Apa itu Trading Grid Futures MEXC?





Dengan pesatnya pertumbuhan pasar mata uang kripto, berbagai strategi trading otomatis telah bermunculan. Di antaranya, trading grid telah meraih popularitas di kalangan investor karena strukturnya yang sederhana, kurangnya ketergantungan pada prediksi arah pasar, dan otomatisasi level tinggi. Artikel ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang trading grid dan pertimbangan utama untuk menggunakannya secara efektif untuk membantu pengguna lebih memahami dan menerapkan strategi ini secara cerdas dan tepat.









Trading grid adalah strategi trading kuantitatif dan otomatis. Cara kerjanya adalah dengan memasang serangkaian order beli dan jual yang berjarak sama dalam rentang harga yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga menciptakan "grid". Seiring harga berfluktuasi dalam rentang ini, sistem akan otomatis membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi, sehingga meraih laba dari setiap pergerakan kecil.





Sederhananya, trading grid tidak bergantung pada prediksi apakah pasar akan naik atau turun, tetapi meraih laba dari volatilitas harga itu sendiri. Selama pasar bergerak, baik dalam tren naik, turun, atau sideways, selalu ada peluang untuk meraih penghasilan.









1) Tentukan Rentang Harga: Pilih rentang harga yang tepat untuk strategi ini.

2) Bagi Grid: Bagi rentang harga menjadi beberapa interval berjarak sama, sehingga setiap interval membentuk "grid". Misalnya, rentang $5,000 yang dibagi menjadi 10 grid akan menghasilkan $500 per grid.

3) Pemasangan Order Otomatis: Order beli dan jual dipasang pada setiap level grid. Misalnya, order beli otomatis dipasang setiap kali harga turun $500, sedangkan order jual dipasang setiap kali harga naik $500.

4) Ulangi Prosesnya: Sistem terus-menerus membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi, sehingga meraih laba dari setiap fluktuasi harga kecil.





Contoh: Harga BTC saat ini adalah $97,000. Rentang grid ditetapkan antara $95,000 dan $100,000 yang dibagi menjadi 10 grid:

Ketika harga turun ke $96,500, sistem akan otomatis memasang order beli;

Ketika harga naik kembali ke $97,000, sistem akan otomatis memasang order jual, sehingga meraih laba $500 dari spread;

Seiring harga terus berfluktuasi, sistem mengulang siklus beli saat rendah dan jual saat tinggi ini.









Trading grid Futures adalah strategi kuantitatif yang fleksibel dan otomatis yang sesuai untuk berbagai trader mata uang kripto. Tidak seperti metode trading tradisional yang sangat bergantung pada analisis teknis lanjutan atau penilaian fundamental yang kompleks, trading grid Futures lebih berfokus pada eksekusi sistematis dan diversifikasi risiko. Hal ini membuatnya relatif mudah diakses dan lebih mudah untuk dimulai, bahkan bagi trader non-profesional.





Berikut adalah beberapa jenis pengguna yang dapat paling diuntungkan dari penggunaan trading grid Futures:









Bagi trader yang lebih menyukai short-selling dan bertujuan untuk meraih laba selama penurunan pasar, trading grid Futures dapat menjadi alat yang sangat praktis.





Keunggulan: Short-selling tradisional melibatkan risiko tinggi, tetapi penggunaan strategi grid memungkinkan trader masuk dan keluar secara bertahap pada berbagai level harga, sehingga membantu menyebarkan risiko selama tren penurunan pasar yang berkelanjutan.





Cocok bagi: Trader berpengalaman yang dapat menoleransi risiko yang lebih tinggi dan terampil dalam menentukan waktu di pasar, terutama selama pembalikan tren atau periode volatilitas ekstrem.









Trading leverage dapat memperbesar imbal hasil, tetapi juga meningkatkan risiko. Trading grid Futures menawarkan penyangga risiko internal untuk membantu mengelola keseimbangan ini.





Keunggulan: Dengan menetapkan rentang harga tertentu dan memasang order long/short yang padat di rentang tersebut, trader dapat mengontrol potensi kerugian dengan lebih baik, bahkan saat menggunakan leverage.





Cocok bagi: Trader yang ingin menggunakan leverage untuk meningkatkan imbal hasil tanpa menanggung risiko berlebihan, serta trader yang lebih menyukai cara yang lebih stabil dan sistematis untuk terlibat dalam trading Futures.









Trading grid Futures sangat otomatis, sehingga ideal bagi pengguna yang tidak memiliki waktu untuk terus memantau pasar.





Keunggulan: Dengan otomatisasi cerdas yang menangani pemasangan order dan eksekusi take-profit/stop-loss, trader dapat diuntungkan dari kinerja strategi tanpa perlu memantau pergerakan harga sepanjang hari.





Cocok bagi: Profesional yang sibuk, pelajar, atau investor paruh waktu yang memiliki waktu terbatas dan lebih menyukai pendekatan trading otomatis yang lebih pasif.









Bagi mereka yang baru mengenal pasar kripto, trading grid Futures menawarkan titik masuk yang mudah bagi pemula.





