Apa itu Rasio Long/Short? Bagaimana Cara Melihat Data Rasio Long/Short dalam Perdagangan Futures?





BSL adalah data penutupan long/short. Saat ini, pada platform MEXC, grafik candlestick dan grafik garis dalam perdagangan Futures mendukung tampilan data order lampau untuk rasio long/short. Dalam perdagangan Futures, pengguna mengambil posisi long atau short berdasarkan penilaian mereka sendiri. Data rasio long/short sering digunakan dalam perdagangan mata uang kripto untuk menilai tren pasar dan memandu keputusan perdagangan.









Dalam perdagangan Futures mata uang kripto, rasio long/short mengacu pada proporsi perdagangan yang memiliki posisi long (bullish) versus yang memiliki posisi short (bearish) dalam periode waktu tertentu. Posisi long adalah posisi yang diambil dengan ekspektasi bahwa harga akan naik, sedangkan posisi short adalah posisi yang diambil dengan ekspektasi bahwa harga akan turun.





Rasio long/short umumnya digunakan untuk mengukur sentimen dan tren pasar. Proporsi posisi long yang lebih tinggi dari posisi short mengindikasikan sentimen pasar bullish dan mungkin mengisyaratkan tren kenaikan harga. Sebaliknya, proporsi posisi short yang lebih tinggi dari posisi long mencerminkan sentimen bearish dan mungkin mengindikasikan tren turun.





Rasio ini berfungsi sebagai indikator teknis utama yang mencerminkan keseimbangan antara tekanan beli dan jual di pasar secara aktual. Dengan menganalisis volume order beli dan jual yang aktif beserta dengan aliran modal, pedagang dapat lebih memahami dinamika penawaran-permintaan sebenarnya serta potensi tren harga.





MEXC menyediakan data rasio long/short pada berbagai dimensi. Untuk mengetahui detail selengkapnya, silakan lihat: Analisis Data Futures













Dengan memiliki akses ke data rasio long/short, pedagang dapat memperoleh pandangan pasar yang lebih komprehensif:





Mengukur sentimen pasar: Mengidentifikasi dengan cepat apakah pasar sedang condong ke arah bullish atau bearish, sehingga membantu menghindari mengikuti tren secara membabi buta.

Mendukung keputusan perdagangan: Jika dipadukan dengan Jika dipadukan dengan pola candlestick dan volume perdagangan, rasio ini dapat membantu mengonfirmasi sinyal beli atau jual.

Manajemen risiko: Dalam periode sentimen ekstrem, rasio ini membantu mengidentifikasi potensi risiko pembalikan dan mengurangi kemungkinan terjebak dalam posisi yang merugikan.

Optimisasi strategi: Baik dalam perdagangan jangka pendek maupun jangka panjang, rasio long/short berfungsi sebagai indikator acuan yang berharga untuk meningkatkan konsistensi dan keandalan strategi perdagangan.





Dengan memahami dan menerapkan rasio long/short, pedagang bukan hanya dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang dinamika pasar secara keseluruhan, melainkan juga meningkatkan tingkat keberhasilan mereka dalam kondisi yang volatil.









Untuk pengalaman pengguna yang terbaik, kami sarankan untuk memeriksa data rasio long/short MEXC di situs web MEXC.





Futures, lalu klik Ringkasan Futures di bagian bawah. Masuk ke situs web resmi MEXC . Dari menu atas, pilih, lalu klikdi bagian bawah.









Berikutnya, klik Lihat Selengkapnya dalam bagian Data Raya Futures untuk masuk ke dasbor data.









Pada halaman Data Raya untuk Futures, Anda dapat memilih dan melihat data spesifik yang diminati.

















Kekuatan Long vs. Short: Memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan relatif antara pembeli dan penjual di pasar, sehingga membantu pedagang menilai potensi arah harga.

Analisis Aliran Modal: Melacak order besar dan aliran masuk/keluar modal untuk mengidentifikasi maksud para pelaku pasar utama.

Alat Konfirmasi Tren: Digunakan bersama dengan pergerakan harga untuk memverifikasi keandalan dan keberlanjutan tren saat ini.

Penetapan Waktu Masuk: Dengan memantau perubahan dalam data rasio long/short, pedagang dapat mengidentifikasi peluang masuk dan keluar yang optimal.













Jika BSL mengindikasikan penguatan daya beli yang jelas disertai dengan kenaikan volume perdagangan, hal itu sering kali menunjukkan kemungkinan kenaikan harga yang lebih tinggi.









Jika data long/short menunjukkan meningkatnya tekanan jual dan aliran keluar modal, hal ini menandakan potensi risiko penurunan harga.









Dalam tren naik, data long/short seharusnya mencerminkan dominasi pembeli yang berkelanjutan. Dalam tren turun, daya jual seharusnya tetap terkontrol.









Jika harga mencapai high baru sementara data long/short menunjukkan melemahnya kekuatan pembeli, hal ini mungkin mengindikasikan pembalikan tren mendatang.





Dengan menerapkan data long/short secara efektif, pedagang dapat mengukur momentum pasar dengan lebih baik dan meningkatkan akurasi keputusan perdagangan mereka. Disarankan untuk menggabungkan data long/short dengan indikator teknis lainnya dan analisis fundamental untuk membangun kerangka perdagangan yang komprehensif.









Saat ini, MEXC tengah menyelenggarakan acara Festival Bebas Biaya , sebuah peluang untuk memperdagangkan 100 token tanpa biaya. Acara ini memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya perdagangan secara substansial demi mencapai target "hemat lebih banyak, berdagang lebih banyak, hasilkan lebih banyak". Melalui acara waktu terbatas ini, para pedagang dapat menikmati eksekusi berbiaya rendah yang lancar, tetap unggul dalam tren pasar, dan menangkap peluang cepat dengan efisiensi maksimal. Ini adalah titik masuk yang ideal untuk mempercepat perjalanan Anda menuju pertumbuhan aset.



