Apa itu Ventuals? Protokol Derivatif On-Chain Pertama untuk Valuasi Perusahaan Swasta Pra-IPO

1) Ventuals merupakan protokol futures perpetual on-chain pertama yang dibangun berdasarkan standar HIP-3 yang memungkinkan perdagangan long dan short atas valuasi perusahaan swasta pra-IPO.

2) vHYPE berfungsi sebagai model ekonomi inti yang memungkinkan pengguna melakukan staking HYPE untuk menerima token staking likuid yang dapat ditransfer, sehingga dapat menghasilkan yield asli dan poin platform.

3) Mekanisme oracle hibrida menggabungkan data penilaian off-chain dengan harga EMA on-chain untuk menyeimbangkan akurasi dunia nyata dengan penemuan harga berbasis pasar.

4) Protokol ini dilengkapi dengan sistem Poin Ventuals yang memberikan hadiah kepada partisipan awal, pedagang testnet, dan market maker.

5) Smart contract telah menjalani audit ganda oleh Nethermind dan Zenith, sementara pool bug bounty sebesar $1 juta telah disiapkan.













Ventuals Hyperliquid adalah protokol inovatif yang mengubah valuasi perusahaan menjadi aset derivatif yang dapat diperdagangkan dengan dibangun berdasarkan standar HIP-3. Arsitektur ini menawarkan dua keunggulan utama:





Tim mana pun dapat membuat sub-bursa independen (Sub-DEX).

HYPE Semua sub-pasar langsung berbagi sistem pencocokan dan kliring dasar Hyperliquid yang didukung oleh, sehingga mengurangi biaya pengembangan teknis secara signifikan.





Berdasarkan landasan ini, Ventuals menghadirkan futures perpetual untuk valuasi perusahaan pra-IPO. Sederhananya, investor dimungkinkan untuk mengambil posisi long atau secara pada valuasi masa depan dari perusahaan teknologi swasta. Jika investor meyakini bahwa valuasi suatu perusahaan akan naik, dia dapat mengambil posisi long; jika dia memperkirakan bahwa valuasi akan turun, dia dapat mengambil posisi short dan berpartisipasi dalam perdagangan tanpa menunggu IPO perusahaan.





Melalui desain ini, Ventuals mencapai visinya untuk menjadikan inovasi sebagai aset yang dapat diperdagangkan. Hal ini memberi investor ritel peluang untuk berpartisipasi dalam siklus inovasi yang dulunya eksklusif untuk lembaga dan orang dalam, sekaligus menghadirkan kelas aset baru ke DeFi, yaitu valuasi perusahaan swasta pra-IPO.













OpenAI Selama dekade terakhir, waktu rata-rata bagi perusahaan untuk melakukan IPO telah berlipat ganda. Para pemimpin teknologi seperti, SpaceX, dan Anthropic telah menyaksikan valuasi mereka melonjak dalam waktu singkat. Namun, investor biasa, meskipun menyadari gelombang inovasi ini, belum mampu berpartisipasi karena hambatan masuk yang tinggi.





Ventuals mengisi celah ini. Melalui Futures Perpetual Valuasi (Perp Valuasi), siapa pun dapat langsung mengungkapkan pandangannya tentang nilai masa depan dari suatu perusahaan. Instrumen ini bukan hanya menghadirkan mekanisme penemuan harga yang transparan ke pasar swasta, melainkan juga membangun lapisan perantara baru antara pasar swasta dan pasar sekunder. Secara global, pasar valuasi perusahaan swasta telah melampaui $10 triliun, dan Ventuals secara efektif membuka gateway on-chain menuju kelas aset besar ini.













vHYPE Saat ini, Ventuals belum menerbitkan token tata kelola asli. Sistem ekonominya utamanya terdiri dari dua elemen inti: token staking likuiddan sistem Poin Ventuals. Masing-masing memiliki peran dan fungsi nilai yang berbeda di dalam protokol.









Jenis Fungsi Inti Sumber Yield Arah Nilai Masa Depan vHYPE (Token Staking) Memenuhi persyaratan HIP-3 berupa stake minimum 500.000 HYPE untuk pembuatan Sub-DEX dan mewakili kepemilikan pokok HYPE yang di-stake. Hadiah staking Hyperliquid asli, termasuk pembagian biaya perdagangan dan insentif keamanan jaringan. Dapat ditransfer secara bebas serta mendukung pembukaan dan penarikan bersyarat. Poin Ventuals Memberikan insentif atas partisipasi ekosistem awal yang mencakup berbagai aktivitas seperti staking, berdagang, dan market making. Didistribusikan berdasarkan durasi staking, pengali tingkatan staking, dan partisipasi awal (misalnya, perdagangan testnet). Kegunaan spesifik belum diumumkan; mungkin berperan dalam tata kelola komunitas atau mekanisme insentif masa depan.









