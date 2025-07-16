Dalam bidang blockchain, Bitcoin telah lama berfungsi sebagai landasan keuangan terdesentralisasi. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap aplikasi keuangan yang lebih beragam, sDalam bidang blockchain, Bitcoin telah lama berfungsi sebagai landasan keuangan terdesentralisasi. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap aplikasi keuangan yang lebih beragam, s
Belajar/Token Populer/Perkenalan Proyek/Apa itu Sid...aru Bitcoin

Apa itu Side Protocol? Panduan Infrastruktur Keuangan Baru Bitcoin

16 Juli 2025MEXC
0m
#Dasar#Kabar Industri
Bitcoin
BTC$101,814.24-0.70%
INI
INI$0.04595+15.24%
Masa
MASA$0.00646+4.53%
Hyperbridge
BRIDGE$0.02729-0.47%
CROSS
CROSS$0.12497-3.07%

Dalam bidang blockchain, Bitcoin telah lama berfungsi sebagai landasan keuangan terdesentralisasi. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap aplikasi keuangan yang lebih beragam, skalabilitas dan fungsionalitas asli Bitcoin menjadi makin terbatas. Di sinilah Side Protocol berperan. Side menghadirkan solusi ekspansi revolusioner pada ekosistem Bitcoin untuk memberdayakan pengembang dan pengguna dengan cara yang baru serta membantu BTC berkembang menjadi mata uang berdaulat global yang sejati.

1. Penjelasan Side Protocol


Side Protocol adalah lapisan penskalaan Bitcoin dan blockchain dPoS (Delegated Proof of Stake) Lapisan 1 pertama yang sepenuhnya kompatibel dengan Bitcoin. Lapisan ini dirancang untuk memimpin pengembangan keuangan Bitcoin di masa depan dengan menggabungkan keamanan Bitcoin dan skalabilitas jaringan berkinerja tinggi, sehingga menyediakan infrastruktur baru untuk pengembangan aplikasi terdesentralisasi (dApp). Side Protocol bertujuan untuk menarik miliaran pengguna di seluruh dunia dan membantu BTC menjadi mata uang utama yang diakui secara global.

Fitur inti Side Protocol meliputi:
  • Sepenuhnya kompatibel dengan aset Bitcoin, sehingga memungkinkan BTC beredar tanpa bridge cross-chain.
  • Memanfaatkan mekanisme konsensus dPoS untuk memastikan tata kelola on-chain yang efisien, aman, dan mudah diskalakan.
  • Arsitektur modular yang mendukung skalabilitas fleksibel, sehingga memudahkan pengembang untuk membangun beragam aplikasi seperti DeFi, pembayaran, dan manajemen aset.
  • Infrastruktur internet yang berpusat pada Bitcoin yang dirancang untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.
Dengan Side Protocol, Bitcoin berevolusi dari sekadar tempat penyimpanan nilai menjadi kekuatan mendasar di balik ekosistem keuangan yang komprehensif.

2. Penjelasan Token SIDE


Di dalam ekosistem Side Protocol, BTC berfungsi sebagai aset utama di semua produk, sedangkan SIDE adalah token utilitas asli Side Protocol yang berperan penting dalam jaringan. Fungsi utamanya meliputi:


2.1 Mekanisme Penangkapan Nilai


Sebagai lapisan ekspansi keuangan untuk Bitcoin, Side Protocol memiliki model pendapatan yang jelas. Biaya yang dihasilkan dari produk seperti Side Finance, Side Chain, Side Hub, Side Bridge, DEX asli, dan aplikasi masa depan digunakan oleh protokol untuk melakukan buy back dan burning token SIDE secara rutin. Mekanisme deflasioner ini meningkatkan kelangkaan dan nilai SIDE secara bertahap.

2.2 Pembayaran Biaya Transaksi


Di jaringan Side, selain BTC, pengguna dapat memilih untuk membayar biaya transaksi dengan token SIDE. Semua operasi jaringan (seperti transfer dan eksekusi kontrak) dikenai biaya yang digunakan untuk memberikan reward kepada partisipan node serta mencegah transaksi spam dan serangan penolakan layanan demi memastikan keamanan dan stabilitas jaringan.

