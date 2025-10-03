Cara Menggunakan Berbagai Jenis Order MEXC dalam Perdagangan Futures: Bangun Posisi dengan Cepat dan Murah

Dalam pasar futures mata uang kripto yang bergerak cepat, membuka posisi adalah langkah pertama dan sering kali menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan. Banyak pedagang, terutama pemula, hanya mengandalkan market order dan limit order dasar. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya peluang atau biaya perdagangan yang lebih tinggi akibat slippage.





Faktanya, platform seperti MEXC menyediakan berbagai jenis order yang masing-masing dirancang untuk skenario perdagangan tertentu. Menguasai alat-alat ini akan memungkinkan para pedagang untuk mengeksekusi strategi mereka dengan presisi dan kontrol yang lebih baik.





Artikel ini akan memberikan ringkasan lengkap tentang berbagai jenis order yang tersedia dalam perdagangan Futures MEXC dan menjelaskan cara untuk menggunakannya bersama-sama guna membangun posisi dengan cepat, efisien, dan murah.





MEXC menawarkan lima jenis order untuk perdagangan futures: Limit Order, Market Order, Trigger Order, Trailing Stop Order, dan Post Only. Masing-masing memiliki fitur unik, lalu pedagang dapat memilih berdasarkan kebutuhan dan tujuan perdagangan masing-masing.





https://www.mexc.com/id-ID/futures/BTC_USDT *BTN-Mulai Perjalanan Perdagangan Futures Anda&BTNURL=













Limit Order adalah order untuk membeli atau menjual saat harga pasar mencapai harga tertentu. Order ini memungkinkan pedagang untuk mengatur harga order, lalu perdagangan akan dieksekusi pada harga tersebut atau lebih baik.

Saat Limit Order dikirim, jika sudah ada order pada buku order dengan harga yang sama atau lebih baik, order tersebut akan segera dieksekusi pada harga terbaik yang tersedia. Jika tidak, Limit Order akan tetap ada di buku order hingga dapat dicocokkan, sehingga berkontribusi juga terhadap kedalaman pasar.









Keunggulan: Kontrol Biaya yang Tepat

Bebas Slippage: Harga eksekusi Anda tidak akan pernah lebih buruk dari limit yang Anda tetapkan, sehingga membantu Anda mengontrol biaya masuk dengan tepat.

Peran Maker: Jika order Anda tidak langsung cocok dengan order yang ada tetapi tetap ada di buku order, Anda sering kali diuntungkan oleh biaya maker yang lebih rendah.





Kekurangan:

Eksekusi tidak terjamin, karena bergantung pada kondisi pasar.

Order mungkin tertunda selama beberapa saat sebelum terisi.









Limit Order biasanya digunakan ketika pedagang ingin membeli atau menjual pada harga tetap tertentu. Berikut adalah dua contoh umum penggunaan Limit Order:





Contoh 1: Pedagang A memperdagangkan Futures Perpetual BTC. Harga saat ini adalah 40.000 USDT. Jika A ingin membeli pada harga 39.000 USDT, dia dapat memasang Limit Order. Setelah harga pasar turun menjadi 39.000 USDT atau di bawahnya, order akan terpicu dan dieksekusi.





Contoh 2: Harga Futures Perpetual BTC saat ini adalah 40.000 USDT. Jika A ingin menjual pada harga 41.000 USDT, dia dapat memasang Limit Order. Setelah harga pasar naik menjadi 41.000 USDT atau lebih tinggi, order akan terpicu dan dieksekusi.









Saat memasang Limit Order, Anda dapat memilih dari tiga macam pengaturan masa berlaku: GTC (Good Till Canceled), IOC (Immediate or Cancel), dan FOK (Fill or Kill).





GTC (Good Till Canceled): Order ini tetap aktif hingga dieksekusi sepenuhnya atau dibatalkan secara manual.

IOC (Immediate or Cancel): Order akan mencoba untuk segera dieksekusi. Porsi yang tidak dapat terisi dengan harga yang ditentukan akan dibatalkan.

FOK (Fill or Kill): Order harus segera terisi sepenuhnya pada harga yang ditentukan. Jika tidak, order akan dibatalkan seluruhnya.









