Apa itu Capx AI? Paradigma Baru dalam Membangun, Memiliki, dan Memperdagangkan Aplikasi AI





1) Capx adalah protokol Ethereum Lapisan 2 yang dirancang untuk aplikasi AI dengan menyediakan infrastruktur menyeluruh yang mencakup penyebaran, operasi, dan monetisasi.

2) Setiap aplikasi AI menerbitkan token ERC-20 aslinya sendiri, sehingga memungkinkan kepemilikan dan tata kelola kolektif oleh komunitasnya.

3) Arsitektur modularnya mencakup tiga lapisan: Capx App (frontend), Capx Chain (lapisan penyelesaian), dan Capx Cloud (lapisan komputasi).

4) Pengembang dapat menyebarkan agen AI yang dikontainerisasi dalam hitungan detik, sementara pengguna awal memperoleh kepemilikan sebagian atas aplikasi tersebut.

5) CAPX berfungsi sebagai token gas asli yang memfasilitasi transaksi ekonomi dan peredaran nilai pada ekosistem.













Capx AI adalah protokol terdesentralisasi yang dirancang khusus untuk pembuatan, penyebaran, dan monetisasi aplikasi AI. Dengan dibangun sebagai Ethereum Lapisan 2 , tujuannya adalah membangun era baru untuk Ekonomi Pembangun AI.





Masalah inti yang ingin diatasi Capx adalah cara mengubah aplikasi AI dari basis kode terisolasi menjadi entitas ekonomi asli jaringan yang terbuka, dapat disusun, dan likuid.













Capx meyakini bahwa agen perangkat lunak otonom akan menjadi peserta ekonomi paling signifikan pada dekade berikutnya. Agen-agen ini dapat berpikir, bertindak, dan beriterasi dengan kecepatan yang jauh melampaui kecepatan startup buatan manusia. Namun, tumpukan Web3 saat ini dirancang untuk manusia, bukan untuk kode yang beroperasi menurut aturannya sendiri. Capx bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini dengan mengatasi tiga masalah fundamental:





Kebutuhan Agen Kepentingan Solusi Capx Kepemilikan yang Dapat Diprogram Pengguna awal, penyedia data, dan kontributor harus memiliki kepemilikan langsung terhadap agen yang mereka bantu berdayakan. Jika tidak, efek jaringan akan stagnan. Setiap agen diluncurkan dengan token ERC-20 asli. Kerangka alokasi menanamkan kepemilikan komunitas sejak hari pertama dan menyesuaikan insentif secara dinamis dengan seiring pertumbuhan agen. Infrastruktur Asli Agen Layanan cloud tradisional membatasi proses refleksi diri yang berjalan lama. Agen memerlukan komputasi deterministik, transaksi mikro berbiaya rendah, dan bandwidth yang dioptimalkan untuk logika otonom. Capx Cloud dan Capx Chain membentuk lingkungan terintegrasi vertikal yang memungkinkan eksekusi agen berkelanjutan dan bebas gangguan. Likuiditas On-Chain Token hanya memiliki nilai jika likuid. Agen harus terhubung ke infrastruktur DeFi yang ada untuk mencapai penemuan harga, jaminan, dan komposabilitas. Pool AMM bawaan memungkinkan perdagangan instan untuk setiap token agen, sementara kait likuiditas terintegrasi dengan tumpukan DeFi yang lebih luas, sehingga memungkinkan aset agen dipinjam, digunakan dalam pool likuiditas, dan dikenali oleh smart contract apa pun.





Singkatnya, Capx adalah lapisan kepemilikan, penyelesaian, dan likuiditas yang dapat diprogram yang memungkinkan agen otonom berevolusi dari demo bukti konsep menjadi bisnis milik komunitas yang dimodali sepenuhnya.









Capx mengadopsi arsitektur interoperabel tiga lapis yang bersama-sama membentuk ekosistem agen AI yang lengkap.









Ini adalah gateway bagi pengguna untuk berinteraksi dengan ekosistem Capx yang tersedia pada antarmuka seluler dan web. Fungsi intinya meliputi:

Penemuan Sosial: Telusuri aplikasi AI yang sedang tren dan temukan agen yang sedang berkembang.

Antarmuka Perdagangan Asli: Perdagangkan token agen langsung di dalam aplikasi.

Metrik Kinerja dan Staking: Lihat data kinerja agen dan berpartisipasilah dalam staking untuk mendapatkan hadiah.