2.3 Staking dan Keamanan Jaringan


Side Chain adalah komponen penting dari arsitektur Side Protocol yang beroperasi pada mekanisme Proof-of-Stake (PoS) permissionless dengan dukungan delegasi asli. Pengguna dapat mendelegasikan token SIDE mereka ke node validator untuk mendapatkan reward staking sekaligus berkontribusi secara aktif terhadap keamanan dan stabilitas operasional jaringan.

2.4 Tata Kelola On-Chain


Pemilik SIDE berhak untuk berpartisipasi dalam tata kelola protokol terdesentralisasi. Hak ini meliputi voting terhadap keputusan jaringan utama seperti penyesuaian parameter protokol, peningkatan sistem, dan alokasi dana perbendaharaan. Melalui token SIDE, komunitas mendapatkan kontrol nyata terhadap arah masa depan Side Protocol.

3. Cara Mendapatkan Token SIDE: Airdrop dan Rasio Alokasi


Per awal November 2024, Side Protocol meluncurkan acara Drop Genesis—inisiatif distribusi token pertama yang ditujukan untuk memberikan reward kepada pengguna awal, pembangun, dan mitra.

Menurut informasi resmi yang dirilis oleh Side Protocol, acara ini berhasil menyebarkan total 100 juta token SIDE. Rasio alokasi spesifiknya ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Kategori
Rasio Alokasi
Kriteria
Catatan
Pengguna Bitcoin Aktif
30%
Pengeluaran biaya jaringan sebelumnya > 0.005 BTC
Dibatasi hingga 50,000 alamat dan 600 SIDE per alamat
Anggota Komunitas NFT
10.50%
Anggota komunitas NFT yang diundang
Meliputi ekosistem BTC, Cosmos, Solana, dan Ethereum
Staker ATOM
15%
Pengguna yang melakukan staking ATOM di ekosistem Cosmos
Mencakup pengguna Hydro
Orang Dalam Testnet
32%
Pengguna yang menyelesaikan tugas testnet dan mengirimkan alamat
Dibagi menjadi 11 tingkatan reward tanpa pembatasan FCFS
Validator & Operator Bridge
Reward yang Ditunjuk
Berpartisipasi secara aktif dalam operasi node testnet dan bridge cross-chain
Harus berkomunikasi melalui Discord, didistribusikan secara manual
Kontributor Barang Publik
1%
Partisipan yang mendukung proyek barang publik AEZ
Mencakup para donatur DoraHacks, voter, dan staker DORA
Partisipan Acara Sosial
5%
Acara whitelist sosial
Detailnya akan segera tersedia

Side Protocol merombak kemungkinan untuk aplikasi on-chain Bitcoin. Inti dari semuanya terletak pada token SIDE: Kekuatan inti yang bukan hanya mewakili tata kelola dan hak partisipasi dalam jaringan, melainkan juga memberikan potensi yang signifikan untuk pertumbuhan nilai. Drop Genesis lebih dari sekadar airdrop; ini adalah peluang untuk menjadi pembangun awal di dalam ekosistem Side.



Sebagai blockchain dPoS Lapisan 1 pertama yang sepenuhnya kompatibel dengan Bitcoin, Side Protocol bukan hanya memperluas batasan penerapan Bitcoin, melainkan juga membangun infrastruktur keuangan yang berkinerja tinggi, aman, dan terdesentralisasi bagi pengguna di seluruh dunia. Dengan mekanisme seperti penangkapan nilai, insentif jaringan, dan pemberdayaan tata kelola, Side menciptakan ekosistem yang dinamis dan mudah diskalakan dengan potensi pertumbuhan jangka panjang.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Seiring Bitcoin telah memantapkan dirinya sebagai jaringan blockchain yang paling aman dan terdesentralisasi, keterbatasannya dalam skalabilitas dan pemrograman menjadi makin jelas. Sementara mainnet

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

Di tengah percepatan konvergensi teknologi blockchain dan AI, Codatta muncul sebagai protokol data terdesentralisasi revolusioner yang mengatasi salah satu tantangan inti Web3: membangun, mengelola, d

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

Meskipun belum memiliki Labubu, kemungkinan besar Anda pernah mendengar fenomena budaya global ini.1. Apa itu Labubu?Labubu, tokoh utama dalam serial “Monsters” yang diciptakan oleh artis Belgia-Tiong

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Memasuki tahun 2025, Pi Network berada pada titik kritis peluang dan tantangan. Sesuatu yang dimulai sebagai eksperimen mining seluler yang ambisius telah berkembang menjadi salah satu proyek blockcha

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT