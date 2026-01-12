Apa Itu All Time High XRP? Panduan Lengkap Sejarah Harga

XRP mencapai titik harga tertingginya pada Januari 2018, menciptakan patokan yang masih dirujuk investor hingga hari ini.

Artikel ini menjelaskan apa arti all time high XRP, kapan itu terjadi, dan bagaimana perjalanan harga XRP berbeda dari cryptocurrency lainnya.

Anda akan menemukan faktor-faktor di balik harga puncak XRP, fitur uniknya dibandingkan dengan Bitcoin, dan kondisi pasar apa yang dapat mempengaruhi kinerjanya di masa depan.

Memahami sejarah harga XRP membantu Anda membuat keputusan yang tepat tentang aset pembayaran digital ini.





Poin-Poin Penting

XRP mencapai all time high di $3,84 pada 4 Januari 2018, selama booming pasar cryptocurrency.

XRP Ledger memproses hingga 1.500 transaksi per detik dengan waktu penyelesaian 3-5 detik hanya dengan biaya $0,0002 per transaksi.

XRP memiliki pasokan maksimum tetap sebesar 100 miliar token yang dibuat saat peluncuran pada tahun 2012, tanpa memerlukan penambangan.

Keputusan pengadilan Juli 2023 bahwa XRP bukan sekuritas mendorong harga naik 72% dalam satu hari.

Beberapa manajer aset besar termasuk Grayscale, Bitwise, Franklin Templeton, 21Shares, WisdomTree, dan CoinShares telah mengajukan aplikasi untuk ETF spot XRP.

XRP Ledger telah memproses lebih dari 85 juta ledger dan 2,8 miliar transaksi sejak 2012, mewakili lebih dari $1 triliun nilai yang ditransfer.





All time high XRP berada di $3,84, dicapai pada 4 Januari 2018, menurut data Coinbase.

Platform berbeda melaporkan angka yang sedikit berbeda—CoinMarketCap mencantumkan puncak di $3,65 pada 5 Januari 2018.

Variasi ini terjadi karena exchange mencatat volume perdagangan dan titik harga yang berbeda pada momen tertentu.

Pada Januari 2025, XRP mengalami rally signifikan, mencapai $2,76, yang menandai harga tertinggi dalam tujuh tahun.

Harga saat ini berada sekitar 36-40% di bawah all time high 2018, tergantung pada data exchange mana yang Anda rujuk.

Jarak dari puncak ini menunjukkan bagaimana pasar cryptocurrency mengalami periode konsolidasi yang berkepanjangan setelah rally besar.

All time high dalam USD berfungsi sebagai patokan psikologis bagi investor yang melacak potensi kinerja jangka panjang XRP.





XRP diluncurkan pada tahun 2012 dengan harga sekitar $0,10, kemudian stabil di sekitar $0,005 selama beberapa tahun.

Token ini tetap relatif tenang hingga Mei 2017, ketika melompat ke €0,40 sebelum kehilangan separuh nilainya.

Booming pasar cryptocurrency akhir 2017 mendorong XRP ke rally historisnya.

Antara 2017 dan awal 2018, XRP meningkat 360 kali lipat hanya dalam satu tahun, mengikuti gelombang adopsi crypto mainstream dan minat institusional.

Setelah mencapai puncaknya pada Januari 2018, XRP jatuh selama koreksi pasar 2018, turun kembali ke $0,25.

Harga tetap di bawah $1 untuk sebagian besar periode 2019-2020, kemudian pulih di atas €1 pada 2021 selama rally pasar lainnya.

Sepanjang 2022-2024, XRP diperdagangkan terutama antara $0,30-$0,75, dengan lonjakan signifikan pada Juli 2023 menyusul perkembangan regulasi yang positif.









XRP memiliki pasokan maksimum tetap sebesar 100 miliar token, semuanya dibuat saat peluncuran pada tahun 2012.

Pasokan Bitcoin dibatasi pada 21 juta, dengan coin baru ditambang secara bertahap dari waktu ke waktu.

XRP tidak memerlukan proses penambangan, yang berarti validator tidak menerima reward blok.

Sebaliknya, biaya transaksi kecil (0,00001 XRP) dihancurkan daripada didistribusikan, menciptakan tekanan deflasi.

Transaksi XRP diselesaikan dalam 3-5 detikdibandingkan dengan waktu konfirmasi rata-rata Bitcoin selama 10 menit.

XRP Ledger memproses sekitar1.500 transaksi per detik, yang 600 kali lebih cepat dari 2,5 transaksi per detik Bitcoin.

