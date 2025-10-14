Saat Plasma ($XPL) Anjlok 15,6% Di Bawah $0,74, Investor Panik Beralih ke Keamanan Presale & Aplikasi Live Digitap ($TAP)

Setelah minggu yang bergejolak dalam perdagangan kripto, Plasma ($XPL) telah menjadi token terbaru yang jatuh. Harganya telah turun menjadi $0,43, turun lebih dari 50% selama tujuh hari terakhir, mengguncang kepercayaan investor dan memicu eksodus ke aset yang lebih aman dan berbasis utilitas.

Banyak trader kini beralih ke Digitap ($TAP) — token presale berbasis aplikasi yang sudah aktif dengan harga saat ini $0,0159 — yang sudah terjual 98% dan menarik perhatian sebagai salah satu altcoin terbaik untuk dibeli pada tahun 2025.

Harga Plasma Turun 50% saat Trader Mencari Tempat yang Lebih Aman

Setelah menunjukkan tanda-tanda pemulihan singkat di awal bulan ini, Plasma ($XPL) sekali lagi tergelincir ke wilayah bearish.

Token ini saat ini diperdagangkan sekitar $0,4351, turun lebih dari 15% dalam 24 jam terakhir dan sekitar 51% selama seminggu terakhir, menurut data CoinMarketCap. Kapitalisasi pasarnya sekarang berada di sekitar $783 juta, dengan volume perdagangan harian di atas $834 juta — indikator jelas adanya repositioning besar-besaran dan pengambilan keuntungan di kalangan trader jangka pendek. Namun, tidak semua orang menyerah. Analis pasar Mr. James berbagi pandangannya, mencatat bahwa pembeli masuk di sekitar $0,36, mempertahankan zona tersebut dengan kuat. Dia menyarankan bahwa jika $0,45 bertahan, ada ruang untuk dorongan menuju $0,47–$0,48. Meski begitu, dia memperingatkan bahwa momentum sedang memudar dan bahwa bearish bisa menguji kendali lagi segera.

Apa yang terjadi dengan Plasma bukanlah hal yang tidak biasa. Banyak altcoin mid-cap mengalami pola yang sama — ledakan antusiasme, reli tajam, dan kemudian koreksi curam saat volume perdagangan mengering.

Altcoin Terbaik untuk Dibeli — Mengapa Digitap Menonjol

Digitap ($TAP) adalah startup inovatif yang relatif baru yang membuat pembayaran lintas batas dapat diakses oleh semua orang. Aplikasi Digitap sudah aktif di Apple App Store dan Google Play, menawarkan pengguna kemampuan untuk mengelola fiat dan kripto dengan mulus dalam satu aplikasi

Yang membuat Digitap berbeda adalah betapa praktisnya. Melalui aplikasi, pengguna dapat menyimpan, mengirim, dan membelanjakan aset mereka secara instan — baik itu kripto atau mata uang tradisional. Ini dirancang khususnya untuk pekerja lintas batas yang memindahkan uang secara internasional dan membutuhkan kecepatan dan keandalan.

Dengan keamanan tingkat bank dan efisiensi blockchain, Digitap memberikan pengguna jenis kontrol yang jarang disediakan oleh sebagian besar bursa atau bank.

Aplikasi dunia nyata ini membedakan Digitap dari token yang bergejolak seperti Plasma. Alih-alih bereaksi terhadap perubahan harga, $TAP membangun fondasi untuk adopsi berkelanjutan — keunggulan penting di pasar yang tidak pasti saat ini.

Presale Digitap Hampir Habis Terjual saat Investor Bergerak Cepat

Presale Digitap dengan cepat menjadi tempat perlindungan yang aman bagi investor ritel yang mencari keandalan dan potensi kenaikan.

Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $705.000, menjual lebih dari 56 juta token, dengan 98,14% dari tahap ini selesai. Harga saat ini adalah $0,0159, dengan tahap berikutnya akan naik menjadi $0,0194, menawarkan insentif yang jelas bagi investor awal untuk bertindak sebelum kenaikan berikutnya.

Tidak seperti kebanyakan presale yang masih berbulan-bulan dari peluncuran, Digitap sudah beroperasi — membuktikan niat jangka panjangnya dan kemampuan untuk memberikan solusi keuangan nyata, bukan hanya hype token.

GUNAKAN KODE "LIVEAPP30" UNTUK DISKON 30% UNTUK PEMBELIAN PERTAMA

Plasma Jatuh, Digitap Naik — Pergeseran Menuju Utilitas Nyata

Penurunan Plasma baru-baru ini menyoroti risiko mengejar proyek yang didorong momentum dengan penggunaan dunia nyata yang terbatas.

Sementara $XPL tetap menjadi aset yang banyak diperdagangkan, volatilitasnya telah mengekspos kerapuhan token yang didorong narasi. $TAP, di sisi lain, mewakili pergeseran dalam psikologi investor — menjauh dari pump spekulatif dan menuju ekosistem yang berkelanjutan dan didukung produk.

Dengan aplikasi aktifnya, basis pengguna yang berkembang, dan presale yang cepat terjual, Digitap menawarkan sesuatu yang menjadi langka dalam kripto: fungsionalitas, kepercayaan, dan potensi tahap awal.

Temukan bagaimana Digitap menyatukan uang tunai dan kripto dengan memeriksa proyek mereka di sini:

Presale: https://presale.digitap.app

Website: https://digitap.app

Social: https://linktr.ee/digitap.ap