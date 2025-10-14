Metaplanet Memasuki Zona Bahaya saat Nilai Pasar Turun di Bawah Kepemilikan BTC-nya

Rasio NAV pasar-ke-Bitcoin Metaplanet turun menjadi 0,99, penurunan pertama di bawah 1,0 yang tercatat.

Harga saham turun 75% dari puncaknya, bertepatan dengan jeda pembelian Bitcoin sejak 30 September.

Perusahaan perbendaharaan Bitcoin Jepang Metaplanet telah mencapai titik yang mengkhawatirkan ketika nilai pasarnya jatuh di bawah aset kriptonya. Rasio NAV pasar-ke-Bitcoin perusahaan turun menjadi 0,99 pada hari Selasa, pertama kalinya indikator tersebut turun di bawah 1,0 sejak awal pencatatan. Tren ini merupakan indikator kemungkinan kekhawatiran investor mengenai model bisnis dan komposisi utang perusahaan, bahkan dengan aset digital besar yang bernilai miliaran.

Penurunan Tajam Mengikuti Jeda Pembelian

Harga saham Metaplanet telah turun drastis sebesar 75% dari tinggi sebelumnya, jatuh serendah 467 yen per saham baru-baru ini, dibandingkan dengan 1.895 yen sebelumnya. Hal ini bertepatan dengan jeda dua minggu dalam pembelian Bitcoin, dan pembelian terakhir diumumkan pada 30 September dan berjumlah 5.268 BTC. Neraca keuangan perusahaan saat ini terdiri dari 30.823 Bitcoin, yang setara dengan sekitar $3,5 miliar dalam aset digital pada nilai pasar saat ini.

Rasio mNAV adalah ukuran penting bagi investor yang menilai perusahaan perbendaharaan Bitcoin untuk membandingkan nilai perusahaan dengan nilai cryptocurrency. Rasio yang kurang dari satu menunjukkan bahwa perusahaan diperdagangkan dengan diskon hanya untuk kepemilikan Bitcoin-nya. Menurut analis pasar, diskon ini menunjukkan bahwa ada masalah lain yang dipertaruhkan selain kepemilikan mata uang digital, yang mungkin termasuk masalah operasional dan utang.

Perjalanan Metaplanet dimulai sedikit lebih dari setahun yang lalu ketika mantan operator hotel membeli bitcoin pertamanya pada 22 Juli 2024. Akuisisi pertama menyebabkan kegembiraan investor yang besar, yang mendorong rasio mNAV ke rekor tertinggi 22,59 dalam dua hari. Namun demikian, antusiasme itu telah perlahan-lahan berkurang seiring dengan jatuhnya saham pada 2025.

Menurut analis industri Mark Chadwick dari Smartkarma, penurunan ini adalah koreksi terhadap semangat spekulatif yang berlebihan dalam saham perbendaharaan Bitcoin. Strategy, perusahaan perbendaharaan Bitcoin lain yang dipimpin oleh Michael Saylor, juga mengalami penurunan harga saham sebesar 30% sejak Juli. Meskipun Strategy memiliki 640.250 Bitcoin, perusahaan tersebut mengalami keraguan pasar yang serupa mengenai kelangsungan hidup jangka panjang dan keberlanjutan model bisnis perbendaharaan Bitcoin.

Berita Kripto Terkemuka Hari Ini:

ETF Bitcoin & Ether Mengalami Penurunan Tajam Setelah Gejolak Pasar