Apa itu Side Protocol? Panduan Infrastruktur Keuangan Baru Bitcoin





Side Protocol Dalam bidang blockchain, Bitcoin telah lama berfungsi sebagai landasan keuangan terdesentralisasi. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap aplikasi keuangan yang lebih beragam, skalabilitas dan fungsionalitas asli Bitcoin menjadi makin terbatas. Di sinilahberperan. Side menghadirkan solusi ekspansi revolusioner pada ekosistem Bitcoin untuk memberdayakan pengembang dan pengguna dengan cara yang baru serta membantu BTC berkembang menjadi mata uang berdaulat global yang sejati.









Side Protocol adalah lapisan penskalaan Bitcoin dan blockchain dPoS (Delegated Proof of Stake) Lapisan 1 pertama yang sepenuhnya kompatibel dengan Bitcoin. Lapisan ini dirancang untuk memimpin pengembangan keuangan Bitcoin di masa depan dengan menggabungkan keamanan Bitcoin dan skalabilitas jaringan berkinerja tinggi, sehingga menyediakan infrastruktur baru untuk pengembangan aplikasi terdesentralisasi (dApp). Side Protocol bertujuan untuk menarik miliaran pengguna di seluruh dunia dan membantu BTC menjadi mata uang utama yang diakui secara global.





Fitur inti Side Protocol meliputi:

Sepenuhnya kompatibel dengan aset Bitcoin , sehingga memungkinkan BTC beredar tanpa bridge cross-chain.

Memanfaatkan mekanisme konsensus dPoS untuk memastikan tata kelola on-chain yang efisien, aman, dan mudah diskalakan.

Arsitektur modular yang mendukung skalabilitas fleksibel, sehingga memudahkan pengembang untuk membangun beragam aplikasi seperti DeFi, pembayaran, dan manajemen aset.

Infrastruktur internet yang berpusat pada Bitcoin yang dirancang untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.

Dengan Side Protocol, Bitcoin berevolusi dari sekadar tempat penyimpanan nilai menjadi kekuatan mendasar di balik ekosistem keuangan yang komprehensif.









Di dalam ekosistem Side Protocol, BTC berfungsi sebagai aset utama di semua produk, sedangkan SIDE adalah token utilitas asli Side Protocol yang berperan penting dalam jaringan. Fungsi utamanya meliputi:













Sebagai lapisan ekspansi keuangan untuk Bitcoin, Side Protocol memiliki model pendapatan yang jelas. Biaya yang dihasilkan dari produk seperti Side Finance, Side Chain, Side Hub, Side Bridge, DEX asli, dan aplikasi masa depan digunakan oleh protokol untuk melakukan buy back dan burning token SIDE secara rutin. Mekanisme deflasioner ini meningkatkan kelangkaan dan nilai SIDE secara bertahap.









Di jaringan Side, selain BTC, pengguna dapat memilih untuk membayar biaya transaksi dengan token SIDE. Semua operasi jaringan (seperti transfer dan eksekusi kontrak) dikenai biaya yang digunakan untuk memberikan reward kepada partisipan node serta mencegah transaksi spam dan serangan penolakan layanan demi memastikan keamanan dan stabilitas jaringan.









Side Chain adalah komponen penting dari arsitektur Side Protocol yang beroperasi pada mekanisme Proof-of-Stake (PoS) permissionless dengan dukungan delegasi asli. Pengguna dapat mendelegasikan token SIDE mereka ke node validator untuk mendapatkan reward staking sekaligus berkontribusi secara aktif terhadap keamanan dan stabilitas operasional jaringan.









Pemilik SIDE berhak untuk berpartisipasi dalam tata kelola protokol terdesentralisasi. Hak ini meliputi voting terhadap keputusan jaringan utama seperti penyesuaian parameter protokol, peningkatan sistem, dan alokasi dana perbendaharaan. Melalui token SIDE, komunitas mendapatkan kontrol nyata terhadap arah masa depan Side Protocol.









Per awal November 2024, Side Protocol meluncurkan acara Drop Genesis—inisiatif distribusi token pertama yang ditujukan untuk memberikan reward kepada pengguna awal, pembangun, dan mitra.





informasi resmi yang dirilis Menurutoleh Side Protocol, acara ini berhasil menyebarkan total 100 juta token SIDE. Rasio alokasi spesifiknya ditunjukkan pada tabel di bawah ini:





Kategori Rasio Alokasi Kriteria Catatan Pengguna Bitcoin Aktif 30% Pengeluaran biaya jaringan sebelumnya > 0.005 BTC Dibatasi hingga 50,000 alamat dan 600 SIDE per alamat Anggota Komunitas NFT 10.50% Anggota komunitas NFT yang diundang Meliputi ekosistem BTC, Cosmos, Solana, dan Ethereum Staker ATOM 15% Pengguna yang melakukan staking ATOM di ekosistem Cosmos Mencakup pengguna Hydro Orang Dalam Testnet 32% Pengguna yang menyelesaikan tugas testnet dan mengirimkan alamat Dibagi menjadi 11 tingkatan reward tanpa pembatasan FCFS Validator & Operator Bridge Reward yang Ditunjuk Berpartisipasi secara aktif dalam operasi node testnet dan bridge cross-chain Harus berkomunikasi melalui Discord, didistribusikan secara manual Kontributor Barang Publik 1% Partisipan yang mendukung proyek barang publik AEZ Mencakup para donatur DoraHacks, voter, dan staker DORA Partisipan Acara Sosial 5% Acara whitelist sosial Detailnya akan segera tersedia





Side Protocol merombak kemungkinan untuk aplikasi on-chain Bitcoin. Inti dari semuanya terletak pada token SIDE: Kekuatan inti yang bukan hanya mewakili tata kelola dan hak partisipasi dalam jaringan, melainkan juga memberikan potensi yang signifikan untuk pertumbuhan nilai. Drop Genesis lebih dari sekadar airdrop; ini adalah peluang untuk menjadi pembangun awal di dalam ekosistem Side.









Sebagai blockchain dPoS Lapisan 1 pertama yang sepenuhnya kompatibel dengan Bitcoin, Side Protocol bukan hanya memperluas batasan penerapan Bitcoin, melainkan juga membangun infrastruktur keuangan yang berkinerja tinggi, aman, dan terdesentralisasi bagi pengguna di seluruh dunia. Dengan mekanisme seperti penangkapan nilai, insentif jaringan, dan pemberdayaan tata kelola, Side menciptakan ekosistem yang dinamis dan mudah diskalakan dengan potensi pertumbuhan jangka panjang.





Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.