Biaya transaksi di XRP Ledger rata-rata $0,0002, jauh lebih rendah dari biaya Bitcoin $0,50-$1,00.

Keunggulan kecepatan dan biaya ini membuat XRP cocok untuk pemrosesan pembayaran volume tinggi dan remitansi lintas batas.

XRP menggunakan mekanisme Federated Consensus alih-alih mining Proof-of-Work Bitcoin.

Lebih dari 150 validator independen mengonfirmasi transaksi dengan mencapai kesepakatan 80% tentang urutan transaksi dan validitasnya.

Sistem ini tidak memerlukan peralatan mining yang mengonsumsi banyak energi, membuat XRP netral karbon dan hemat energi.

Bitcoin bergantung pada penambang terdistribusi yang bersaing untuk memecahkan masalah matematika kompleks, mengonsumsi listrik yang substansial.

Perbedaan konsensus berarti keamanan XRP berasal dari reputasi validator daripada kekuatan komputasi.

XRP dirancang khusus untuk penyelesaian pembayaran dan transfer uang lintas batas antara lembaga keuangan.

Bitcoin berfungsi terutama sebagai penyimpan nilai terdesentralisasi, sering disebut "emas digital".

XRP Ledger mencakup exchange terdesentralisasi (DEX) bawaan untuk memperdagangkan pasangan mata uang langsung di protokol.

Kasus penggunaan utama termasuk pembayaran, tokenisasi, aplikasi DeFi, mata uang digital bank sentral (CBDC), dan stablecoin.

Fokus pembayaran institusional ini membedakan dinamika pasar XRP dari narasi lindung nilai inflasi Bitcoin.





Beberapa faktor dapat mempengaruhi potensi XRP untuk kembali ke harga puncak 2018.

Kejelasan regulasi secara signifikan mempengaruhi kinerja pasar XRP, seperti yang ditunjukkan olehlonjakan harga 72% pada Juli 2023menyusul keputusan pengadilan yang menguntungkan.

Beberapa manajer aset besar termasuk Grayscale, Bitwise, Franklin Templeton, 21Shares, WisdomTree, dan CoinShares telah mengajukan aplikasi untuk ETF spot XRP.

Adopsi institusional melalui RippleNet terus berkembang, dengan jaringan memfasilitasi lebih dari $15 miliar dalam transaksi lintas batas setiap tahunnya.

XRP Ledger telah memproses lebih dari 85 juta ledger dan 2,8 miliar transaksi sejak 2012, mewakili lebih dari $1 triliun nilai yang ditransfer.

Analis pasar menyarankan XRP bisa mencapai level tertinggi baru jika permintaan institusional meningkat dan persetujuan ETF menarik investor tradisional, meskipun pasar cryptocurrency tetap sangat volatil dan tidak dapat diprediksi.









Apa itu all time high XRP?

All time high XRP adalah $3,84, dicapai pada 4 Januari 2018.

Berapa all time high untuk XRP?

All time high untuk XRP mencapai $3,84 di exchange utama pada Januari 2018.

Berapa all time high XRP dalam USD?

All time high XRP dalam USD adalah $3,84 menurut data Coinbase.

Berapa harga all time high XRP?

Harga all time high XRP adalah $3,84 pada awal Januari 2018.

Kapan XRP mencapai all time high?

XRP mencapai all time high pada 4-5 Januari 2018, selama booming pasar cryptocurrency.

Seberapa jauh XRP dari all time high-nya?

XRP saat ini diperdagangkan sekitar 36-40% di bawah all time high-nya di $3,84.

Apa yang menyebabkan all time high XRP?

Pasar bullish cryptocurrency 2017-2018, minat institusional, dan adopsi crypto mainstream mendorong XRP ke all time high-nya.





All time high XRP di $3,84 pada Januari 2018 mewakili tonggak penting dalam sejarah cryptocurrency.

Memahami puncak ini membantu investor mengontekstualisasikan harga saat ini dan siklus pasar.

Mekanisme konsensus unik XRP, kecepatan transaksi, dan fokus pembayaran institusional membedakannya dari Bitcoin dan cryptocurrency lainnya.

Perkembangan regulasi, persetujuan ETF, dan adopsi RippleNet dapat mempengaruhi pergerakan harga di masa depan, meskipun kinerja masa lalu tidak pernah menjamin hasil masa depan.

Teliti teknologi XRP dan aplikasi dunia nyata di luar spekulasi harga saat mengevaluasi aset digital ini.

Anda dapat memperdagangkan XRP di MEXC dan exchange cryptocurrency lainnya dengan strategi manajemen risiko yang tepat.