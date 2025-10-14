ARK Invest Melaporkan Solana sebagai Pemain Teratas dalam Pendapatan Blockchain untuk Q3 2025

TLDR

Solana telah muncul sebagai jaringan blockchain teratas dalam pendapatan untuk Q3 2025, menurut laporan DeFi terbaru ARK Invest. Jaringan ini menghasilkan $223 juta dalam nilai ekonomi, melampaui semua blockchain lainnya. Dominasi ini menegaskan kehadiran Solana yang semakin meningkat di sektor keuangan terdesentralisasi.

Laporan kuartalan ARK Invest menyediakan data terbaru tentang kinerja blockchain, mencakup aktivitas on-chain, pertukaran, dan stablecoin. Solana memimpin dalam hal nilai ekonomi riil, atau REV, selama periode tersebut. Laporan tersebut mengatribusikan keunggulan ini pada kematangan ekosistem Solana dan kemampuannya menghasilkan biaya yang kuat.

Dibandingkan dengan kuartal keempat 2021, total REV on-chain telah anjlok 83% di semua jaringan. Total saat ini berada di $655 juta, menunjukkan kontraksi pasar yang signifikan. Namun, Solana tetap tangguh, mempertahankan aktivitas transaksi yang konsisten dan utilitas ekosistem.

Solana Mempertahankan Dominasinya di Tengah Kontraksi Pasar

Solana terus mengungguli blockchain lain di Q3 2025, menghasilkan nilai $223 juta. Angka ini menegaskan efisiensinya dalam mempertahankan penggunaan on-chain dan pendapatan tingkat protokol. Dominasi Solana dalam biaya dan aplikasi memperkuat keunggulan teknis dan ekonominya.

Data dari DeFi Llama menunjukkan bahwa Solana menghasilkan $1,1 juta dalam REV dalam 24 jam setelah laporan dirilis. Total nilai terkunci jaringan naik menjadi $11,36 miliar, mencerminkan peningkatan kepercayaan pengguna. Jupiter memegang TVL terbesar di Solana, sementara Gauntlet tetap menjadi kontributor terkemuka dalam biaya sebesar $12,71 juta.

Selain itu, ARK Invest menekankan potensi pertumbuhan jaringan melalui investasi terbaru dan pergeseran validator. ARK memindahkan operasi validatornya ke SOL Strategies pada Juli 2025. Sebelumnya pada April, mereka menambahkan Solana ke ETF yang terdaftar di AS melalui ETF staking SOLQ.

Tron Menempati Posisi Kedua dalam Peringkat Nilai Blockchain

Jaringan TRON mengikuti Solana dengan mengamankan tempat kedua dengan nilai ekonomi riil sebesar $160 juta. Kinerja ini menandakan keterlibatan pengguna yang kuat dan aktivitas kontrak pintar yang berkelanjutan di seluruh rantai. Meskipun tertinggal dari Solana, REV TRON menunjukkan bahwa ia masih memiliki posisi yang kuat dalam ekosistem.

Meskipun menunjukkan performa yang kuat, TRON menghadapi tekanan penurunan serupa yang mempengaruhi semua blockchain. Pasar yang lebih luas telah melihat biaya transaksi turun karena jaringan mengoptimalkan untuk biaya yang lebih rendah. Pergeseran ini, meskipun menarik lebih banyak aktivitas, telah berdampak pada potensi untuk menghasilkan pendapatan.

Namun demikian, peringkat konsisten TRON menyoroti kegunaannya dalam transfer stablecoin dan aplikasi terdesentralisasi. Jaringan terus mendapat manfaat dari throughput transaksi tinggi dan keandalan. Perannya dalam kasus penggunaan DeFi sehari-hari tetap menjadi alasan utama untuk angka pendapatannya.

Pasar Keseluruhan Mengalami Penurunan Nilai Ekonomi Riil

Laporan Q3 mengidentifikasi faktor-faktor kunci di balik penurunan 83% dalam total REV blockchain. Penurunan tajam dalam aliran transaksi yang tidak terinformasi mengurangi potensi ekstraksi nilai. Aliran ini dulunya berkontribusi pada sebagian besar pendapatan jaringan, terutama dari aktivitas terkait MEV.

Blockchain semakin menurunkan biaya transaksi mereka untuk menarik lebih banyak pengguna. Meskipun ini telah meningkatkan efisiensi, hal ini telah mengurangi total pendapatan biaya di seluruh jaringan utama. Hasilnya adalah lingkungan on-chain yang lebih mudah diakses tetapi kurang menguntungkan.

ARK Invest mengkonfirmasi bahwa pendapatan jaringan belum pulih dari level tertinggi akhir 2021. Meskipun total REV lebih rendah, jaringan kuat seperti Solana dan TRON terus menciptakan nilai riil. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi dan kekuatan ekosistem sekarang lebih penting daripada pertumbuhan yang didorong oleh hype.