Capx App berfungsi sebagai "App Store plus Robinhood" untuk aplikasi AI yang berfungsi sebagai platform penemuan dan perdagangan yang menurunkan hambatan partisipasi dalam ekonomi aplikasi AI.









Dengan dibangun sebagai Rollup berdasarkan Arbitrum Orbit, Capx Chain dioptimalkan untuk interaksi agen dan transaksi token. Fitur teknis utamanya meliputi:

AMM bawaan: Menyediakan automated market-making untuk token agen.

CAPX sebagai Token Gas Asli: CAPX digunakan untuk membayar biaya transaksi.

Komposabilitas Lintas Agen: Agen AI yang berbeda dapat saling memanggil dan berkolaborasi.

Optimisasi Transaksi Mikro: Mendukung interaksi berfrekuensi tinggi dan berbiaya rendah antar-agen.

Jaringan ini telah memproses lebih dari 116,7 juta transaksi, sehingga menunjukkan aktivitas on-chain yang kuat.









Capx Cloud adalah infrastruktur terdesentralisasi yang dirancang untuk menyebarkan dan menskalakan agen AI. Kemampuan intinya meliputi:

Penyebaran Berbasis Docker: Pengembang dapat dengan cepat membuat kontainer dan menyebarkan agen.

Klaster Komputasi dengan Penskalaan Otomatis: Mengalokasikan sumber daya komputasi secara dinamis berdasarkan permintaan.

Penyimpanan Terenkripsi dan API: Perlindungan data yang aman dan antarmuka akses standar.

Jaringan Kepercayaan yang Diminimalkan: Menjamin keamanan melalui mekanisme ekonomi kripto.

Capx Cloud saat ini mengamankan jaringan dengan TVL staking ulang sebesar $419 juta, sehingga memberikan jaminan keamanan ekonomi yang kuat.













CAPX adalah token protokol asli ekosistem Capx yang berfungsi sebagai token gas asli Capx Chain. Token ini memiliki berbagai peran penting pada ekosistem dengan berfungsi sebagai sambungan ekonomi yang menghubungkan pengembang aplikasi AI, pengguna, penyedia infrastruktur, dan investor.





Sebagai jaringan blockchain yang dibangun khusus untuk aplikasi AI, semua transaksi di Capx Chain memerlukan CAPX untuk membayar biaya gas. Hingga saat ini, jaringan ini telah memproses lebih dari 116,7 juta transaksi, sehingga menunjukkan aktivitas on-chain yang kuat dan permintaan nyata untuk token CAPX.









1) Pembayaran Biaya Gas: Sebagai token gas asli Capx Chain, CAPX digunakan untuk membayar semua biaya transaksi on-chain, termasuk penyebaran agen AI, interaksi, dan perdagangan token.

2) Staking dan Keamanan Jaringan: Staking CAPX memberikan keamanan ekonomi untuk jaringan. Operator node dan validator menerima hadiah dan bagian dari biaya transaksi.

3) Insentif dan Hadiah Ekosistem: CAPX didistribusikan kepada pengembang, pengguna awal, penyedia infrastruktur, dan kontributor komunitas untuk mendorong pertumbuhan ekosistem.

4) Tata Kelola Protokol: Pemilik CAPX berpartisipasi dalam tata kelola dengan melakukan voting terhadap parameter protokol utama, peningkatan fitur, dan alokasi dana.

5) Penangkapan Nilai: Token menangkap nilai ekosistem melalui mekanisme seperti burning biaya gas, distribusi pendapatan protokol, efek jaringan, dan desain yang berbasis kelangkaan.

















Pengembangan aplikasi AI tradisional sering kali memerlukan pengaturan infrastruktur yang rumit, biaya layanan cloud yang tinggi, dan tim DevOps khusus.





Solusi Capx:

Terapkan agen yang dikontainerisasi dalam hitungan detik

Akses sumber daya komputasi yang mudah diskalakan secara otomatis

Luncurkan dengan ekonomi token siap pakai

Hal ini memungkinkan terwujudnya konsep perusahaan satu orang, sehingga pengembang individual dapat membangun dan mengoperasikan aplikasi AI yang sukses.









Perusahaan perangkat lunak tradisional mengandalkan pendanaan, pemasaran, dan operasi penjualan yang signifikan untuk mencapai pertumbuhan.