Poin Ventuals Jadwal perilisantelah dikonfirmasi. Pada periode perilisan awal (16–23 Oktober 2025), total 5 juta poin akan diterbitkan, lalu diikuti dengan perilisan mingguan tetap sebanyak 1 juta poin setelahnya. Model perilisan bertahap ini dirancang untuk mempertahankan insentif partisipasi yang kuat bagi kontributor awal.









Desain vHYPE memperhitungkan kebutuhan likuiditas sepenuhnya. Tidak ada periode penguncian yang tetap, dan aturan penarikan dikaitkan dengan jumlah total HYPE yang di-stake dalam sistem:

Jika saldo vault melebihi persyaratan stake minimum 500.000 HYPE, pemilik dapat menarik dana kapan saja. Setiap permintaan penarikan masuk ke antrean penghentian staking Hyperliquid dengan masa tunggu tujuh hari.

Jika saldo vault turun hingga atau sama dengan minimum 500.000 HYPE, penarikan tidak akan diproses hingga HYPE ekstra ditambahkan. Mekanisme ini memastikan operasi Sub-DEX yang stabil dan mencegah risiko sistem yang disebabkan oleh jaminan yang tidak cukup.





Mengenai token tata kelola, Ventuals belum mengumumkan jadwal penerbitan. Namun, arsitektur resminya menunjukkan peta jalan yang jelas: di masa mendatang, Poin Ventuals dapat berevolusi menjadi hak tata kelola token yang pada akhirnya membentuk model ekonomi siklus tertutup berupa melakukan staking HYPE, menerima vHYPE dan Poin, lalu mengonversi Poin menjadi hak tata kelola.









Inti dari Ventuals berpusat pada futures perpetual untuk valuasi perusahaan pra-IPO yang dibangun berdasarkan empat modul utama: Pasar Futures Perpetual, Oracle Harga, Mekanisme Tingkat Pendanaan, dan Sistem Market Making VLP. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk memastikan pengalaman perdagangan yang lancar dan keamanan sistem yang kuat.









Pengguna dapat mengambil posisi long atau short pada valuasi perusahaan target. Desain kontrak menekankan kegunaan dan efisiensi yang memiliki:

Leverage: Ditetapkan sebesar 10x untuk menyeimbangkan potensi imbal hasil dengan eksposur risiko.

Mekanisme Margin: Mendukung cross margin yang memungkinkan modal digunakan kembali secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi modal.

Penyelesaian: Eksekusi aktual memungkinkan pengguna merealisasikan laba tanpa harus menunggu kontrak kedaluwarsa.









Untuk mengatasi tantangan keterbatasan aksesibilitas dan verifikasi data valuasi perusahaan yang belum terdaftar, Ventuals menggunakan model penetapan harga hibrida yang terdiri dari 50% sumber data off-chain dan 50% sumber data on-chain:

Data off-chain: Disediakan oleh lembaga data profesional seperti Notice yang mencakup berbagai metrik, termasuk valuasi putaran pendanaan terbaru, kuotasi transaksi pasar sekunder, dan penilaian 409A (standar AS yang diakui oleh IRS untuk menentukan nilai pasar wajar dari ekuitas perusahaan swasta). Hal ini memastikan input valuasi tetap autentik dan andal.

Data on-chain: Berasal dari harga EMA 8 jam Hyperliquid yang mencerminkan ekspektasi pelaku pasar terhadap pergerakan valuasi dan menyediakan ruang untuk penemuan harga.





Mekanisme semi-terdesentralisasi ini mengurangi bias dari sumber data tunggal mana pun, sehingga mencegah manipulasi data off-chain sekaligus menghindari penyimpangan harga on-chain yang berlebihan dari valuasi aktual. Hal ini menjadi salah satu sorotan dari desain inti protokol Ventuals.









Tingkat Pendanaan: Ditetapkan sebesar 1/20 dari standar Hyperliquid yang secara signifikan mengurangi dampak biaya dari penyimpangan harga jangka pendek dan mendorong partisipasi dari pedagang berfrekuensi tinggi.

