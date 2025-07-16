Apa itu Reddio? Merevolusi Kinerja Lapisan 2 dengan Paralelisme dan Akselerasi GPU

Reddio adalah solusi penskalaan Lapisan 2 berbasis Ethereum berkinerja tinggi yang dirancang untuk mengatasi hambatan skalabilitas dan efisiensi komputasi pada blockchain tradisional melalui eksekusi Reddio adalah solusi penskalaan Lapisan 2 berbasis Ethereum berkinerja tinggi yang dirancang untuk mengatasi hambatan skalabilitas dan efisiensi komputasi pada blockchain tradisional melalui eksekusi
Reddio adalah solusi penskalaan Lapisan 2 berbasis Ethereum berkinerja tinggi yang dirancang untuk mengatasi hambatan skalabilitas dan efisiensi komputasi pada blockchain tradisional melalui eksekusi paralel dan teknologi akselerasi GPU.

1. Latar Belakang Proyek


Seiring teknologi blockchain berkembang pesat, keterbatasan kinerja telah menjadi penghalang utama terhadap adopsi massal. Ethereum Virtual Machine (EVM) tradisional, yang memproses transaksi secara berurutan, kesulitan untuk mengimbangi aplikasi dengan throughput tinggi. Dengan meningkatnya permintaan dari sektor-sektor seperti keuangan terdesentralisasi (DeFi), game blockchain, dan kecerdasan buatan (AI), ada kebutuhan yang makin besar akan infrastruktur komputasi yang kuat. Reddio menjawab tantangan ini dengan pendekatan yang revolusioner.

Reddio bertujuan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh EVM selama pemrosesan transaksi. Dengan menghadirkan eksekusi paralel dan akselerasi GPU, Reddio meningkatkan throughput dan efisiensi blockchain secara signifikan demi menyediakan dukungan infrastruktur yang kuat untuk aplikasi berkinerja tinggi dalam DeFi, game, dan solusi bertenaga AI.

2. Sorotan Teknologi Utama


2.1 Arsitektur EVM Paralel


Reddio menghadirkan mekanisme eksekusi paralel yang memungkinkan transaksi dalam blok yang sama diproses secara bersamaan di beberapa thread. Hal ini memanfaatkan sumber daya server multi-core secara efektif, sehingga meningkatkan throughput dan mengurangi biaya transaksi secara signifikan.

2.2 Akselerasi GPU dengan Kompatibilitas CUDA


Reddio telah mengembangkan EVM paralel yang kompatibel dengan CUDA (CuEVM) yang menerjemahkan opcode EVM ke dalam instruksi CUDA. Dengan memanfaatkan daya komputasi paralel GPU, Reddio mencapai efisiensi komputasi yang melampaui sebelumnya.

2.3 Arsitektur Modular


Dengan dibangun berdasarkan kerangka Yu berbasis Golang, Reddio memiliki desain modular yang mendukung integrasi fleksibel berbagai mesin virtual, lapisan ketersediaan data, dan mekanisme konsensus. Pengembang dapat menyesuaikan lingkungan eksekusi dengan kegunaan tertentu sambil memanfaatkan fitur-fitur canggih seperti dukungan ketersediaan data, ketahanan MEV, dan konsensus kinerja tinggi. Desain ini memastikan skalabilitas dan kompatibilitas penuh dengan ekosistem Ethereum.

3. Apa itu Token RDO?


3.1 Informasi Dasar Token RDO


  • Nama Token: RDO
  • Total Suplai: 10 miliar RDO

3.2 Alokasi Token RDO


Strategi distribusi token Reddio menyeimbangkan desentralisasi, pertumbuhan ekosistem, insentif pemangku kepentingan, dan keberlanjutan jangka panjang. Alokasinya adalah sebagai berikut:

  • Komunitas: 8.00%
  • Insentif Keamanan & Jaringan: 25.00%
  • Pertumbuhan Ekosistem: 22.76%
  • Perbendaharaan: 6.96%
  • Kontributor: 21.80%
  • Investor Strategis: 15.48%


3.3 Utilitas Token RDO


RDO adalah token utilitas asli ekosistem Reddio yang berfungsi sebagai mesin ekonomi yang menggerakkan operasi jaringan, memberikan insentif atas partisipasi komunitas, dan mendukung stabilitas jaringan secara keseluruhan. Token ini memiliki berbagai macam kegunaan, termasuk pembayaran biaya transaksi, reward staking, partisipasi validator, hak voting tata kelola komunitas, dan inisiatif pertumbuhan ekosistem.

4. Cara Membeli RDO di MEXC


Reddio menghadirkan peningkatan kinerja yang luar biasa pada ekosistem Ethereum melalui arsitektur eksekusi paralel yang inovatif dan teknologi akselerasi GPU. Peluncuran token aslinya, yaitu RDO, menandai babak baru dalam pengembangan proyek. Jika Anda seorang pengembang atau investor, Reddio menghadirkan solusi Lapisan 2 berkinerja tinggi yang patut diperhatikan. Seiring ekosistem ini terus berkembang dan menjadi matang, Reddio siap menjadi infrastruktur dasar untuk aplikasi Web3 generasi berikutnya yang mendorong adopsi teknologi blockchain secara luas.

RDO kini masuk listing pada platform MEXC, tempat Anda dapat melakukan trading token dengan biaya yang sangat rendah.

1) Buka dan masuk ke Aplikasi atau situs web resmi MEXC
2) Cari nama token "RDO" di bilah pencarian, lalu pilih trading Spot atau Futures
3) Pilih jenis order, masukkan jumlah dan harga, lalu selesaikan transaksi

Anda juga dapat mengunjungi halaman Airdrop+ MEXC untuk bergabung ke acara deposit dan trading RDO demi kesempatan memenangkan reward yang melimpah!

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

