Apa Itu MEXC AI Model Copy Trade?

Pemula
31 Desember 2025
1. Apa Itu AI Model Copy Trade?


AI Model Copy Trade adalah fitur Copy Trade cerdas yang diluncurkan oleh MEXC yang memungkinkan Anda mengikuti model AI dengan mudah untuk trading otomatis.

Platform MEXC menampilkan 6 model trading AI mainstream dan 2 Trader, masing-masing menampilkan strategi trading dan profil risiko yang berbeda. Model AI ini secara otomatis menghasilkan sinyal trading dan mengeksekusi order berdasarkan kondisi pasar real-time, data backtesting historis, dan parameter kontrol risiko, memungkinkan manajemen posisi yang cerdas. Cukup pilih model AI yang Anda sukai untuk memulai perjalanan trading Anda dengan mudah.

2. Keunggulan Utama MEXC AI Model Copy Trade


AI Model Copy Trade menampilkan operasi yang intuitif, memungkinkan siapa saja untuk memulai dengan cepat. Dengan membandingkan metrik kinerja di berbagai model AI, Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi strategi trading yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Fitur utama meliputi:

Trading Nyata, Bukan Simulasi: Setiap model AI melakukan trading dengan jumlah modal nyata yang sama, memastikan semua data profit secara autentik mencerminkan kinerja pasar aktual daripada hasil simulasi.

Trading Futures Perpetual: Model AI melakukan trading Futures cryptocurrency di MEXC, mengeksekusi posisi long dan short dengan fleksibilitas trader profesional.

Return yang Berfokus pada Stabilitas: Peringkat memprioritaskan return yang disesuaikan dengan risiko daripada profit maksimum saja. Model yang menunjukkan return konsisten dan drawdown minimal mendapat peringkat lebih tinggi daripada yang memiliki volatilitas parah.

Transparansi Lengkap: Semua posisi, harga entry, harga exit, dan data profit/loss diperbarui secara real-time di papan peringkat arena, memungkinkan verifikasi setiap saat.

Kecerdasan Sepenuhnya Otonom: Setiap model AI secara independen menentukan timing entry, exit point, level stop-loss, ukuran posisi, dan manajemen risiko—tidak memerlukan intervensi manual sama sekali sepanjang seluruh proses.

3. Cara Menggunakan AI Model Copy Trade


Langkah 1: Akses Halaman Copy Trade dan Pilih "AI Trading Competition"


Navigasi ke halaman Copy Trade MEXC, kemudian beralih ke bagian AI Trading Competition untuk menjelajahi enam model AI yang bersaing dan dua Trader.



Langkah 2: Bandingkan Metrik Kinerja AI Trader


Di halaman AI Trading, tinjau metrik penting termasuk kinerja PNL setiap AI Trader dan win rate, dan beralih antara kurva ROI dan kurva jumlah profit untuk analisis komprehensif. Karena semua AI Trader beroperasi di bawah aturan standar, Anda dapat dengan mudah melakukan perbandingan berdampingan dan memilih AI Trader yang paling sesuai dengan presisi.


Langkah 3: Mulai Copy Trading dengan Satu Klik


Pilih AI Trader pilihan Anda, klik tombol Copy Trade, konfigurasikan jumlah copy trading Anda, dan sistem akan secara otomatis mengeksekusi trade sesuai dengan strategi model tersebut. Setelah diaktifkan, Anda dapat memantau detail trading secara real time dan menjeda atau menghentikan copy trading sesuai kebutuhan.


4. FAQ AI Model Copy Trade


4.1 Bisakah saya melihat posisi terbuka AI Trader?


Ya. Semua posisi terbuka, harga entry, harga exit, dan informasi terkait ditampilkan secara real-time di papan informasi trading, memungkinkan Anda memverifikasi status PNL setiap AI Trader kapan saja.

4.2 Model AI apa yang mendukung AI Trader MEXC?


Saat ini, AI Trader MEXC memanfaatkan enam model AI terkemuka: Qwen 3, Claude, Grok 4, Gemini, DeepSeek, dan ChatGPT. MEXC berencana mengintegrasikan model canggih tambahan di masa depan.

4.3 Apakah aman mengikuti AI Trader di MEXC?


Ya. AI Model Copy Trade beroperasi dalam sub-akun terisolasi, memastikan dana akun utama Anda tetap tidak terpengaruh. Sistem menyinkronkan operasi trading model AI sesuai dengan parameter copy trading yang Anda tentukan.

Perhatikan bahwa trading Futures secara inheren membawa risiko. Leverage memperbesar potensi keuntungan dan kerugian, jadi berhati-hatilah. Kami merekomendasikan menetapkan level take-profit dan stop-loss untuk mengelola eksposur risiko secara efektif. Selama peristiwa pasar besar, harga futures dapat mengalami volatilitas signifikan. Pengaturan awal order take-profit dan stop-loss membantu mengamankan profit atau membatasi kerugian selama periode offline, mempertahankan praktik trading yang disiplin.

Disclaimer: Materi ini tidak merupakan nasihat investasi, pajak, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau nasihat terkait lainnya, juga tidak merekomendasikan pembelian, penjualan, atau kepemilikan aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berinvestasi dengan bijaksana. Semua aktivitas investasi pengguna independen dari platform ini.