Web: Buka halaman perdagangan Futures, pilih Limit, masukkan Harga dan Kuantitas, lalu klik Buka Long atau Buka Short.









Aplikasi: Buka halaman perdagangan Futures, pilih Limit, masukkan Harga dan Kuantitas, lalu klik Buka Long atau Buka Short.

















Market order adalah jenis order yang dieksekusi segera pada harga pasar terbaik yang tersedia.









Keunggulan: Market order tidak mengharuskan pengguna menetapkan harga, sehingga order dapat dieksekusi dengan cepat.

Kekurangan: Meskipun memastikan eksekusi yang cepat, market order tidak dapat menjamin harga eksekusi. Harga pasar dapat berfluktuasi dengan cepat, sehingga menimbulkan slippage dibandingkan harga perkiraan. Untuk mengurangi risiko ini, Anda dapat mengaktifkan fitur Perlindungan Harga di MEXC yang membantu mencegah stop-loss atau take-profit yang abnormal terpicu selama periode volatilitas yang ekstrem.









Market order umumnya digunakan ketika pedagang ingin membeli atau menjual dengan cepat pada harga pasar saat ini. Berikut adalah dua contoh umumnya:





Contoh 1: Harga Futures Perpetual BTC dengan cepat menembus di atas 40.000 USDT. Pedagang A ingin segera membeli dan bersedia menerima harga pasar untuk memasuki posisi. Dalam kasus ini, A dapat menggunakan market order untuk membeli.





Contoh 2: Harga Futures Perpetual BTC dengan cepat turun di bawah 39.000 USDT. Pedagang A ingin segera menjual dan bersedia menerima harga pasar untuk keluar. Dalam kasus ini, A dapat menggunakan market order untuk menjual.









Web: Buka halaman perdagangan Futures, pilih Market, masukkan Kuantitas, lalu klik Buka Long atau Buka Short.









Aplikasi: Buka halaman perdagangan Futures, pilih Market, masukkan Jumlah, lalu ketuk Buka Long atau Buka Short.









https://www.mexc.com/id-ID/futures/BTC_USDT *BTN-Mulai Perjalanan Perdagangan Futures Anda&BTNURL=













Trigger order memungkinkan pengguna untuk mengatur harga pemicu, harga order, dan kuantitas terlebih dahulu. Ketika harga pasar mencapai harga pemicu, sistem akan otomatis memasang order pada harga order yang ditentukan. Sebelum stop order terpicu, tidak ada posisi atau margin yang akan dibekukan.









Keunggulan: Trigger order mengurangi kebutuhan akan pemantauan terus-menerus, sehingga memungkinkan pengguna untuk merencanakan titik masuk dan keluar terlebih dahulu. Order ini membantu mengamankan laba atau membatasi kerugian selama perdagangan.

Kekurangan: Trigger order mungkin tidak selalu berhasil terpicu karena limit posisi, margin tidak cukup, atau kondisi pasar.









Trigger order biasanya digunakan untuk menetapkan harga masuk atau keluar terlebih dahulu.





Skenario 1: Stop Loss. Pedagang A memiliki posisi long Futures Perpetual BTC dengan harga masuk 40.000 USDT. A meyakini bahwa 39.000 USDT adalah level support utama, dan jika harga turun di bawahnya, penurunan lebih lanjut mungkin terjadi. A dapat mengatur Harga Pemicu pada 39.000 USDT dan Harga Order sesuai pasar pada 39.000 USDT atau lebih rendah. Jika harga turun ke 39.000 USDT, trigger order akan terpicu, lalu sistem akan memasang order untuk menutup posisi long.





Skenario 2: Masuk Saat Breakout. Pedagang A melihat bahwa Futures Perpetual BTC diperdagangkan pada 39.000 USDT dan meyakini bahwa jika harga naik di atas 40.000 USDT, tren naik yang kuat dapat dimulai. A dapat mengatur Harga Pemicu pada 40.000 USDT dan Harga Order sesuai pasar pada 40.000 USDT atau lebih tinggi. Jika harga naik hingga 40.000 USDT, trigger order akan terpicu, lalu sebuah order akan dipasang untuk membuka posisi long.









