperoleh hak parsial atas 48 lagu hit. Lebih penting lagi, protokol ini sedang membangun visi yang jauh lebih besar, yaitu menciptakan ekonomi budaya baru yang didukung oleh IP yang dapat diprogram dan smart contract untuk membuat proses penciptaan, pemberian lisensi, dan monetisasi sepenuhnya otomatis dan transparan.





Seiring dengan makin matangnya teknologi blockchain dan berkembangnya kerangka regulasi, protokol tokenisasi IP seperti Aria dapat menjadi bagian penting dari infrastruktur budaya masa depan yang merombak distribusi nilai di antara kreator, investor, dan konsumen serta mengawali era baru ekonomi kekayaan intelektual.



