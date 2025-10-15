Bitcoin, Ether ETF Mengalami Arus Keluar Setelah Likuidasi Pasar Rekor

Dana kelolaan yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin dan Ether spot di Amerika Serikat mengalami arus keluar gabungan lebih dari $755 juta pada hari Senin setelah likuidasi kripto rekor selama akhir pekan.

ETF Bitcoin (BTC) mencatat arus keluar bersih sebesar $326,52 juta, menurut data SoSoValue. Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) milik Fidelity mengalami arus keluar terbesar sebesar $93,28 juta, sementara Bitcoin Trust (GBTC) milik Grayscale mencatat arus keluar sebesar $145,39 juta.

Dana penting lainnya, termasuk Ark 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) dan Bitwise Bitcoin ETF (BITB), juga mencatat arus keluar harian masing-masing sebesar $21,12 juta dan $115,64 juta. Namun, iShares Bitcoin Trust (IBIT) milik BlackRock melihat arus masuk sebesar $60,36 juta.

Saat penulisan, total arus masuk kumulatif tetap di $62,44 miliar, dengan total aset bersih di semua ETF BTC spot mencapai $157,18 miliar, atau 6,81% dari kapitalisasi pasar Bitcoin. Secara keseluruhan, dana-dana tersebut melihat arus masuk sebesar $2,71 miliar minggu lalu.

ETF Bitcoin spot melihat arus keluar lebih dari $300 juta. Sumber: SoSoValue

ETF Ether melihat arus keluar $428 juta

ETF Ether (ETH) mencatat arus keluar sebesar $428,52 juta pada hari Senin. iShares Ethereum Trust (ETHA) milik BlackRock mengalami arus keluar harian terbesar sebesar $310,13 juta, diikuti oleh Ethereum Trust (ETHE) milik Grayscale sebesar $20,99 juta, dan Ethereum Fund (FETH) milik Fidelity sebesar $19,12 juta.

Ethereum ETF (ETHW) milik Bitwise dan Ethereum ETF (ETHV) milik VanEck juga mencatat kerugian lebih kecil. ETHA tetap menjadi dana terbesar dengan aset bersih sebesar $17,02 miliar dan pangsa pasar 3,29%, sementara total volume perdagangan ETF ETH mencapai $2,82 miliar untuk hari itu.

Arus keluar terjadi ketika pasar kripto melihat rekor likuidasi $20 miliar selama akhir pekan setelah pengumuman Presiden AS Donald Trump bahwa AS akan mengenakan tarif 100% pada semua impor China mulai 1 November, sebagai balasan atas pembatasan ekspor baru Beijing pada mineral tanah jarang.

Perusahaan publik dan ETF kini mengendalikan 12,2% dari total pasokan Bitcoin. Peningkatan kepemilikan yang stabil terjadi di tengah akumulasi institusional yang berkelanjutan sepanjang tahun ini.

Perusahaan publik dan ETF memegang lebih dari 12% pasokan Bitcoin. Sumber: Mister Crypto

Kehati-hatian mendorong arus keluar ETF kripto

Vincent Liu, chief investment officer perusahaan berbasis Taiwan Kronos Research, memberi tahu Cointelegraph bahwa penarikan terjadi di tengah kehati-hatian investor setelah likuidasi baru-baru ini.

"Investor tetap di pinggir lapangan, menunggu arah makro yang lebih jelas sebelum terlibat kembali," kata Liu. "Untuk saat ini, sentimen pasar lebih penting daripada fundamental dalam mendorong aktivitas," tambahnya.

Analis tersebut mencatat bahwa peristiwa seperti penyelesaian penutupan pemerintah AS atau kemajuan dalam negosiasi perdagangan dapat membantu memulihkan kepercayaan, berpotensi memicu minat baru pada ETF Bitcoin dan Ether.

