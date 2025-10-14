Tether untuk Meluncurkan Kit Dompet Open-Source untuk iOS dan Android

Postingan Tether akan Meluncurkan Kit Dompet Open-Source untuk iOS dan Android pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

CEO Tether Paolo Ardoino mengatakan perusahaan akan merilis Kit Pengembangan Dompet (WDK) open-source lengkapnya minggu ini, dengan dompet pemula untuk iOS dan Android. Demo WDK menampilkan template dompet dengan fitur kontrol non-kustodian penuh, beberapa opsi cadangan mnemonik, dan modul DeFi lengkap yang mencakup USDT, USDT0, peminjaman, pertukaran, dan lainnya. Tujuannya adalah membantu pengembang meluncurkan dompet yang aman dan dimiliki pengguna lebih cepat di berbagai platform, mengurangi waktu pembuatan sambil memperluas akses self-custody dan DeFi untuk pengguna mainstream dan perusahaan.