Penghalusan Harga Mark: Platform ini menggunakan algoritma penghalusan yang memperhatikan Likuiditas dan OI yang secara dinamis menyesuaikan harga mark berdasarkan kedalaman buku order (likuiditas) dan minat terbuka (OI). Mekanisme ini secara efektif mencegah aset berlikuiditas rendah dimanipulasi.









Dengan didukung oleh Hyperbeat, vault market making komunitas (VLP) memungkinkan pengguna reguler untuk berpartisipasi dalam market making dengan menyediakan likuiditas stablecoin, lalu mendapatkan bagian dari pendapatan biaya perdagangan sebagai imbalan. Fungsi utama modul ini adalah memastikan likuiditas yang cukup untuk pasar perp valuasi Ventuals selama tahap awal proyek yang membantu mencegah fluktuasi harga tajam akibat kedalaman pasar yang tidak memadai.













Arsitektur Ventuals sepenuhnya mewarisi kerangka pencocokan dan kliring terdesentralisasi Hyperliquid dengan penetapan tanggung jawab yang jelas:

Kustodi aset dan pencocokan perdagangan: Keduanya dieksekusi pada lapisan dasar Hyperliquid. Protokol Ventuals sendiri tidak secara langsung menangani aset pengguna.

Tanggung jawab protokol: Berfokus hanya pada sistem insentif (seperti distribusi poin) dan penyelesaian perdagangan, sehingga meminimalkan potensi risiko keamanan.





Desain non-kustodian ini memberikan perlindungan yang penting. Meskipun layanan Ventuals terganggu, aset pengguna akan tetap sepenuhnya dapat diakses dan ditarik di lapisan Hyperliquid, sehingga menghilangkan risiko kegagalan platform terpusat atau pembekuan aset.









Langkah-langkah keamanan inti telah diterapkan:

Audit Smart Contract: Audit ganda yang dilakukan oleh Nethermind dan Zenith mencakup modul utama termasuk staking vHYPE, operasi dana VaultManager, dan kontrol izin RoleRegistry, sehingga memastikan integritas kode dan tidak adanya kerentanan kritis.

Program Bug Bounty: Pool bounty sebesar $1 juta terbuka bagi peretas topi putih global dengan hadiah hingga 5% dari dana yang terdampak. Model pengujian berbasis komunitas ini mendorong identifikasi proaktif terhadap potensi risiko.

Mekanisme Stabilitas Vault: Antrean penarikan yang ketat dan desain bertingkat LIFO (Masuk Terakhir, Keluar Pertama) membantu mencegah guncangan likuiditas atau ketidakstabilan vault yang disebabkan oleh penarikan massal.









Untuk mengurangi risiko terkait perdagangan, Ventuals menggunakan kerangka pengendalian risiko multilapis:

Margin Pemeliharaan: Mempertahankan rentang margin dinamis antara 5% dan 16,7%. Ketika saldo akun turun di bawah ambang batas margin pemeliharaan, likuidasi otomatis akan terpicu untuk mencegah risiko saldo negatif.

Frekuensi Pembaruan Harga: Harga pasar dan tingkat pendanaan diperbarui setiap tiga detik untuk mendukung lingkungan perdagangan berfrekuensi tinggi dan memastikan bahwa harga pasar secara konsisten mencerminkan kondisi aktual.









Komunitas Ventuals dibangun berdasarkan visi untuk mengembangkan bersama pasar swasta terbuka yang terstruktur melalui kerangka tiga tingkatan yang menggabungkan insentif testnet, pemilik NFT Hypurr, dan hadiah poin.





Pada Agustus 2025, Ventuals meluncurkan kampanye perdagangan testnet yang memungkinkan pengguna untuk berdagang menggunakan mockUSDC dan berkompetisi di papan peringkat. Setelah peluncuran mainnet pada Oktober 2025, protokol ini menghadirkan staking vHYPE, distribusi Poin Ventuals, dan penerbitan NFT Genesis.





Di sisi ekosistem, Ventuals memelihara integrasi yang mendalam dengan Hyperliquid untuk memiliki mesin pencocokan dan lapisan penyelesaian yang sama. Protokol ini juga bermitra dengan Hyperbeat untuk mendukung modul market making VLP guna memastikan likuiditas awal yang cukup. Menurut RootData, Ventuals mencapai indeks popularitas 600 pada Q3 2025 dengan 96% sentimen komunitas yang dinilai bullish, sehingga mencerminkan perhatian pasar yang kuat dan berkembang.

















