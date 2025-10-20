Apa itu Trading Futures Perpetual Prapasar MEXC?





Futures Perpetual Prapasar adalah jenis derivatif yang memungkinkan pengguna untuk melakukan trading token sebelum resmi masuk listing dengan harga yang didenominasikan dalam USDT. Dengan melakukan trading Futures Perpetual Prapasar, pengguna dapat menjadi yang terdepan dengan memosisikan diri di pasar token baru lebih awal dan membuat penilaian yang tepat tentang tren harga dan likuiditas masa mendatang.





Pada dasarnya, Futures Perpetual Prapasar termasuk dalam Futures perpetual USDT-M dan akan bertransisi secara bertahap menjadi Futures reguler setelah token resmi masuk listing.









Pemosisian Awal: Berpartisipasilah dalam trading sebelum Futures resmi diluncurkan. Jadilah yang terdepan di pasar dan raih keunggulan sebagai penggerak pertama.

Laba dari Volatilitas: Manfaatkan volatilitas tinggi dari token populer sebelum listing untuk menangkap keuntungan potensial.

Transisi yang Lancar ke Futures Standar: Setelah token resmi masuk listing, Futures Perpetual Prapasar akan otomatis dikonversi menjadi Futures perpetual standar. Tidak perlu mentransfer posisi—trading berlanjut tanpa gangguan.













situs web resmi MEXC Futures di bilah navigasi atas untuk masuk ke halaman trading Futures. Buka dan masuk ke. Klikdi bilah navigasi atas untuk masuk ke halaman trading Futures.





Di halaman trading, klik pemilih pasangan Futures (▼) untuk melihat kategori seperti Bebas Biaya, MEME, Ekosistem Solana, dll.





Pilih Prapasar untuk melihat semua pasangan Futures Perpetual Prapasar yang aktif. Klik pasangan mata uang yang ingin di-trade, lalu mulai perjalanan trading Futures Perpetual Prapasar Anda.













1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC. Ketuk Futures di bagian bawah beranda untuk masuk ke halaman trading Futures.





2) Di bagian atas halaman trading Futures, ketuk pemilih pasangan kontrak (▼) untuk mengganti pasangan trading.





3) Dalam USDT-M, temukan dan pilih Prapasar. Anda akan melihat daftar semua pasangan Futures Perpetual Prapasar yang aktif. Ketuk pasangan yang ingin di-trade, lalu mulai perjalanan trading Futures Perpetual Prapasar Anda.

















Dibandingkan dengan Futures perpetual standar, Futures Perpetual Prapasar umumnya memiliki partisipan yang lebih sedikit dan buku order yang lebih dangkal.

Likuiditas yang lebih rendah dapat menyebabkan spread bid-ask yang lebih lebar dan slippage yang lebih signifikan.

Kurangnya pihak lawan yang memadai dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk membuka atau menutup posisi dengan cepat.









Karena jumlah partisipan lebih sedikit dan order kurang seimbang, pasar lebih sensitif terhadap fluktuasi harga.

Volatilitas Tingkat Pendanaan: Dengan sumber harga indeks yang lebih sedikit, tingkat pendanaan dapat berfluktuasi secara signifikan, sehingga berpotensi mengimbangi laba atau bahkan menyebabkan kerugian jika tidak dikelola dengan baik.





Pengingat Penting: Futures Perpetual Prapasar memiliki volatilitas yang lebih tinggi, likuiditas yang lebih rendah, dan risiko likuidasi paksa yang lebih besar. Harga sangat sensitif terhadap sentimen dan informasi pasar, sehingga menjadikannya produk spekulatif. Harap evaluasi toleransi risiko Anda dengan cermat sebelum berpartisipasi sementara kami terus meningkatkan pengalaman trading.













4.1.1 Sebelum Listing Spot: Kontrak Futures tetap berada dalam mode Perpetual Prapasar dan trading berlanjut seperti biasa.





4.1.2 Setelah Listing Spot: Jika tidak terjadi abnormalitas, kontrak Futures akan bertransisi secara bertahap menjadi kontrak Futures perpetual standar. Waktu transisi persisnya akan diumumkan secara terpisah.





Selama masa transisi:

1) Tidak diperlukan tindakan manual: Konversi dilakukan secara otomatis.

2) Data grafik candlestick dan titik masuk trading tidak berubah.

3) Order terbuka dan posisi lama tetap utuh.

4) Parameter risiko dan sumber penetapan harga indeks dapat disesuaikan.

5) Setelah listing Spot, berdasarkan penemuan harga berbasis pasar, harga Futures dapat berfluktuasi tajam. Harap kelola posisi dan risiko Anda sebagaimana mestinya.





4.1.3 Jika listing Spot dibatalkan atau muncul masalah risiko lainnya, Futures Perpetual Prapasar token dapat mengalami delisting. Detail delisting dan penyelesaian akan diumumkan secara terpisah.





Pedoman penyelesaian:

Penyelesaian akan dieksekusi pada harga wajar.

Jadwal penyelesaian akan diumumkan terlebih dahulu dan ditampilkan di halaman trading.

Setelah pengumuman, posisi baru akan dibatasi dan hanya penutupan posisi yang akan diizinkan.









Mode: Mode isolated margin dan cross margin didukung dan tersedia di Situs Web dan Aplikasi. Pengguna dapat memilih untuk membuka posisi long atau short.

Mekanisme Likuidasi: Sama seperti Futures perpetual standar, sehingga memastikan stabilitas pasar.

Biaya: Struktur biaya identik dengan Futures perpetual standar.

Penetapan Harga: Ditentukan oleh kekuatan pasar dan dapat menyimpang dari harga listing Spot sebenarnya.

Penyesuaian parameter dinamis: MEXC dapat menyesuaikan parameter seperti limit dan interval tingkat pendanaan, ukuran tick, leverage maksimum, margin awal, dan margin pemeliharaan sebagai respons terhadap risiko pasar. Selalu lihat halaman trading untuk mendapatkan informasi terkini.









Trading Spot Prapasar melibatkan trading token sesungguhnya, sedangkan Futures Perpetual Prapasar merupakan derivatif USDT-M dan tidak melibatkan kepemilikan token dasarnya.









Meskipun Futures Perpetual Prapasar dapat mencerminkan ekspektasi pasar, harga listing Spot sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor dan mungkin tidak secara langsung selaras dengan harga Futures. Pada akhirnya, kedua harga tersebut didorong oleh dinamika penawaran dan permintaan.









Proses transisi itu sendiri tidak menimbulkan biaya tambahan atau kerugian. Semua laba dan kerugian dihasilkan dari pergerakan pasar normal, bukan mekanisme konversi.





Pengingat: Pasar Futures Perpetual Prapasar memiliki likuiditas yang lebih rendah, volatilitas yang lebih tinggi, dan risiko likuidasi paksa yang signifikan. Harga sensitif terhadap sentimen dan berita pasar, dan produk ini pada dasarnya bersifat spekulatif. Harap nilai toleransi risiko Anda dengan cermat sebelum berpartisipasi.



