Pembaruan Pasar Pagi | 14 Oktober 2025

2025/10/14 19:05

📈 Wall Street Sedikit Pulih
Indeks AS pulih sebagian dari kerugian hari Jumat setelah pesan konsiliasi akhir pekan Donald Trump dan sinyal dari Beijing yang menunjukkan kesiapan untuk melanjutkan pembicaraan perdagangan.

💬 Pembicaraan Masih di Atas Meja
Scott Bessent mengkonfirmasi bahwa pertemuan Trump–Xi tetap dijadwalkan, meskipun ia memperingatkan penutupan pemerintah yang berkepanjangan mulai membebani aktivitas ekonomi. Sementara itu, Kementerian Perdagangan China mengatakan diskusi dengan AS berlanjut, bahkan ketika Beijing meluncurkan investigasi terhadap tarif AS yang mempengaruhi sektor transportasinya.

🇺🇸 Ikhtisar Pasar
S&P 500 naik 1,5%, Nasdaq +2,2%, tetapi futures dibuka lebih lemah hari ini (US500 -0,35%, US100 -0,5%). Di Asia, pasar sebagian besar lebih rendah: Nikkei 225 -0,35%, HK.cash -0,2%, sementara 🇰🇷 KOSPI Korea Selatan mencapai rekor tertinggi berkat prospek kuat Samsung.

🇦🇺 Australia dalam Sorotan
Kepercayaan Bisnis NAB naik menjadi 7 poin pada September (vs 4 di Agustus). Risalah RBA mengungkapkan kesabaran mengenai pemotongan suku bunga, mencatat aktivitas properti yang kuat meskipun suku bunga restriktif. Bank tersebut menganggap kekuatan AUD konsisten dengan fundamental, menandakan tidak ada pengetatan lebih lanjut ke depan.

🏦 Prospek Global
Goldman Sachs memperingatkan penutupan AS bisa menjadi yang terpanjang sepanjang masa, memangkas 0,11% dari pertumbuhan Q4 mingguan. Namun GS mengharapkan pemulihan setelah pemerintah dibuka kembali dan mengantisipasi pemotongan suku bunga Fed pada Oktober. Rabobank melihat AUD/USD naik dari 0,65 jangka pendek menjadi 0,68 dalam setahun.

💰 Komoditas
Emas melonjak ke $4.167/oz, Perak di atas $53/oz dengan biaya pinjaman mencapai 30% per bulan di bursa London — memaksa posisi short untuk menutup. Minyak turun di bawah $60/barrel (WTI), dan gas alam mendekati $3/MMBTU.

🗓 Sorotan Hari Ini

  • 🇺🇸 Tidak ada data makro karena penutupan
  • 🗣 Ketua Fed Powell berbicara pada 18:20 CET
  • 🧾 Musim pendapatan dimulai: JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo, BlackRock, dan J&J melaporkan hari ini.