Keunggulan: Tidak memerlukan analisis teknis rumit atau prakiraan pasar. Sebagian besar platform menawarkan mode otomatis yang mengoptimalkan parameter berdasarkan preferensi pengguna, sehingga menurunkan hambatan untuk masuk serta membuat strategi trading otomatis lebih mudah diakses dan aman bagi pemula.





Cocok bagi: Trader baru dengan pengalaman terbatas yang ingin mempelajari perilaku pasar melalui praktik langsung sambil meminimalkan risiko.









Ambang Masuk Rendah: Mulai cukup dengan 10 USDT.

Opsi Leverage Tinggi: Memaksimalkan efisiensi modal dan raih lebih banyak peluang trading.

Eksekusi Otomatis 24/7: Setelah diatur, bot akan berjalan terus-menerus dan mengeksekusi trade tanpa campur tangan emosional.

Biaya Trading Rendah: Tidak ada biaya untuk pengaturan atau pengelolaan strategi, ditambah biaya trading Futures yang rendah.









Buka dan masuk ke situs web resmi MEXC, buka Futures, lalu pilih Trading Grid.









Secara default, bot trading grid menggunakan dana yang ditransfer dari Dompet Spot pengguna. Sebelum memulai trading grid Futures, pastikan ada cukup dana yang tersedia di Dompet Spot Anda.













Di halaman trading grid, beralihlah ke pasangan trading yang ingin digunakan, lalu pilih arah trading: Netral, Long, atau Short. Contoh ini menggunakan Grid Netral sebagai demonstrasi. Pengaturan Grid Long dan Short mengikuti proses yang serupa.





Netral: Tidak ada posisi awal yang dibuka saat bot dibuat. Bot membuka posisi short ketika harga naik dan posisi long ketika harga turun. Paling cocok untuk pasar sideways (terikat oleh rentang) tanpa arah tren yang jelas.

Long: Hanya posisi long yang dibuka. Saat harga naik, posisi long akan ditutup. Saat harga turun, lebih banyak posisi long akan dibuka. Ideal untuk pasar yang naik secara bertahap dengan fluktuasi ke atas.

Short: Hanya posisi short yang dibuka. Saat harga naik, lebih banyak posisi short akan ditambahkan. Saat harga turun, posisi short akan ditutup. Cocok untuk pasar yang menurun secara bertahap dengan tren penurunan bertahap.









Setelah memasukkan parameter grid, klik Buat Bot (Netral), konfirmasikan detail bot, lalu klik Konfirmasi untuk menyelesaikan pengaturan.

Kolom Wajib Diisi: Rentang harga, jumlah grid, jumlah investasi, dan leverage.

Kolom Opsional: Harga aktivasi, harga stop atas, harga stop bawah.









Rentang Harga: Atur rentang harga yang tepat. Rentang yang terlalu lebar dapat mengakibatkan frekuensi eksekusi rendah, sedangkan rentang yang terlalu sempit meningkatkan risiko likuidasi selama pergerakan pasar satu sisi. Catatan: Batas atas harus lebih tinggi dari batas bawah.





Jumlah Grid: Pilih jumlah grid yang sesuai. Makin banyak grid berarti frekuensi eksekusi makin tinggi, tetapi laba per grid makin rendah dan persyaratan modal makin tinggi. Makin sedikit grid berarti laba per trade makin tinggi, tetapi frekuensi makin rendah dan permintaan modal makin rendah.





Jumlah Investasi: Makin banyak dana yang diinvestasikan, makin besar ukuran posisi per trade. Perhatikan bahwa dana ditransfer dari Dompet Spot. Saldo Tersedia yang ditampilkan mengacu pada saldo Dompet Spot Anda.





Leverage: Pilih level leverage berdasarkan toleransi risiko Anda. Trading grid Futures MEXC saat ini mendukung leverage 1x hingga 50x.









Estimasi Harga Likuidasi (Long): Proyeksi harga likuidasi ketika semua posisi long di dalam strategi grid terisi.





Estimasi Harga Likuidasi (Short): Proyeksi harga likuidasi ketika semua posisi short di dalam strategi grid terisi.





Jika estimasi harga likuidasi pada saat pembuatan berada dalam rentang grid, bot dapat dilikuidasi saat sedang berjalan. Dalam kasus seperti ini, disarankan untuk menambah jumlah investasi, mempersempit rentang grid, atau mengurangi leverage.









Harga Aktivasi: Bot trading grid hanya akan dimulai ketika harga pasar mencapai harga aktivasi yang ditentukan. Jika tidak diatur, bot akan segera dimulai setelah dibuat. Harga aktivasi harus berada dalam rentang harga yang ditentukan.





Harga Stop Atas: Jika harga naik ke level ini, bot akan otomatis berhenti. Harga ini dapat digunakan sebagai ambang batas take-profit atau stop-loss. Harga stop atas harus lebih tinggi dari harga pasar saat ini.





