Domino's Pizza (DPZ) melampaui perkiraan pendapatan dan penghasilan Q3

Domino's Pizza (DPZ – Laporan Gratis) melaporkan pendapatan kuartalan sebesar $4,08 per saham, melampaui Estimasi Konsensus Zacks sebesar $3,96 per saham. Ini dibandingkan dengan pendapatan $4,19 per saham tahun lalu. Angka-angka ini telah disesuaikan untuk item non-berulang.

Laporan kuartalan ini menunjukkan kejutan pendapatan sebesar +3,03%. Satu kuartal lalu, diperkirakan bahwa rantai pizza ini akan melaporkan pendapatan $3,93 per saham ketika sebenarnya menghasilkan pendapatan $3,81, memberikan kejutan sebesar -3,05%.

Selama empat kuartal terakhir, perusahaan telah melampaui estimasi EPS konsensus dua kali.

Domino's Pizza, yang termasuk dalam industri Zacks Retail – Restaurants, melaporkan pendapatan sebesar $1,15 miliar untuk kuartal yang berakhir September 2025, melampaui Estimasi Konsensus Zacks sebesar 0,68%. Ini dibandingkan dengan pendapatan tahun lalu sebesar $1,08 miliar. Perusahaan telah melampaui estimasi pendapatan konsensus dua kali selama empat kuartal terakhir.

Keberlanjutan pergerakan harga saham langsung berdasarkan angka yang baru dirilis dan ekspektasi pendapatan masa depan akan sangat bergantung pada komentar manajemen pada panggilan pendapatan.

Saham Domino's Pizza telah kehilangan sekitar 2,7% sejak awal tahun dibandingkan dengan kenaikan S&P 500 sebesar 13,1%.

Apa selanjutnya untuk Domino's Pizza?

Sementara Domino's Pizza berkinerja di bawah pasar sejauh ini tahun ini, pertanyaan yang muncul di benak investor adalah: apa selanjutnya untuk saham ini?

Tidak ada jawaban mudah untuk pertanyaan kunci ini, tetapi satu ukuran yang dapat diandalkan yang dapat membantu investor mengatasi hal ini adalah prospek pendapatan perusahaan. Ini tidak hanya mencakup ekspektasi pendapatan konsensus saat ini untuk kuartal mendatang, tetapi juga bagaimana ekspektasi ini telah berubah baru-baru ini.

Penelitian empiris menunjukkan korelasi kuat antara pergerakan saham jangka pendek dan tren revisi estimasi pendapatan. Investor dapat melacak revisi tersebut sendiri atau mengandalkan alat peringkat yang teruji seperti Zacks Rank, yang memiliki rekam jejak mengesankan dalam memanfaatkan kekuatan revisi estimasi pendapatan.

Menjelang rilis pendapatan ini, tren revisi estimasi untuk Domino's Pizza bersifat campuran. Sementara besaran dan arah revisi estimasi dapat berubah setelah laporan pendapatan perusahaan yang baru dirilis, status saat ini diterjemahkan menjadi Zacks Rank #3 (Hold) untuk saham tersebut. Jadi, saham diperkirakan akan berkinerja sesuai dengan pasar dalam waktu dekat.

Akan menarik untuk melihat bagaimana estimasi untuk kuartal mendatang dan tahun fiskal saat ini berubah dalam beberapa hari ke depan. Estimasi EPS konsensus saat ini adalah $5,55 dengan pendapatan $1,54 miliar untuk kuartal mendatang dan $17,68 dengan pendapatan $4,94 miliar untuk tahun fiskal saat ini.

Investor harus memperhatikan fakta bahwa prospek industri dapat berdampak material pada kinerja saham juga. Dalam hal Zacks Industry Rank, Retail – Restaurants saat ini berada di 16% terbawah dari lebih dari 250 industri Zacks. Penelitian kami menunjukkan bahwa 50% teratas industri yang diranking Zacks mengungguli 50% terbawah dengan faktor lebih dari 2 banding 1.

Satu saham lain dari industri yang sama, Papa John's (PZZA – Laporan Gratis), belum melaporkan hasil untuk kuartal yang berakhir September 2025. Hasil diperkirakan akan dirilis pada 6 November.

Rantai pizza ini diperkirakan akan melaporkan pendapatan kuartalan sebesar $0,40 per saham dalam laporan mendatangnya, yang mewakili perubahan tahun-ke-tahun sebesar -7%. Estimasi EPS konsensus untuk kuartal tersebut tetap tidak berubah selama 30 hari terakhir.

Pendapatan Papa John's diperkirakan akan mencapai $525,88 juta, naik 3,8% dari kuartal tahun lalu.

