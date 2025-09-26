Apa itu Collector Crypt? Revolusi Perdagangan RWA di Balik Penjualan 1 Juta Paket Kartu Digital









1) Collector Crypt telah mencapai pendapatan tahunan lebih dari $70 juta dan berhasil melakukan tokenisasi GMV delapan digit.

2) 100% pendapatan bersih dari token CARDS digunakan untuk membeli kartu koleksi fisik untuk perbendaharaan yang secara langsung mendukung token ini dengan aset dunia nyata.

3) Produk Gacha menawarkan ekspektasi nilai positif +5% hingga +10% yang memungkinkan pengguna memperoleh barang koleksi dengan harga 90%-95% dari harga pasar.

4) Alat Sniper telah memfasilitasi lebih dari $10 juta dalam lelang dengan menghasilkan biaya 1% pada bid yang berhasil dan pengembalian dana penuh pada bid yang tidak berhasil.

5) Tim Collector Crypt menghadirkan hampir satu abad pengalaman gabungan dalam industri barang koleksi dan lebih dari 30 tahun keahlian kumulatif dalam bidang kripto dengan latar belakang yang mencakup Amazon, hedge fund, dan banyak lagi.









Collector Crypt Collector Crypt adalah platform perdagangan barang koleksi revolusioner yang dikhususkan untuk mengatasi masalah jangka panjang di pasar barang koleksi tradisional, seperti penyelesaian pembayaran yang lambat, penipuan yang sering terjadi, dan inefisiensi. Visi utamaadalah membangun pasar barang koleksi berkualitas tinggi yang dirancang agar siapa pun dapat menggunakannya dengan mudah, terlepas dari tingkat pengenalan mereka dengan teknologi mata uang kripto.





RWA Collector Crypt telah menjadi aplikasi kartu koleksiterkemuka di blockchain Solana. Hingga saat ini, platform ini telah menghasilkan pendapatan lebih dari $70 juta dan berhasil melakukan tokenisasi GMV delapan digit dolar dalam barang koleksi.





Tim inti di balik Collector Crypt menghadirkan perpaduan yang kuat antara keahlian kewirausahaan, teknis, dan industri. CEO-nya adalah seorang pengusaha serial dengan banyak keberhasilan yang didukung modal ventura dalam bidang bioteknologi dan teknologi tinggi. CTO-nya memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam memberikan solusi pemasaran digital untuk perusahaan Fortune 500. Kepala Pengembangan Bisnisnya sebelumnya bekerja di Amazon dan di hedge fund dengan pengalaman yang mencakup berbagai industri. Kombinasi ini memastikan bahwa Collector Crypt bukan hanya inovatif di bidang teknis, melainkan juga sangat mumpuni dalam operasi bisnis, ekspansi pasar, dan layanan keuangan. Keterampilan yang saling melengkapi dan pengalaman kumulatif dari timnya menyediakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang platform.





Collector Crypt









token CARDS CARDS Sebagai jembatan antara pasar barang koleksi tradisional dan ekonomi digital, Collector Crypt telah menghadirkan. Token ini bukan sekadar instrumen pembayaran, melainkan berfungsi sebagai inti ekosistem ekonomi platform ini. Desainsepenuhnya memperhitungkan karakteristik pasar barang koleksi, sehingga memastikan likuiditas perdagangan sekaligus menawarkan potensi apresiasi nilai kepada pemilik jangka panjang.













Total Suplai CARDS: 2 miliar token





Kategori Alokasi Persentase Deskripsi Yayasan 36,76% Dicadangkan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang, pertumbuhan, dan pengembangan proyek yang berkelanjutan. Tidak ada rencana penjualan untuk saat ini. Hadiah Komunitas 20,00% Mencakup airdrop genesis yang memberikan hadiah kepada pengguna awal dan menarik perhatian pada fitur-fitur baru sekaligus menghindari airdrop spekulatif. Alokasi Tim 19,50% Diperuntukkan bagi anggota tim yang berkontribusi terhadap pengembangan platform yang berkelanjutan. Putaran Pra-Pendanaan Awal 8,20% Diberikan kepada kontributor paling awal yang mendukung visi proyek. Penjualan Publik TGE 5.00% Alokasi penjualan publik. Semua hasil bersih digunakan untuk membeli kartu koleksi untuk perbendaharaan. Penasihat 4,37% Dialokasikan kepada mitra strategis yang menyediakan keahlian dan panduan. Putaran Pendanaan Awal 3,67% Dialokasikan kepada kontributor dari putaran penggalangan dana privat terakhir. Likuiditas On-Chain 2,50% Raydium Digunakan untuk menyediakan likuiditas pada DEX (seperti) untuk memastikan pasar perdagangan yang sehat.





Tokenomi Collector Crypt









Hadirnya token CARDS mengatasi beberapa kendala yang sudah lama ada di pasar barang koleksi tradisional.

Penyelesaian Lebih Cepat: Token ini meningkatkan kecepatan pembayaran secara signifikan, sehingga menghilangkan kebutuhan pengguna untuk menunggu transfer bank atau konfirmasi dari metode pembayaran tradisional.

Pengurangan Penipuan: Transparansi dan keterlacakan transaksi token secara efektif menurunkan risiko penipuan.

Kemudahan Lintas Batas: Token ini menyederhanakan transaksi internasional dengan menghindari konversi mata uang dan kerumitan transfer lintas batas.









Collector Crypt telah membangun ekosistem produk komprehensif yang mencakup setiap tahap proses perdagangan barang koleksi.









