Kripto Kembali Jatuh: Mengapa Bitcoin, Ethereum, dan XRP Turun Hari Ini

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/15 01:08
Pasar kripto telah kembali memasuki zona merah setelah beberapa hari perdagangan campuran. Kapitalisasi pasar global telah turun menjadi $3,84 triliun, turun 1,03% dalam 24 jam, saat trader bersiap menghadapi volatilitas lebih besar. Bitcoin, Ethereum, dan XRP semuanya turun hari ini karena posisi short meningkat dan sentimen investor melemah. 

Bitcoin (BTC) telah turun 2,04% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan sekitar $112.500 dengan kapitalisasi pasar sebesar $2,24 triliun. Volume perdagangan harian tetap tinggi di angka $85,9 miliar, menunjukkan partisipasi yang kuat meskipun harga turun. Ethereum (ETH) turun 1,19%, saat ini dihargai $4.124 dengan kapitalisasi pasar sebesar $497,7 miliar. XRP turun sekitar 3% pada hari ini, diperdagangkan sekitar $2,51. 

Whale Bergerak, Trader Bereaksi

Laporan menunjukkan bahwa beberapa dompet besar membuka posisi short yang berat di bursa utama semalam. Gerakan ini sering memicu penjualan jangka pendek karena trader yang lebih kecil bereaksi terhadap posisi orang dalam yang terlihat.

Pasar yang lebih luas kini memasuki fase konsolidasi setelah berminggu-minggu berkinerja kuat. Dengan rasio Kapitalisasi Pasar Kripto terhadap Volume yang menurun, likuiditas semakin menipis, tanda bahwa trader sedang menunggu katalis baru sebelum melakukan pergerakan besar.

Berapa Lama Tren Penurunan Akan Berlangsung

Analis pasar mengatakan penarikan saat ini adalah bagian dari koreksi siklus tengah yang normal daripada awal dari fase bearish yang dalam. Data historis menunjukkan bahwa pemulihan di pasar kripto sering dimulai dengan stabilisasi Bitcoin terlebih dahulu, diikuti oleh rotasi bertahap ke altcoin berkapitalisasi besar seperti Ethereum dan XRP.

Pemulihan mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sepenuhnya terjadi. Siklus masa lalu telah menunjukkan dominasi Bitcoin meningkat di awal koreksi, sebelum likuiditas perlahan kembali ke altcoin. Dengan dominasi Bitcoin yang sudah melunak sejak Juli, analis memperkirakan penyeimbangan kembali secara bertahap daripada pemulihan yang tajam.

