Trading futures, yang memiliki ciri khas leverage tinggi dan laba tinggi, telah menarik perhatian banyak investor. Untuk memulai trading Futures, langkah pertamanya adalah memilih bursa yang tepat untuk memulai perjalanan trading Futures Anda. MEXC menawarkan berbagai keunggulan, termasuk biaya terendah di industri, kedalaman trading yang sangat baik, keamanan dan stabilitas yang tinggi, aturan trading yang fleksibel, serta likuiditas terdepan di industri, sehingga menjadikannya pilihan yang ideal bagi pengguna yang terlibat dalam trading Futures.









Anda dapat melakukan trading Futures di MEXC sebagai Maker atau Taker.





Maker: Maker memasang order dengan harga dan jumlah tertentu, lalu menunggu pengguna lain dicocokkan dengannya. Order maker menambahkan likuiditas ke pasar.





Taker: Taker secara aktif mencocokkan limit atau market order yang ada untuk eksekusi langsung. Order taker mengonsumsi likuiditas dari pasar.









Biaya Terkait MEXC halaman tingkat biaya MEXC menawarkan tingkat biaya terendah di pasar. Dalam trading Futures perpetual MEXC, tingkat biaya Maker adalah 0%, sedangkan tingkat biaya Taker adalah 0,02%. Selain itu, Anda dapat mendepositkan MX ke akun Futures untuk mengimbangi biaya Taker dan menikmati diskon biaya tambahan sebesar 20%. Untuk informasi mendetail selengkapnya tentang tingkat biaya MEXC, Anda dapat melihat. Tingkat biaya dapat bervariasi berdasarkan negara atau wilayah. Silakan lihat tingkat yang ditampilkan di





Harap diperhatikan bahwa MEXC juga menawarkan tingkat biaya terendah untuk trading spot di pasar. Dalam trading spot, tingkat biaya Maker adalah 0%, sedangkan tingkat biaya Taker adalah 0,02%. Anda dapat memeriksa tingkat biaya terbaru di halaman berikut: https://www.mexc.com/id-ID/fee









Sejak didirikan, MEXC telah unggul dalam menemukan dan melakukan listing proyek-proyek berkualitas tinggi, sehingga mendapatkan pujian luas dari para pengguna. Dengan pengalaman industri selama bertahun-tahun dan reputasi yang solid, MEXC telah mengakumulasi lebih dari 30 juta pengguna, sehingga menjadi pilihan pertama bagi trader baru dan berpengalaman. Bisnisnya menjangkau lebih dari 170 negara dan wilayah di seluruh dunia. Basis pengguna Futures MEXC yang luas memastikan kedalaman pasar yang sangat baik dengan buku order yang seimbang dan penetapan harga yang transparan. Menurut data trading Futures MEXC pada saat penulisan, volume trading dalam 24 jam terakhir melampaui $41,09 miliar. Hal ini memastikan bahwa pengguna dapat melakukan trading dengan lancar bahkan dalam kondisi pasar yang ekstrem dan menghindari likuidasi yang tidak terduga. (Catatan: Data per 12 November 12, 2024.)









Selain itu, Futures MEXC memiliki beragam jenis mata uang kripto, termasuk Futures perpetual USDT-M, Metaverse, Lapisan 2, NFT, Meme, DeFi, dan masih banyak lagi. Di samping itu, kemampuan MEXC untuk menemukan proyek berkualitas tinggi dan terus menambahkan opsi mata uang kripto baru memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pengalaman trading terbaik.









Sistem trading MEXC memiliki arsitektur multilapis dan multiklaster dengan didukung oleh mesin trading berkinerja tinggi yang dikembangkan oleh para ahli dengan pengetahuan teknologi perbankan khusus. Sistem ini dapat memproses hingga 1,4 juta transaksi per detik, sehingga memberikan efisiensi dan kinerja yang menjadi terobosan.





verifikasi identitas autentikasi dua faktor kode anti-phishing Selain itu, MEXC adalah platform trading yang paling aman. Pengguna mendapat manfaat dari berbagai langkah keamanan, termasuk, dan. Server kami juga di-host secara independen di beberapa negara untuk memastikan keamanan dan integritas data pengguna.









masih banyak lagi Aturan trading Futures MEXC sangat fleksibel dengan leverage yang dapat disesuaikan mulai dari 1x hingga 500x. Futures perpetual USDT-M mendukung leverage maksimum 500x, sedangkan Futures perpetual Coin-M mendukung leverage hingga 200x. Saat melakukan trading Futures di MEXC, Anda dapat memilih dari limit order, market order, trigger order, trailing-stop order, post-only order, dan





Mode Trading Futures MEXC Dalam hal sistem margin, pengguna memiliki fleksibilitas untuk memilih antara mode cross margin dan isolated margin. Untuk mengetahui perbedaan antara mode cross margin dan isolated margin, Anda dapat melihat. Selain itu, MEXC juga mendukung mode hedging yang memungkinkan pengguna memiliki posisi long dan short untuk satu kontrak dengan leverage yang ditetapkan secara independen untuk setiap arah. Saat memiliki posisi dalam mode hedging, posisi tersebut harus memakai margin yang sesuai dengan level limit risiko.









TokenInsight Simplicity Group MEXC menawarkan likuiditas terdepan di industri dengan buku order yang besar serta order beli/jual yang sering dan besar untuk memberikan kemudahan eksekusi cepat bagi para trader. Menurut laporan dari lembaga data resmi pihak ketigadan, kedalaman trading Futures MEXC melebihi $100 juta pada level 0,05% dan 0,1% yang secara konsisten menempati peringkat pertama di industri. Kedalaman pasar spot juga menunjukkan keunggulan yang signifikan.





Dalam hal slippage, MEXC menawarkan slippage terendah dalam order jual Futures senilai $1 juta dan $5 juta. Slippage dalam trading spot juga menunjukkan keunggulan yang nyata. MEXC mempertahankan keunggulan mutlak dalam segi biaya dengan menawarkan bebas biaya maker bagi pengguna tetap yang makin meningkatkan daya saing pasarnya.









Harap diperhatikan bahwa trading Futures merupakan investasi berisiko tinggi. Investor harus memahami risikonya dengan sepenuhnya dan berinvestasi dengan hati-hati.



