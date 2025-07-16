Apa itu CUDIS? Menciptakan Tolok Ukur Kesehatan Terdesentralisasi dan Membangun Ekosistem Kesehatan Universal

CUDIS Solana adalah proyek kesehatan inovatif yang dibangun pada blockchain. Dengan mengintegrasikan perangkat yang dapat dikenakan, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi Web3, CUDIS menggunakan model Move-to-Earn untuk memberikan insentif kepada pengguna agar mengadopsi kebiasaan gaya hidup sehat.









Dalam manajemen kesehatan tradisional, data pengguna biasanya dikontrol oleh platform terpusat tanpa perlindungan privasi dan insentif ekonomi. Seiring dengan berkembangnya teknologi blockchain dan AI, DePIN (Jaringan Infrastruktur Fisik Terdesentralisasi) muncul sebagai pendorong penting adopsi Web3 di dunia nyata.





CUDIS bertujuan untuk memberi pengguna kontrol terhadap data kesehatan mereka sendiri melalui teknologi terdesentralisasi dan memberikan reward ekonomi atas perilaku sehat melalui monetisasi data. Dengan menggabungkan perangkat yang dapat dikenakan, AI, dan blockchain, CUDIS membangun ekosistem kesehatan berorientasi pengguna yang membuat individu benar-benar memiliki data mereka sendiri sebagai upaya mencapai umur panjang lebih personal, dapat dilacak, dan berbasis reward.













Dengan dibangun di atas blockchain, CUDIS menawarkan platform yang aman dan transparan untuk mengelola data kesehatan. Pengguna dapat mengelola, berbagi, atau merahasiakan data kesehatan mereka dengan aman, sehingga memastikan kepemilikan dan kontrol penuh atas wawasan kesehatan pribadi mereka.









CUDIS mengintegrasikan teknologi yang dapat dikenakan, Longevity Hub berbasis AI, dan aplikasi super bertenaga blockchain untuk memungkinkan pengguna melacak kesehatan mereka secara aktual dan menerima rekomendasi umur panjang yang dikustomisasi. Algoritma AI-nya membantu menyaring informasi yang salah dan memberikan strategi yang didukung sains untuk meningkatkan kesehatan biologis.









Di luar pelacakan dan wawasan, CUDIS menawarkan serangkaian produk, program, dan layanan yang dipilih dengan cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan spesifik pengguna, serta menyediakan solusi manajemen kesehatan yang komprehensif.









CUDIS menerapkan sistem reward untuk mendorong keterlibatan kesehatan aktif. Pengguna yang meningkatkan kesehatannya bisa mendapatkan token CUDIS sebagai bentuk insentif ekonomi.









Cincin CUDIS: Cincin cerdas yang memantau metrik kesehatan secara aktual.





Aplikasi Super CUDIS: Aplikasi komprehensif untuk mengelola data kesehatan, menerima pelatihan AI, dan melacak reward.





Jaringan Data CUDIS: Platform berbagi data terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna mendapatkan reward dengan berbagi data kesehatan.





Longevity Hub: Sebuah platform yang menggabungkan toko DApp dan launchpad proyek dalam ekosistem umur panjang.













Nama Token: CUDIS

Total Suplai: 1 Miliar









Ekosistem: 15%

Penjualan Publik: 25%

Penasihat: 5%

Perbendaharaan: 9%

Tim Pengembang: 15%

Investor: 17%

Likuiditas: 5.87%

Pemasaran: 8.13%













Reward atas Perilaku Sehat: Pengguna bisa mendapatkan token CUDIS dengan terlibat dalam aktivitas yang sehat.





Monetisasi Data: Pengguna dapat memilih untuk membagikan data kesehatan mereka secara anonim dengan imbalan reward token.





Pembayaran untuk Produk dan Layanan: Token dapat digunakan di dalam Longevity Hub untuk membeli barang dan jasa terkait kesehatan.





Staking dan Tata Kelola: Pengguna dapat melakukan staking token untuk berpartisipasi dalam tata kelola platform dan mendapatkan reward tambahan.









CUDIS berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan dan umur panjang masyarakat melalui inovasi teknologi. Dengan menggabungkan perangkat yang dapat dikenakan, AI, dan blockchain, CUDIS menawarkan solusi manajemen kesehatan generasi terbaru. Tokenominya dirancang untuk memberikan insentif atas partisipasi dan kontribusi pengguna demi membantu membangun ekosistem kesehatan yang berkelanjutan. Bagi investor yang tertarik pada teknologi kesehatan dan aplikasi Web3, CUDIS adalah proyek yang patut diperhatikan.





Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.







