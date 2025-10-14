Pidato Powell yang Akan Datang Dapat Mengonfirmasi Dua Pemotongan Suku Bunga Fed Lagi Tahun Ini

TLDR

Pidato Powell mungkin mengkonfirmasi dua pemotongan suku bunga tambahan, berdampak pada USD.

Pasar mengharapkan pemotongan suku bunga 25 basis poin pada Oktober dan Desember.

Pandangan Fed yang beragam tentang inflasi dan risiko pasar tenaga kerja dapat mempengaruhi kebijakan.

pasar Sikap hati-hati Powell dapat mendukung dolar AS meskipun ada pemotongan suku bunga.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell dijadwalkan berbicara tentang prospek ekonomi AS dan kebijakan moneter di Pertemuan Tahunan NABE di Philadelphia. Komentarnya muncul di tengah penutupan pemerintah yang telah menunda rilis data ekonomi penting, yang mungkin memiliki efek langsung pada dolar AS (USD). Pelaku pasar mengamati dengan cermat untuk konfirmasi tindakan yang diharapkan dari Federal Reserve, termasuk dua pemotongan suku bunga lagi tahun ini.

Ekspektasi Pasar untuk Pemotongan Suku Bunga Lebih Lanjut

Alat CME FedWatch saat ini menunjukkan probabilitas 100% untuk pemotongan suku bunga 25 basis poin pada Oktober, dengan peluang hampir 90% untuk pengurangan suku bunga lain pada Desember. Antisipasi pemotongan ini telah membentuk sentimen pasar, terutama sekitar kinerja dolar AS. Meskipun pidato Powell tidak akan memberikan data ekonomi baru, komentarnya mungkin memberikan petunjuk tentang bagaimana Fed berencana menavigasi bulan-bulan mendatang.

Pejabat Fed telah memberikan berbagai pandangan tentang jalan ke depan. Gubernur Michael Barr mengungkapkan kekhawatiran tentang mengabaikan risiko inflasi yang didorong oleh tarif, menyatakan bahwa faktor-faktor ini dapat mempersulit target inflasi Fed. Sementara itu, pejabat lain, seperti Presiden Fed San Francisco Mary Daly, telah menunjukkan sikap yang lebih dovish, mencatat bahwa inflasi telah lebih rendah dari yang diharapkan dan memperingatkan bahwa pasar tenaga kerja yang melemah dapat menimbulkan risiko bagi ekonomi yang lebih luas.

Risiko terhadap Dolar AS

Jika Powell menunjukkan kelonggaran kebijakan moneter yang berkelanjutan, terutama sebagai respons terhadap pasar tenaga kerja yang melunak, dolar AS bisa menghadapi tekanan penurunan tambahan. Pasar sudah memperhitungkan kemungkinan dua pemotongan suku bunga, yang biasanya mengurangi daya tarik dolar. Namun, terlepas dari ekspektasi ini, penurunan dolar AS tampaknya terbatas dalam jangka pendek, mengingat posisinya saat ini di pasar global.

Di sisi lain, jika Powell mengadopsi nada yang lebih hati-hati dan menunjukkan keraguan dalam mengejar pemotongan suku bunga berturut-turut, itu bisa memperkuat dolar AS. Banyak investor memperhatikan ketidakpastian seputar rilis data ekonomi penting dan potensi ketegangan perdagangan, terutama dengan risiko yang sedang berlangsung terkait hubungan AS-China. Komentar Powell mungkin membantu membentuk ekspektasi tentang bagaimana Fed menyeimbangkan ketidakpastian ini dengan mandat gandanya yaitu stabilitas harga dan lapangan kerja maksimum.

Sinyal Fed yang Beragam tentang Prospek Ekonomi

Komentar terbaru dari pejabat Federal Reserve lainnya mencerminkan pandangan yang berbeda tentang cara mengatasi tantangan ekonomi. Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi ekspektasi inflasi menjadi tidak tertambat jika Fed kesulitan merespons secara efektif terhadap fluktuasi jangka pendek di pasar tenaga kerja. Dia menekankan bahwa mengelola risiko ini akan menjadi kunci untuk memastikan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Sebaliknya, Presiden Fed Philadelphia Anna Paulson meremehkan peran tarif dalam mendorong inflasi jangka panjang, menunjukkan bahwa dampaknya akan lebih terbatas daripada yang ditakutkan beberapa orang. Paulson juga mengakui risiko yang berkembang di pasar tenaga kerja tetapi tidak mengharapkannya mengarah pada tekanan inflasi yang berkelanjutan. Pesan campuran ini menunjukkan ketidakpastian yang kemungkinan akan dibahas Powell selama pidatonya yang akan datang.

Pendekatan Potensial Powell terhadap Pemotongan Suku Bunga

Pertanyaan inti bagi pasar tetap apakah Powell akan mengkonfirmasi pemotongan suku bunga yang diharapkan atau menyarankan pendekatan yang lebih hati-hati. Jika Powell mengakui kemungkinan pelonggaran lebih lanjut, terutama sebagai respons terhadap data pasar tenaga kerja yang lemah, itu bisa menandakan kelemahan berkelanjutan untuk dolar AS. Namun, jika dia menyoroti risiko yang sedang berlangsung dari konflik perdagangan dan kurangnya data ekonomi kunci, dia mungkin menandakan bahwa Fed akan lebih terukur dalam keputusannya.

Pada tahap ini, komentar Powell akan diteliti untuk tanda-tanda bagaimana Fed akan mengelola prospek ekonomi mengingat ketidakpastian seputar inflasi dan lapangan kerja. Kurangnya rilis data kunci karena penutupan pemerintah hanya menambah kompleksitas proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pidato Powell kemungkinan akan memainkan peran penting dalam membentuk ekspektasi pasar untuk sisa tahun ini.