Ventuals memasuki segmen pasar yang belum masuk on-chain, yaitu pasar valuasi untuk perusahaan yang belum terdaftar. Secara global, pasar ini berukuran lebih dari $10 triliun, tetapi telah lama menderita keterbatasan likuiditas dan kurangnya transparansi.





Dengan menghadirkan futures perpetual untuk valuasi perusahaan pra-IPO, Ventuals memungkinkan likuiditas instan dan penyelesaian transparan untuk aset tersebut, sehingga menciptakan lapisan investasi baru antara pasar swasta dan pasar sekunder. Seiring valuasi dalam industri seperti AI, kedirgantaraan, dan robotika terus berkembang pesat, Ventuals berpotensi menjadi lapisan penetapan harga on-chain untuk siklus inovasi.









Tantangan utama yang dihadapi Ventuals meliputi:

Latensi Data: Valuasi pasar swasta jarang diperbarui, sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penjangkaran harga.

Pengembangan Likuiditas: Aset yang baru masuk listing mungkin mengalami kedalaman pasar yang dangkal selama tahap awal, sehingga memerlukan insentif dan mekanisme market making yang kuat.

Kepatuhan dan Regulasi: Futures perpetual untuk valuasi perusahaan swasta pra-IPO dapat menunjukkan karakteristik sekuritas yang memerlukan keseimbangan antara kepatuhan regulasi dan desentralisasi.

Pendidikan Pengguna: Konsep derivatif berbasis valuasi perusahaan itu rumit serta memerlukan waktu dan pendidikan untuk mencapai adopsi pengguna yang lebih luas.









Pesaing Ventuals saat ini dapat dikategorikan secara luas menjadi dua kelompok: platform perdagangan ekuitas swasta tradisional dan protokol derivatif DeFi lainnya. Melalui analisis komparatif, keunggulan-keunggulan Ventuals yang berbeda menjadi jelas:





Proyek Model Perbedaan Utama dari Ventuals Polymarket Pasar Prediksi Didasarkan pada hasil taruhan biner dari peristiwa di dunia nyata tanpa mekanisme valuasi yang berkelanjutan. dYdX Kontrak Perpetual Kripto Berfokus pada aset berbasis token dan tidak mencakup instrumen valuasi pasar swasta. Synthetix Aset Sintetis Memerlukan rasio jaminan yang tinggi dan sangat bergantung pada oracle terpusat. Kinetiq (Ekosistem HIP-3) Derivatif Sintetis Dibangun berdasarkan kerangka HIP-3 juga, tetapi berfokus pada aset berbasis volatilitas daripada aset valuasi.





Keunggulan utama Ventuals terletak pada fokus asetnya yang unik (valuasi perusahaan swasta), arsitektur keamanan non-kustodian, mekanisme penetapan harga hibrida, dan model ekonomi berbasis staking likuid. Ini bukan sekadar bentuk derivatif baru, melainkan infrastruktur baru untuk valuasi yang inovatif.









Tanggal Pencapaian 07 Agustus 2025 Peluncuran Testnet yang memungkinkan perdagangan mockUSDC dan akses ke papan peringkat. 16 Oktober 2025 Peluncuran mainnet dimulai dengan menghadirkan deposit staking vHYPE dan hadiah Poin Ventuals.









Ventuals mengikuti peta jalan desentralisasi progresif: peluncuran cepat, validasi model, dan aktivasi tata kelola bertahap. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi ekosistem HIP-3 tentang iterasi yang aman dan kepemilikan yang berbasis komunitas.









Ventuals membentuk paradigma baru dalam membawa valuasi pasar swasta ke DeFi. Dengan berpusat pada arsitektur HIP-3, sistem oracle hibrida, dan model staking likuid, Ventuals mengubah valuasi swasta yang dulunya tidak dapat diakses menjadi pasar on-chain yang dapat diperdagangkan.





Melalui sistem vHYPE dan Poin, protokol ini membangun siklus ekonomi berkelanjutan berbasis komunitas, bahkan tanpa menerbitkan token asli.





Ke depannya, kemampuan Ventuals untuk benar-benar menjadi lapisan penemuan harga untuk valuasi perusahaan swasta akan bergantung pada dua faktor penting: akurasi data dan kedalaman likuiditas. Jika tantangan ini berhasil diatasi, Ventuals bukan hanya dapat memperluas batasan DeFi, melainkan juga berfungsi sebagai jembatan utama dalam mengubah pasar modal global menuju keterbukaan dan aksesibilitas yang lebih besar.





