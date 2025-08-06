Apa Itu Margin? Siapa yang Menggerakkan Margin Saya? Memahami Margin dalam Perdagangan Futures MEXC

Margin adalah dasar perdagangan futures—margin menentukan ukuran posisi, eksposur risiko, dan saat posisi dilikuidasi. Memahami cara kerja margin dan alasan perubahannya sangat penting untuk keberhasilan perdagangan futures.













Margin adalah jaminan yang diperlukan untuk membuka dan mempertahankan posisi futures. Daripada membayar nilai kontrak penuh, pengguna dapat mendepositkan persentase tertentu berdasarkan rasio leverage. Hal ini memungkinkan perdagangan dengan leverage yang memperbesar laba rugi.





Isolated Margin dan Cross Margin MEXC mendukung dua mode margin:









Dalam mode Isolated Margin, setiap posisi beroperasi sebagai unit perdagangan yang sepenuhnya independen dengan saldo margin khususnya sendiri, sehingga memastikan bahwa laba rugi dari satu posisi terkontrol dalam margin terkait dan tidak meluas hingga memengaruhi posisi lain. Ketika suatu posisi menghadapi likuidasi, kerugian dibatasi secara ketat pada margin yang dialokasikan untuk posisi tersebut, sementara posisi lain dan dana akun tetap terlindungi sepenuhnya.





Pendekatan yang membentuk kompartemen ini memberikan pengendalian risiko yang lebih baik, sehingga ideal bagi pemula atau pedagang yang menjalankan berbagai strategi. Misalnya, jika Anda memiliki posisi BTCUSDT dan ETHUSDT, lalu posisi BTC Anda dilikuidasi, posisi ETH Anda tetap beroperasi secara normal dengan margin yang sama sekali tidak terpengaruh. Hal ini memungkinkan pedagang untuk mengelola risiko dengan lebih presisi untuk masing-masing aset.









Dalam mode Cross Margin, semua dana yang tersedia di akun Futures Anda dibagikan sebagai margin pada semua posisi. Meskipun memungkinkan leverage yang lebih tinggi, pendekatan ini juga berarti bahwa kerugian yang signifikan dalam satu posisi dapat memengaruhi seluruh saldo akun Anda dan berpotensi memengaruhi posisi lain. MEXC memungkinkan pengguna untuk beralih dari Isolated Margin ke Cross Margin untuk posisi yang ada, tetapi tidak sebaliknya.





Cross Margin cocok bagi pedagang yang lebih mahir dengan selera risiko lebih tinggi yang ingin memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia. Jika Anda yakin dengan pandangan pasar Anda, Cross Margin dapat meningkatkan leverage dan meningkatkan laba selama pergerakan yang menguntungkan, tetapi juga meningkatkan risiko.









Selama perdagangan futures, beberapa faktor dapat menyebabkan berkurangnya margin posisi Anda. Berikut adalah tujuh penyebab yang paling umum:









Saat membuka posisi kontrak futures baru, Anda perlu mengalokasikan jumlah margin tertentu sebagai jaminan untuk perdagangan. Margin ini dipotongkan dari saldo tersedia, lalu dikunci guna memastikan Anda memiliki dana yang cukup untuk menutup potensi kerugian. Setelah Anda menutup posisi atau mencapai stop-loss, margin yang terkunci akan dirilis kembali ke saldo tersedia.





Contoh

Anda membuka posisi BTCUSDT senilai $10.000 yang memerlukan margin 10%. Margin $1.000 dipotongkan dari saldo tersedia, lalu dikunci sebagai jaminan selama perdagangan berlangsung. Setelah menutup posisi atau memicu stop-loss, margin $1.000 tersebut akan otomatis dirilis kembali ke saldo tersedia Anda.













Perdagangan Futures sangat sensitif terhadap volatilitas pasar. Jika pergerakan harga berlawanan dengan arah posisi Anda, Anda akan mengalami kerugian yang otomatis mengurangi margin tersedia.





Contoh

harga BTC Mengatur Take-Profit dan Stop-Loss untuk Perdagangan Futures Jika Anda membuka posisi long BTCUSDT, tetapiturun terus-menerus, posisi Anda akan kehilangan nilai dan saldo margin Anda berkurang secara proporsional. Karena fluktuasi pasar tidak dapat diprediksi, pedagang harus aktif memantau dinamika pasar serta menerapkan strategi stop-loss dan take-profit yang tepat untuk mengelola eksposur risiko. Lihat "" untuk mengetahui informasi selengkapnya.









Biaya perdagangan MEXC, termasuk yang terendah di pasar, otomatis dipotongkan dari margin yang tersedia setiap kali Anda melakukan perdagangan.









Biaya pendanaan dipotong dari saldo margin yang tersedia. Jika pengguna tidak memiliki margin yang cukup, biaya pendanaan akan dipotongkan dari margin posisi, sehingga menyebabkan harga likuidasi bergerak makin mendekati harga pasar saat ini dan secara signifikan meningkatkan risiko likuidasi.





Contoh





BTCUSDT Pedagang A memiliki posisi, tetapi margin yang tersedia tidak cukup untuk menutup biaya pendanaan saat ini. Sistem otomatis memotongkan biaya dari margin posisi pengguna yang menyusutkan penyangga keamanan dan menaikkan harga likuidasi, sehingga sangat meningkatkan risiko likuidasi.









Likuidasi terpicu ketika pergerakan pasar yang ekstrem mengurangi margin pedagang di bawah ambang batas margin pemeliharaan yang diperlukan untuk mempertahankan posisi terbuka. Jika likuidasi terjadi, margin pengguna akan mengalami kerugian.





Contoh





Jika seorang pedagang memiliki margin posisi sebesar $1.000, tetapi terjadi penurunan pasar yang signifikan sehingga mengurangi margin tersebut menjadi $500—di bawah persyaratan pemeliharaan margin bursa—sistem akan menutup posisi tersebut secara paksa, sehingga mengakibatkan pedagang mengalami kerugian margin sebagian atau total.









Mentransfer dana dari akun Futures ke akun lain mengurangi saldo Futures yang tersedia, sehingga dapat memengaruhi margin posisi yang ada.





Contoh





Ketika seorang pedagang memindahkan $500 dari akun Futures ke akun Spot, margin Futures yang tersedia turun sebesar $500, sehingga berpotensi memengaruhi kemampuan pedagang untuk mempertahankan posisi saat ini.









Jika bonus Futures di akun Anda digunakan sebagai margin, kedaluwarsanya akan mengurangi total margin yang tersedia.





Contoh





margin tambahan Seorang pedagang menerima bonus Futures senilai $50 yang berfungsi sebagai. Setelah bonus kedaluwarsa, $50 tersebut akan otomatis dihapus dari saldo margin, sehingga mengurangi margin posisi.













Beberapa faktor yang umum menyebabkan penipisan margin: volatilitas pasar, leverage yang berlebihan, tidak adanya stop-loss, dan manajemen risiko yang lemah. Berikut adalah beberapa tip untuk mengurangi risiko:





Gunakan Stop-Loss Order: Selalu atur stop-loss untuk keluar lebih awal jika terjadi pergerakan pasar yang tidak menguntungkan.

Kontrol Leverage: Pilih level leverage yang sesuai dengan toleransi risiko Anda. Leverage yang lebih tinggi berarti risiko yang lebih tinggi.

Pantau dan Isi Ulang Margin: Perhatikan tingkat margin pemeliharaan Anda dan tambahkan margin sebelum mencapai level peringatan.

Pilih Mode Isolated: Mode Isolated Margin membatasi kerugian Anda pada satu posisi dan melindungi aset Anda yang lain.