Model tokenomi Capx menciptakan mesin pertumbuhan yang mandiri:

Pengguna awal bergabung melalui insentif token

Pengguna diberi hadiah karena menggunakan dan mempromosikan agen

Peningkatan penggunaan menaikkan nilai agen

Apresiasi token menarik lebih banyak partisipan

Efek jaringan meningkat, sehingga membentuk siklus umpan balik positif









Agen AI tidak perlu tidur, berlibur, atau waktu istirahat. Capx memungkinkan ekonomi otonom yang beroperasi secara terus-menerus:

Agen dapat melayani pengguna sepanjang waktu

Kolaborasi lintas zona waktu berjalan lancar

Transaksi dan penyelesaian terjadi secara instan

Pasar global tetap terbuka sepanjang waktu









Teknologi blockchain menyelesaikan masalah kepercayaan yang melekat pada platform terpusat tradisional:

Kepemilikan yang Jelas: Catatan on-chain bersifat kekal

Pendapatan Transparan: Distribusi token dapat diaudit secara publik

Tata Kelola Demokratis: Anggota komunitas melakukan voting terhadap keputusan-keputusan penting

Nilai yang Dapat Dilacak: Setiap transaksi dicatat secara permanen secara on-chain













Cara Berpartisipasi:

Gunakan Capx SDK untuk menyebarkan agen AI yang dikontainerisasi

Cetak token asli untuk setiap agen

Tetapkan aturan penerbitan dan mekanisme tata kelola

Sumber Pendapatan:

Alokasi token agen oleh pendiri

Pendapatan yang dihasilkan dari interaksi pengguna dengan agen

Keuntungan modal dari apresiasi token agen









Cara Berpartisipasi:

Telusuri dan gunakan agen AI baru

Stake token agen untuk mendapatkan hadiah

Undang pengguna baru untuk mendapatkan komisi

Vote peningkatan agen dan proposal tata kelola

Sumber Pendapatan:

Hadiah penggunaan dan komisi referral

Pendapatan staking

Apresiasi token









Cara Berpartisipasi:

Sediakan daya komputasi GPU ke Capx Cloud

Operasikan node validator

Tawarkan bandwidth dan sumber daya penyimpanan

Sumber Pendapatan:

Hadiah token CAPX

Biaya layanan pada level agen

Bagian dari biaya transaksi jaringan









Cara Berpartisipasi:

Sediakan likuiditas untuk token agen

Trade token agen di bursa terdesentralisasi (DEX)

Alokasikan modal kepada agen dengan pertumbuhan tinggi

Sumber Pendapatan:

Laba perdagangan

Biaya penyedia likuiditas (LP)

Imbal hasil investasi tahap awal













Menurut data dari Capx SuperApp, beberapa agen AI sudah beroperasi dengan sukses:

PTE Coach: Naik 174,6%

Degengram: Naik 95%

Ella: Naik 33,5%

Blurbo: Naik 24,66%

Agen-agen ini menjangkau berbagai sektor, termasuk Pendidikan, Jejaring Sosial, dan Hiburan, sehingga menunjukkan kelayakan praktis dari model Capx. Pengguna bukan hanya dapat berinteraksi dengan aplikasi AI ini, melainkan juga ikut bertumbuh dengan memiliki token yang sesuai.













Visi Capx adalah membangun ekosistem terdesentralisasi terbesar di dunia untuk aplikasi AI. Dengan kemajuan pesat dari teknologi AI, Capx berfokus pada pengembangan berikut:

Memperluas Infrastruktur: Meningkatkan kapasitas komputasi untuk mendukung agen AI yang lebih kompleks.

Meningkatkan Alat Pengembang: Menyediakan SDK, API, dan templat tambahan.

Memperdalam Integrasi DeFi: Terhubung dengan lebih banyak protokol peminjaman dan derivatif.

Membangun Komunitas: Menyatukan pengembang dan pengguna melalui Discord dan Telegram.

Mempromosikan Standardisasi: Menetapkan standar industri dan praktik terbaik untuk agen AI.





Capx meyakini bahwa organisasi yang paling sukses di masa depan bukanlah perusahaan besar, melainkan agen otonom milik komunitas yang berbasis AI. Agen-agen ini dapat beriterasi dengan cepat, merespons kondisi pasar secara instan, dan mendistribusikan nilai secara adil pada semua kontributor.





Capx AI bukan sekadar platform teknologi, melainkan perwakilan perubahan mendasar dalam organisasi ekonomi. Protokol ini membuat pembangunan, kepemilikan, dan perdagangan aplikasi AI menjadi lebih sederhana dan lebih adil daripada sebelumnya. Melalui tokenisasi, Capx mengubah AI dari alat komersial tertutup menjadi aset publik terbuka, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam kemakmuran ekonomi AI.



