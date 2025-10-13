Apa itu Mekanisme Deleveraging Otomatis dalam Trading Futures?





Deleveraging Otomatis (ADL) adalah mekanisme likuidasi paksa yang diterapkan pada pihak lawan ketika kondisi pasar ekstrem atau keadaan kahar mengakibatkan cadangan risiko tidak cukup atau menurut dengan cepat. Mekanisme ini diimplementasikan untuk mengendalikan risiko platform secara keseluruhan. Peringkat prioritas untuk deleveraging otomatis ditentukan berdasarkan leverage dan yield trader.









Sistem menghitung peringkat PNL (Laba dan Rugi) berdasarkan yield dan leverage efektif. Trader dengan strategi yang agresif dan profitabilitas tertinggi akan diprioritaskan untuk ADL. Setelah memicu ADL, sistem akan mengidentifikasi akun pihak lawan dengan peringkat PNL tinggi, lalu langsung melakukan trading dengannya pada harga kebangkrutan, sehingga mencapai tujuan deleveraging otomatis.









Peringkat prioritas deleveraging otomatis ditentukan berdasarkan rumus berikut:





Peringkat Prioritas = Persentase Laba * Leverage Efektif (jika menguntungkan) = Persentase Laba / Leverage Efektif (jika rugi)





Keterangan:





Leverage Efektif = (Nilai Mark) / (Nilai Mark - Nilai Kebangkrutan)

Persentase Laba = (Nilai Mark - Nilai Masuk Rata-Rata) / (Nilai Masuk Rata-Rata)

Nilai Mark = Nilai posisi saat berada pada harga mark

Nilai Kebangkrutan = Nilai posisi pada harga kebangkrutan

Nilai Masuk Rata-Rata = Nilai posisi saat pada harga masuk rata-rata





Catatan: Sistem ini memeringkat kedua sisi secara terpisah dari tinggi ke rendah.









Mekanisme ADL menyediakan alat manajemen risiko yang efektif untuk trading Futures mata uang kripto guna membantu trader menelusuri risiko dengan lebih baik dalam kondisi pasar yang ekstrem dan mengurangi potensi dampak yang merugikan. Saat berpartisipasi dalam trading futures mata uang digital, trader harus memahami dan mematuhi aturan trading yang relevan untuk memanfaatkan mekanisme ADL dengan lebih baik guna melindungi investasi mereka.