Saat menggunakan Trigger Order, Anda perlu menyadari bahwa ada tiga jenis harga pemicu: Harga Terakhir, Harga Wajar, dan Harga Indeks.





Harga Terakhir : Harga transaksi terkini dalam buku order Futures MEXC.

Harga Wajar : Mekanisme perlindungan yang dihadirkan untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi harga yang abnormal pada satu platform. Harga ini dihitung menggunakan data harga tertimbang dari bursa-bursa utama dan mencerminkan harga pasar secara lebih adil.

Harga Indeks: Dihitung oleh MEXC berdasarkan harga spot dari beberapa bursa terkemuka dengan pembobotan yang berbeda-beda.









Web: Buka halaman perdagangan Futures, pilih Trigger Order, masukkan Harga Pemicu, Harga, dan Kuantitas, lalu klik Buka Long atau Buka Short.









Aplikasi: Buka halaman perdagangan Futures, pilih Trigger, masukkan Harga Pemicu, Harga, dan Jumlah, lalu ketuk Buka Long atau Buka Short.

















Trailing Stop Order merupakan strategi order bersyarat yang mengirimkan perdagangan ke pasar setelah terjadi pullback. Ketika harga pasar di masa depan memenuhi harga aktivasi yang ditetapkan pengguna dan persentase (atau jumlah) trailing, order akan terpicu.





Perhitungan harga pemicu:





Untuk Order Jual:

Harga Pemicu = Harga Tertinggi yang Dicapai – Variansi Uji Coba (Jarak Harga)

Harga Pemicu = Harga Tertinggi yang Dicapai × (1 – Variansi Uji Coba % (Rasio)

Untuk Order Beli:

Harga Pemicu = Harga Terendah yang Dicapai + Variansi Uji Coba (Jarak Harga)

Harga Pemicu = Harga Terendah yang Dicapai × (1 + Variansi Uji Coba % (Rasio)





Selain itu, pengguna dapat mengatur harga aktivasi yang berfungsi sebagai syarat untuk mengaktifkan Trailing Stop Order. Sistem hanya akan mulai melacak dan menghitung harga pemicu aktual setelah pasar mencapai atau melampaui harga aktivasi berdasarkan jenis harga yang dipilih. Jika tidak ada harga aktivasi yang diatur, order akan segera diaktifkan setelah dipasang. Harga aktivasi dapat didasarkan pada tiga jenis harga: Harga Terakhir, Harga Wajar, atau Harga Indeks.









Keunggulan: Memberikan kontrol yang lebih baik atas laba dan memungkinkan pedagang untuk mereplikasi strategi perdagangan secara lebih sistematis.

Kekurangan: Pasar mata uang kripto sangat volatil, sehingga sulit untuk menetapkan rasio callback (trail) yang tepat.









Trailing stop order biasanya digunakan untuk membeli selama rebound dari low pasar atau untuk menjual selama pullback setelah harga naik. Berikut adalah dua contohnya:





Skenario 1: Membeli selama rebound. Misalnya, harga pasar Futures Perpetual BTC turun menjadi 39.000 USDT. Pedagang A meyakini bahwa harga akan terus turun, tetapi memperkirakan adanya rebound di sekitar 37.000 USDT. A ingin membeli setelah rebound mencapai 1%. Oleh karena itu, A menetapkan trailing stop dengan Harga Aktivasi 37.000 USDT, Variansi Trail 1%, dan memasang trailing stop order Beli Long.





Skenario 2: Menjual selama pullback. Misalnya, harga pasar Futures Perpetual BTC naik menjadi 40.000 USDT. Pedagang A meyakini bahwa harga akan terus naik, tetapi mungkin turun setelah mencapai 42.000 USDT. A ingin menjual setelah penurunan mencapai 1%. Oleh karena itu, A menetapkan trailing stop dengan Harga Aktivasi 42.000 USDT, Variansi Trail 1%, dan memasang trailing stop order Jual Short.









Web: Masuk ke halaman perdagangan Futures, pilih Trailing Stop, masukkan Variansi Trail dan Kuantitas, lalu klik Beli Long atau Jual Short.









