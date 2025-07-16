Apa itu Lagrange? Infrastruktur untuk Komputasi Zero-Knowledge Cross-Chain

Seiring dengan pesatnya evolusi ekosistem multirantai, kebutuhan akan komputasi data lintas rantai yang aman, efisien, dan dapat diverifikasi telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan blockchain. Lagrange mengatasi tantangan ini secara langsung dengan protokol modular dan skalabel yang didukung oleh zero-knowledge proofs (ZK), yang menyediakan infrastruktur penting untuk aplikasi terdesentralisasi (dApps). Dengan peluncuran token airdrop yang akan datang, ekosistem yang berkembang, dan potensi harga token yang menjanjikan, Lagrange muncul sebagai salah satu peluncuran koin yang paling menarik di lingkungan zero-knowledge dan lintas rantai.













ZK Coprocessor memungkinkan pengembang untuk meminta data onchain secara langsung menggunakan perintah seperti SQL dari kontrak pintar. Hal ini memungkinkan:





Data blockchain untuk diproses terlebih dahulu menjadi basis data yang dapat diverifikasi dan ramah ZK;

Jaringan Pembuktian ZK Lagrange untuk menghitung dan menggabungkan zero-knowledge proofs;

Kueri berbiaya rendah dan berkecepatan tinggi—bahkan di berbagai rantai.





Hal ini secara drastis mengurangi biaya gas dan latensi untuk komputasi onchain—meningkatkan efisiensi dApp sekaligus meningkatkan permintaan untuk token Lagrange.









Jaringan ZK Prover mendukung berbagai aplikasi termasuk rollup, pengiriman pesan lintas rantai, dan koprosesor ZK. Fitur-fiturnya meliputi:





Subjaringan Modular: Memungkinkan blockchain, rollup, atau aplikasi apa pun untuk terhubung sesuai kebutuhan, sehingga menghilangkan titik kegagalan tunggal.

Dukungan Sistem Bukti yang Beragam: Kompatibel dengan berbagai sistem pembuktian seperti Boojum, Plonky3, dan Plonky2 untuk memenuhi kebutuhan berbagai ekosistem.

Ketersediaan Tinggi dan Efisiensi Biaya: Terintegrasi dengan EigenLayer, memanfaatkan lebih dari 85 operator tingkat institusional untuk menjalankan pembuktian, memastikan pembuatan bukti secara real-time dan kinerja biaya yang dioptimalkan.





Karena lapisan ini menjadi infrastruktur penting untuk dApps, diharapkan akan berdampak positif pada harga token dan nilai jangka panjang koin Lagrange.









Lagrange memperkenalkan State Committees untuk validasi status yang aman dan terdesentralisasi di seluruh rantai:





Set Validator yang Berkembang Secara Dinamis: Keamanan berasal dari set validator yang terus berkembang dan berukuran dinamis, yang dipertaruhkan kembali melalui EigenLayer.

Kompatibilitas Rantai Luas: Dirancang untuk menskalakan dan menghasilkan bukti status untuk blockchain apa pun, terlepas dari mekanisme konsensusnya.

Sistem Bukti Modular: Protokol memungkinkan bukti status, penyimpanan, atau komputasi yang dapat disesuaikan, yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik berbagai aplikasi.





Ini memperkuat keamanan lintas rantai dan menciptakan utilitas untuk token Lagrange, yang sangat penting untuk mempertahankan operasi komite.









Infrastruktur Lagrange mendukung berbagai kasus penggunaan di dunia nyata, yang memberikan token dan harga tokennya fundamental jangka panjang yang kuat:





DeFi: Harga DEX multi-rantai, pasar pinjaman, agregasi hasil

GameFi: Validasi aset game lintas-rantai, pelacakan status, pencapaian

Oracle: Alternatif yang tidak memerlukan kepercayaan dan latensi rendah untuk oracle tradisional

AI + Blockchain: Eksekusi model AI/ML yang dapat diverifikasi di rantai dengan token sebagai bahan bakar.





Utilitas ini mendukung adopsi koin Lagrange secara luas, memperkuat penggunaannya di ekosistem onchain dan offchain.













Mei 2023: Putaran Pra-Pendanaan Awal senilai $4 juta

Mei 2024: Putaran Pendanaan Awal senilai $13,2 juta dari perusahaan terkemuka seperti Founders Fund, Archetype, dan 1kx.





Putaran ini meletakkan dasar untuk strategi pendistribusian koin global dan airdrop token Lagrange. Investor bertaruh pada skalabilitas dan utilitas lintas rantai dari model token dan momentum harga token di masa mendatang.









Lagrange telah bermitra dengan proyek-proyek blockchain utama termasuk:





EigenLayer, Base, Frax Finance

Mantle Network, Omni Network, AltLayer, dll.





Pada bulan Januari 2025, Lagrange mengintegrasikan pembuktian ZK Stack yang terdesentralisasi dari ZKsync —langkah besar lainnya untuk menjadikan tokennya sebagai pusat komputasi lintas rantai yang aman.









Dengan banyak integrasi dan kasus penggunaan di dunia nyata yang akan segera terjadi, Lagrange siap menjadi bagian penting dari infrastruktur yang memungkinkan ekosistem multirantai terpadu dan komputasi yang dapat dipercaya. Dengan memanfaatkan ZK Coprocessor dan ZK Prover Network yang inovatif, Lagrange menghadirkan lapisan komputasi dan verifikasi lintas rantai yang dapat diskalakan dan efisien—menyelesaikan tantangan penting dalam interoperabilitas data multirantai. Arsitektur modular dan kemampuan komputasi yang kuat memposisikannya untuk adopsi yang luas di seluruh DeFi, GameFi , AI, dan lainnya.





Lagrange mendorong blockchain ke era baru kolaborasi lintas rantai dan komputasi berperforma tinggi, dengan teknologi tanpa pengetahuan sebagai intinya. Melalui tiga modul dasarnya, Lagrange menawarkan platform modular dan serbaguna untuk komputasi dan verifikasi, membuka kemungkinan baru untuk aplikasi kompleks di dunia Web3.