Harga Stop Bawah: Jika harga turun ke level ini, bot akan otomatis berhenti. Harga ini juga dapat berfungsi sebagai syarat take-profit atau stop-loss. Harga stop bawah harus lebih rendah dari harga pasar saat ini.













Jika tidak ada harga aktivasi yang diatur dalam Pengaturan Lanjutan selama pembuatan bot, bot akan segera aktif setelah pembuatan.





Jika harga aktivasi diatur pada Pengaturan Lanjutan selama pembuatan bot, bot tidak akan segera aktif setelah pembuatan. Bot hanya akan aktif setelah harga pasar terbaru dari aset yang dipilih mencapai harga aktivasi yang ditentukan.





Bot yang belum diaktifkan tidak akan membuka posisi awal atau memasang order apa pun.









Bot yang belum diaktifkan dapat diaktifkan secara manual. Cukup klik tombol Aktifkan di panel trading untuk meluncurkan bot.





Anda juga dapat mengklik tombol Detail untuk melihat informasi selengkapnya tentang bot.







Catatan: Aturan untuk Pembuatan Posisi Awal Saat Mengaktifkan Bot Grid:

Jika pengguna memilih strategi grid Netral, bot tidak akan membuat posisi awal apa pun saat aktivasi.

Jika pengguna memilih strategi grid Long atau Short, bot akan membuat posisi awal dalam jumlah yang sesuai berdasarkan level harga saat ini di dalam grid. Hal ini memastikan bahwa bot dapat menutup take-profit order berbasis grid saat harga berfluktuasi dalam rentang yang ditetapkan.

Contoh 1: Pengguna memilih strategi grid Long untuk ETHUSDT dengan rentang harga 2000–3000 USDT dan total 10 grid.

Saat bot diaktifkan, harga ETHUSDT saat ini adalah 2750 USDT. Terdapat 3 level harga grid di atas 2750: 2800, 2900, dan 3000, sehingga sistem akan membuat 3 posisi long yang sesuai.

Saat harga ETHUSDT naik masing-masing menjadi 2800, 2900, dan 3000 USDT, sistem akan menutup ketiga posisi long ini secara berurutan untuk merealisasikan laba.

Contoh 2: Pengguna memilih strategi grid Short untuk ETHUSDT dengan rentang harga 2000–3000 USDT dan total 10 grid.

Saat bot diaktifkan, harga ETHUSDT saat ini adalah 2650 USDT. Terdapat 7 level harga grid di bawah 2650 USDT: Masing-masing adalah 2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100, dan 2000 USDT, sehingga sistem akan membuat 7 posisi short yang sesuai.

Saat harga ETHUSDT turun ke level harga ini (2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100, dan 2000 USDT), sistem akan menutup 7 posisi short ini secara berurutan untuk merealisasikan laba.







Saat bot berjalan, Anda dapat menambah atau menghapus dana kapan saja. Klik tombol Detail di panel trading untuk mengakses halaman detail bot.









Klik Tambahkan Dana atau Tarik Dana untuk menyesuaikan modal.

Catatan: Anda tidak dapat menarik dana yang akan mengurangi saldo di bawah jumlah investasi awal.













Mirip dengan aktivasi, untuk menghentikan bot, cukup klik tombol Stop di panel trading. Setelah bot dihentikan, dana yang tersisa akan dikembalikan ke Dompet Spot Anda.





Selain itu, bot akan otomatis berhenti dalam skenario berikut:





Likuidasi: Jika posisi dilikuidasi, bot akan otomatis berhenti.

Penghentian Akibat Delisting: Jika pasangan trading terkena delisting saat bot sedang berjalan, bot akan dihentikan.

Harga Stop Terpicu: Jika Anda telah mengatur harga stop atas atau bawah di Pengaturan Lanjutan, bot akan berhenti secara otomatis setelah harga pasar mencapai level stop yang ditentukan.













Di beranda MEXC, buka bilah navigasi atas, arahkan kursor ke Dompet, lalu pilih Bot Trading untuk melihat data aset bot saat ini.













1) Setiap pengguna dapat menjalankan hingga 30 bot trading grid sekaligus.

2) Ukuran posisi dibatasi pada jumlah maksimum yang diizinkan berdasarkan Limit Risiko Tingkatan 1 untuk setiap pasangan trading.

3) Pengguna yang dibatasi dari trading Futures tidak dapat membuat bot trading grid.

4) Semua order bot grid dipasang sebagai limit order.

5) Jika terjadi likuidasi atau likuidasi paksa bertingkat, bot akan dihentikan secara paksa.

6) Bot grid beroperasi dalam mode hedging dan mode cross margin.

7) Dana yang tidak cukup untuk order tertunda tidak akan mengganggu bot. Sistem akan otomatis mengisi kembali order secara berkala.

8) Trading Grid Futures MEXC saat ini mendukung Futures USDT-M.

9) Tingkat biaya bot akan dicocokkan dengan tingkat biaya akun utama Anda. (Catatan: Potongan biaya token MX tidak didukung)

10) Bot ini mendukung grid aritmetika yang berarti setiap grid memiliki selisih harga yang sama.