NFT Setiapdi Collector Crypt dapat ditukarkan dengan kartu koleksi fisik (RWA) yang diwakilinya. Kolektor dapat mendepositkan kartu fisik untuk mencetak RWA tokenisasi, atau melakukan burning NFT mereka kapan saja agar kartu terkait dikirimkan langsung kepada mereka. Fitur ini memungkinkan konversi yang lancar antara aset digital dan barang koleksi fisik.









Magic Eden Collector Crypt telah mengembangkan marketplace yang dirancang khusus untuk game kartu koleksi (TCG). Fitur ini mencakup semua alat pemfilteran dan penemuan yang diharapkan para kolektor, sekaligus sepenuhnya memanfaatkan interoperabilitas Web3. NFT pada Collector Crypt juga dapat digunakan di berbagai platform yang kompatibel seperti, sehingga memberikan kebebasan dan likuiditas yang melampaui sebelumnya kepada para kolektor.









Gacha RWA dari Collector Crypt adalah produknya yang paling populer dan merupakan produk paket penguat digital dengan ekspektasi nilai (EV) tertinggi di pasaran. Rata-rata, pengguna menikmati ekspektasi nilai positif sebesar +5% hingga +10%, sehingga menjadikannya pengalaman berbelanja yang lebih menyerupai game daripada mesin judi yang menguntungkan bandar. Laba sepenuhnya dihasilkan melalui buyback, sehingga memungkinkan kolektor untuk:

Menyimpan semua kartu, sehingga secara efektif mendapatkan satu set lengkap dengan harga 90-95% dari nilai pasar (diskon internal).

Menjual kembali kartu yang tidak diinginkan dan mengejar kartu langka, epik, dan legendaris yang nilainya 40-80 kali lipat harga dari paketnya.

Atau menggabungkan kedua pendekatan untuk menikmati keseruan membuka paket tanpa mengalami kehilangan nilai.





Mesin Gacha





Bagi pengguna yang ingin menangkap item langka secara tepat di pasar Web2, alat Sniper Collector Crypt merupakan solusi yang ideal. Dengan menetapkan bid maksimum dan membayar deposit dalam USDC, alat ini otomatis memasang bid di detik-detik terakhir, lalu melakukan tokenisasi kartu koleksi setelah berhasil. Biaya 1% dikenakan pada lelang yang berhasil, sedangkan lelang yang gagal akan mendapatkan pengembalian dana 100%. Dengan menggunakan alat ini, Collector Crypt telah memfasilitasi lebih dari $10 juta dalam lelang untuk memperoleh kartu senilai jutaan dolar dengan diskon yang signifikan dari harga pasar.









Card Club adalah pass NFT premium Collector Crypt. Pemiliknya mendapatkan akses eksklusif ke slot whitelist, peluncuran produk baru, dan manfaat keanggotaan tambahan.









Collector Crypt telah mendirikan komunitas resmi di Discord dan X (Twitter) guna menyediakan ruang bagi para kolektor untuk bertukar wawasan, memamerkan koleksi mereka, dan mendiskusikan tren pasar. Komunitas ini bukan hanya menjadi saluran komunikasi, melainkan juga berfungsi sebagai sarana yang penting untuk mengumpulkan umpan balik pengguna dan terus meningkatkan platform.





Antarmuka pengguna platform dirancang dengan berfokus kuat pada pengalaman pengguna. Baik untuk mendepositkan barang koleksi, berdagang, atau berpartisipasi dalam Gacha, setiap proses dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa pengguna pertama kali pun dapat memulai dengan cepat. Selain itu, platform ini menyediakan dukungan dokumentasi yang komprehensif, termasuk panduan pengguna dan FAQ, untuk membantu pengguna memanfaatkan fitur-fiturnya dengan sepenuhnya.









Collector Crypt terus bergerak menuju tujuannya untuk menjadi platform perdagangan barang koleksi digital terkemuka di dunia. Platform ini berencana untuk memperluas kategori barang koleksi yang didukung melampaui fokusnya saat ini pada kartu koleksi dan memperluas ke area seperti karya seni, memorabilia, dan barang edisi terbatas. Di bidang teknologi, timnya sedang menjajaki fitur-fitur yang inovatif, termasuk tampilan realitas berimbuh (AR), autentikasi bertenaga AI, dan sistem rekomendasi cerdas, untuk lebih meningkatkan pengalaman pengguna.





Seiring teknologi blockchain makin matang dan makin diterima secara luas, Collector Crypt siap menjadi hub utama yang menghubungkan pasar barang koleksi tradisional dengan ekonomi digital. Visinya bukan hanya menyediakan tempat berdagang, melainkan juga membangun ekosistem koleksi lengkap yang memungkinkan setiap kolektor dapat menemukan nilai dan keseruan.









Collector Crypt merupakan langkah penting dalam transformasi digital pasar barang koleksi. Melalui penggabungan keahlian dalam perdagangan barang koleksi tradisional dengan teknologi blockchain yang mutakhir, platform ini menciptakan lingkungan yang lebih aman, efisien, dan menarik bagi para kolektor. Pengguna yang merupakan kolektor berpengalaman maupun pendatang baru di bidang ini dapat mengakses alat dan layanan tepat yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.





Di platform ini, mengoleksi bukan lagi sekadar membeli dan menjual, melainkan menjadi pengalaman digital yang penuh kemungkinan. Seiring Collector Crypt terus tumbuh dan berkembang, platform ini siap untuk makin berperan penting dalam mendorong pasar barang koleksi global menuju digitalisasi.



