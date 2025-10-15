BlackRock Mencapai Kuartal Rekor, Didorong oleh Arus Masuk ETF iShares yang Kuat

TLDR

ETF iShares BlackRock mencatat arus masuk sebesar $205B, menandai rekor baru.

$17B mengalir ke ETF aset digital BlackRock pada kuartal ketiga.

ETF Bitcoin BlackRock (IBIT) memegang lebih dari 800.000 BTC, memimpin pasar.

AUM kripto mencapai hampir $104B, mewakili 1% dari aset BlackRock.

BlackRock mencatat kuartal yang memecahkan rekor, dengan pertumbuhan signifikan di platform ETF iShares-nya. Perusahaan ini melihat arus masuk bersih sebesar $205 miliar, menandai tonggak sejarah yang menegaskan permintaan yang terus meningkat untuk produk terkait kripto. Sebagian besar kesuksesan ini dikaitkan dengan minat institusional terhadap Bitcoin dan Ethereum, dengan ETF aset digital perusahaan melihat arus masuk yang signifikan selama periode tersebut.

Arus Masuk Kuat Mendorong Pertumbuhan Finansial BlackRock

Pada kuartal ketiga, ETF iShares BlackRock menarik rekor $205 miliar dalam arus masuk bersih. Pertumbuhan substansial ini mencerminkan kondisi pasar yang lebih luas dan permintaan kuat untuk aset digital. Larry Fink, Chairman dan CEO perusahaan, mengkonfirmasi bahwa pertumbuhan platform membantu mendorong peningkatan 10% dalam pertumbuhan biaya dasar organik untuk kuartal tersebut. Selama 12 bulan terakhir, pertumbuhan biaya dasar mencapai 8%.

Total aset kelolaan (AUM) perusahaan kini mencapai $13,46 triliun, meningkat 17% dari tahun sebelumnya. Pendapatan dan penghasilan kuartalan BlackRock melampaui ekspektasi analis. Kinerja ini menandai pencapaian solid bagi manajer aset dan menyoroti posisi terdepannya di pasar.

ETF Aset Digital Menunjukkan Pertumbuhan Kuat

ETF aset digital BlackRock, termasuk iShares Bitcoin Trust (IBIT) dan iShares Ethereum Trust (ETHA), mencatat arus masuk yang mengesankan selama kuartal tersebut. Platform aset digital perusahaan melihat arus masuk bersih sebesar $17 miliar, membawa total untuk tahun ini menjadi $34 miliar. Pada September, total AUM kripto telah mencapai hampir $104 miliar, mewakili sekitar 1% dari total AUM BlackRock.

iShares Bitcoin Trust (IBIT) adalah salah satu pendorong utama, menarik minat institusional yang signifikan. IBIT menghasilkan biaya yang signifikan, berkontribusi pada kesuksesannya. Ethereum Trust BlackRock (ETHA) juga mendapatkan daya tarik, dengan pertumbuhan yang semakin cepat hingga 2025. ETHA menjadi dana tercepat ketiga yang mencapai aset $10 miliar, semakin menunjukkan permintaan kuat untuk eksposur terhadap aset digital.

Minat Institusional terhadap Aset Digital Meningkat

Minat institusional terhadap aset kripto terus melonjak, terutama karena kejelasan regulasi dan perlindungan kustodian menjadi lebih menonjol. ETF kripto BlackRock telah mendapat manfaat dari faktor-faktor ini, yang membuatnya lebih menarik bagi investor institusional. ETF ini menawarkan eksposur terhadap aset digital sambil mengurangi kompleksitas yang terkait dengan kustodi mandiri.

Kesuksesan ETF kripto BlackRock datang pada saat harga Bitcoin sedang naik. Pada awal Oktober, Bitcoin telah mencapai rekor tertinggi baru, melampaui $126.000. Para ahli menyarankan bahwa permintaan institusional untuk Bitcoin dan Ethereum adalah salah satu alasan utama untuk reli ini. Selain itu, banyak investor sekarang memandang Bitcoin sebagai penyimpan nilai, mirip dengan aset safe-haven tradisional seperti emas.

Posisi Pasar dan Prospek Masa Depan

BlackRock telah memperkuat posisinya sebagai manajer terkemuka ETF Bitcoin. IBIT perusahaan adalah ETF Bitcoin terbesar di AS, memegang lebih dari 800.000 BTC. Dengan permintaan institusional yang kuat, ETF kripto BlackRock diperkirakan akan terus mendorong pertumbuhan perusahaan.

Ke depan, BlackRock tetap fokus pada sektor yang sedang berkembang, termasuk aset digital, teknologi, dan analitik data. Perusahaan kemungkinan akan terus memanfaatkan minat yang berkembang pada cryptocurrency, yang dapat memainkan peran penting dalam kinerja masa depannya.

Kesuksesan berkelanjutan BlackRock dengan ETF iShares-nya menunjukkan bahwa investor institusional semakin beralih ke aset kripto, semakin memperluas dominasi perusahaan di ruang investasi.

The post BlackRock Achieves Record Quarter, Driven by Strong iShares ETF Inflows appeared first on CoinCentral.