Saham Wells Fargo (WFC): Melaju Setelah Melampaui Estimasi Q3, Pembelian Kembali $6,1B dan Pencabutan Batas Aset

Penghapusan batas aset mendorong saham, pendapatan, dan ekspansi Wells Fargo.

Saham Wells Fargo melonjak setelah hasil kuartal ketiga yang kuat dan keringanan regulasi penting. Harga saham ditutup pada $78,92, naik 1,67%, dan mendapatkan tambahan 2,72% dalam perdagangan pra-pasar.

Momentum ini mengikuti penghapusan batas aset sebesar $1,95 triliun oleh Federal Reserve, yang diberlakukan setelah skandal rekening palsu.

Pengangkatan batas ini memungkinkan bank untuk memperluas operasi dan menjalankan strategi pertumbuhan CEO Charlie Scharf. Hal ini juga sejalan dengan target pembaruan pengembalian ekuitas umum berwujud (ROTCE) Wells Fargo sebesar 17% hingga 18%, naik dari 15%. Bank sebelumnya mencatat ROTCE 15,2% di kuartal kedua dan ketiga.

Pendapatan bersih meningkat menjadi $5,59 miliar, atau $1,66 per saham, dari $5,11 miliar atau $1,42 tahun lalu. Analis memperkirakan $1,55 per saham, yang dilampaui bank dengan nyaman. Kinerja Wells Fargo menegaskan momentum berkelanjutan meskipun ketidakpastian ekonomi yang lebih luas.

Pembelian Kembali Saham Senilai $6,1 Miliar dan Peningkatan Profitabilitas Mendukung Ambisi Pertumbuhan

Bank membeli kembali 74,6 juta saham, senilai $6,1 miliar, selama kuartal ketiga. Bank juga menaikkan dividennya sebesar 12,5%, memperkuat pengembalian pemegang saham sambil meningkatkan efisiensi modal. Langkah-langkah ini mencerminkan kepercayaan yang kuat pada trajektori kinerja bank.

Pendapatan meningkat karena pendapatan bunga bersih naik 2%, dibantu oleh penetapan ulang harga suku bunga tetap dan saldo pinjaman yang lebih tinggi. Pendapatan non-bunga meningkat sebesar 9%, didorong oleh kenaikan biaya perbankan investasi dan biaya berbasis aset dalam manajemen kekayaan. Namun, biaya operasional naik 6%, terutama karena pesangon, investasi teknologi, dan iklan.

Kualitas kredit tetap stabil karena penyisihan kerugian kredit menurun. Peningkatan ini dihasilkan dari berkurangnya eksposur real estat komersial dan kinerja pinjaman yang lebih sehat. Penghapusan konsumen juga turun, menunjukkan perilaku kredit pelanggan yang lebih kuat di kartu dan hipotek.

Ekspansi Perbankan Investasi dan Kesepakatan Penasihat Strategis Mendorong Hasil

Pendapatan perbankan investasi Wells Fargo naik 25% year-over-year menjadi $840 juta. Bank memberikan saran pada transaksi besar, termasuk akuisisi Norfolk Southern senilai $85 miliar oleh Union Pacific. Sorotan lainnya adalah kesepakatan take-private senilai $23,7 miliar untuk Walgreens Boots Alliance.

Biaya untuk segmen ini naik 19% year-to-date, mencerminkan arus kesepakatan dan aktivitas pasar yang lebih kuat. Bank terus merekrut pembuat kesepakatan terbaik untuk mengembangkan jejak penasihatnya. Momentum ini mendukung pertumbuhan pendapatan berbasis biaya yang lebih luas di segmen komersial dan konsumen.

Wells Fargo melampaui ekspektasi dan memposisikan diri untuk ekspansi jangka panjang. Dengan satu perintah persetujuan yang tersisa, bank telah menyelesaikan 13 sejak 2019, meningkatkan kejelasan regulasi. Meskipun kinerjanya di bawah JPMorgan Chase dan Citigroup tahun ini, transformasi strategis Wells Fargo semakin mendapatkan daya tarik.