Aplikasi: Masuk ke halaman perdagangan Futures, pilih Trailing Stop, masukkan Rasio dan Jumlah, lalu ketuk Buka Long atau Buka Short.









https://www.mexc.com/id-ID/futures/BTC_USDT *BTN-Mulai Perjalanan Perdagangan Futures Anda&BTNURL=













Post Only memastikan bahwa order Anda tidak akan langsung dieksekusi. Order ini menjamin bahwa Anda akan selalu menjadi Maker. Jika cocok dengan order yang sudah ada, order ini akan dibatalkan secara otomatis.





Maker adalah pedagang yang memasang limit order pada harga dan kuantitas tertentu, lalu menunggu pengguna lain mengisinya, sehingga menambahkan likuiditas ke pasar. Sebaliknya, Taker mengeksekusi langsung dengan limit order atau market order yang ada, sehingga mengonsumsi likuiditas dari pasar.









Keunggulan: Dalam perdagangan Futures MEXC, order Maker memiliki tingkat biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan order Taker. Penggunaan Post Only menjamin bahwa Anda selalu membayar biaya 0%.

Kekurangan: Karena Post Only hanya memasang order tertunda dan tidak mengambil order yang sudah ada, tidak ada jaminan untuk eksekusi segera.









Post Only umumnya digunakan oleh penyedia likuiditas untuk memperoleh keunggulan biaya. Berikut adalah dua contohnya:





Contoh 1 (Kasus Bullish): Misalnya, Pedagang A bersikap bullish pada BTC. Harga Perpetual BTC saat ini adalah 40.000 USDT. Jika A menetapkan order beli pada harga 39.000 USDT (di bawah harga pasar), order tersebut tidak akan segera dieksekusi. Order berhasil diposting, sehingga A menjadi Maker. Namun, jika A mengatur order beli pada harga 41.000 USDT (di atas harga pasar), order tersebut akan langsung terisi dan karenanya dibatalkan, sehingga memastikan bahwa A tetap menjadi Maker.





Contoh 2 (Kasus Bearish): Misalnya, Pedagang A bersikap bearish terhadap BTC. Harga Perpetual BTC saat ini adalah 40.000 USDT. Jika A mengatur order jual pada harga 41.000 USDT (di atas harga pasar), order tersebut tidak akan langsung dieksekusi. Order berhasil diposting, sehingga A menjadi Maker. Namun, jika A mengatur order jual pada harga 39.000 USDT (di bawah harga pasar), order tersebut akan langsung terisi dan karenanya dibatalkan, sehingga memastikan bahwa A tetap menjadi Maker.









Web: Buka halaman perdagangan Futures, pilih Post Only, masukkan Harga dan Kuantitas, lalu klik Buka Long atau Buka Short.









Aplikasi: Buka halaman perdagangan Futures, pilih Post Only, masukkan Harga dan Jumlah, lalu ketuk Buka Long atau Buka Short.









Menguasai berbagai jenis order di MEXC menandai transisi dari menerima harga secara pasif menjadi mengelola perdagangan secara aktif. Langkah ini mengharuskan pedagang untuk bukan hanya berpartisipasi di pasar, melainkan juga bertindak sebagai ahli strategi dan eksekutor rencana mereka sendiri. Limit Order membantu Anda mengontrol biaya, Market Order memastikan kecepatan eksekusi, sedangkan Trigger Order dan Stop Loss/Take Profit Order mengintegrasikan disiplin dan strategi dalam setiap perdagangan. Mulai sekarang, coba gabungkan jenis-jenis order ini ke dalam perdagangan Anda. Anda akan menemukan bahwa pembukaan posisi menjadi lebih terencana, efisien, dan hemat biaya.





Mengapa Harus Memilih Futures MEXC? Dapatkan wawasan yang lebih dalam tentang keunggulan dan fitur unik Futures MEXC untuk membantu Anda tetap unggul di pasar.

Tutorial Perdagangan Futures MEXC (Aplikasi) Pahami seluruh proses perdagangan Futures di aplikasi dan mulai dengan mudah.



