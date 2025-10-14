Nilai Pasar Metaplanet Turun 70%, Kini Diperdagangkan Di Bawah Cadangan Bitcoin-nya – Gelembung Treasury Pecah?

Nilai perusahaan Metaplanet Inc telah turun di bawah cadangan Bitcoin-nya, dengan mNAV perusahaan yang terdaftar di Tokyo (rasio kapitalisasi pasar dan utang terhadap kepemilikan token) turun menjadi 0,99 pada hari Selasa, menurut Bloomberg. Perusahaan tersebut, per 14 Oktober, kini memegang 30.823 Bitcoin senilai sekitar $3,4 miliar, namun diperdagangkan kurang dari nilai aset kripto yang dimilikinya. Perlu dicatat, ketidakseimbangan finansial yang semakin besar yang dihadapi Metaplanet ini terjadi pada mayoritas perusahaan treasury aset digital di seluruh dunia. Dari Tertinggi Sepanjang Masa ke Diperdagangkan dengan Diskon Saham Metaplanet mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada pertengahan Juni tetapi sejak itu turun sekitar 70%, menjadikan perusahaan tersebut firma treasury Bitcoin besar pertama yang secara konsisten diperdagangkan di bawah kepemilikannya. Sumber: Google Finance Pada saat publikasi, saham tersebut diperdagangkan pada 482 Yen ($3,21), turun 12,36% hari ini. Menurut Bloomberg, Mark Chadwick, seorang analis ekuitas Jepang yang menerbitkan riset di Smartkarma, menggambarkan penurunan tersebut sebagai "pecahnya gelembung." Chadwick percaya bahwa "euforia umum" seputar penimbunan Bitcoin telah mereda, meskipun "bull Bitcoin jangka panjang" mungkin melihat diskon Metaplanet sebagai peluang pembelian, katanya. Penurunan ini bertepatan dengan gejolak pasar yang lebih luas. Trader kripto menghadapi rekor likuidasi sebesar $19 miliar pada 10 Oktober setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif yang lebih keras terhadap China, memicu volatilitas parah yang menyebabkan sebagian besar token utama anjlok. Merespons likuidasi besar-besaran tersebut, Bitcoin, misalnya, turun ke level terendah 6 bulan, diperdagangkan sangat dekat dengan $101K. Seperempat Treasury Bitcoin Kini Diperdagangkan dengan Diskon saat Gelembung Mengempis Metaplanet jauh dari sendirian dalam perjuangannya. K33 Research melaporkan bahwa seperempat dari semua perusahaan publik yang memegang Bitcoin kini diperdagangkan pada nilai pasar di bawah kepemilikan BTC mereka, dengan 26 dari 168 perusahaan pemegang Bitcoin diperdagangkan dengan diskon. Keruntuhan paling dramatis menimpa NAKA, kendaraan merger KindlyMD dan Nakamoto Holdings, yang kehilangan 96% nilai pasarnya dari puncaknya dan kini diperdagangkan hanya pada 0,7x NAV, turun dari 75x. Perusahaan lain, termasuk Twenty One, Semler Scientific, dan The Smarter Web Company, juga telah jatuh di bawah nilai aset bersih mereka. Premium di seluruh industri juga terkompresi tajam. Rata-rata mNAV di seluruh perusahaan treasury turun dari 3,76 pada April menjadi 2,8, sementara akumulasi Bitcoin harian oleh perusahaan-perusahaan ini melambat menjadi hanya 1.428 BTC pada September, yang merupakan laju terlemah sejak Mei. Beberapa perusahaan telah mengambil langkah-langkah putus asa. ETHZilla, sebelumnya 180 Life Sciences, mengamankan utang $80 juta dari Cumberland DRW untuk mendanai pembelian kembali saham senilai $250 juta setelah sahamnya jatuh 76% dari puncak Agustus. Perusahaan kendaraan listrik Empery Digital memperluas fasilitas utangnya menjadi $85 juta untuk pembelian kembali, meskipun memegang $476 juta dalam Bitcoin, yang melebihi kapitalisasi pasarnya sebesar $378 juta. Para analis telah memperingatkan tentang ledakan ini sejak awal tahun. Kembali pada Juni, VanEck memperingatkan bahwa perusahaan yang mendekati paritas dengan kepemilikan Bitcoin mereka berisiko mengalami "erosi" daripada "pembentukan modal." Kepala riset aset digital perusahaan, Matthew Sigel, merekomendasikan untuk menghentikan program penerbitan saham jika saham diperdagangkan di bawah 0,95 kali NAV selama 10 hari perdagangan atau lebih. Akumulasi Korporasi Melambat 95% saat Premium Strategi Runtuh Adopsi Bitcoin korporasi bulanan telah menurun 95% sejak Juli, menurut data CryptoQuant, yang menunjukkan bahwa hanya satu perusahaan yang mengadopsi Bitcoin pada September, dibandingkan dengan 21 pada Juli. Penurunan ini terjadi saat 205 perusahaan publik telah mengumumkan strategi treasury aset digital dengan total $117 miliar yang disalurkan ke kripto. Strategy Inc., sebelumnya MicroStrategy dan barometer sektor, telah melihat premium mNAV-nya anjlok dari 3,89x pada November 2024 menjadi 1,44x setelah peluncuran opsi IBIT ETF awal tahun ini. Pembelian Bitcoin bulanan Strategy juga anjlok dari 134.000 BTC pada November 2024 menjadi hanya 3.700 BTC pada Agustus 2025, meskipun perusahaan menambahkan 6.000 BTC dalam 10 hari pertama September. Perusahaan tersebut kini memegang 640.250 BTC dengan basis biaya $74.000 per koin, yang berarti lebih dari $24 miliar dalam keuntungan yang belum direalisasi. Sumber: SaylorTracker Kembali pada Agustus, riset Sentora juga mengidentifikasi kerentanan kritis dalam strategi Bitcoin korporasi, memperingatkan bahwa "Bitcoin yang menganggur di neraca perusahaan bukanlah strategi yang dapat diskalakan dalam dunia dengan suku bunga yang meningkat." Sebagian besar perusahaan treasury terlibat dalam perdagangan negative-carry, meminjam mata uang fiat untuk memperoleh aset yang tidak menghasilkan tanpa mitigasi risiko yang memadai. Kenaikan suku bunga mengintensifkan tekanan ini, mempersulit pengelolaan risiko. 