Dokumenter Bitcoin Pemenang Penghargaan Ini Segera Mulai Streaming

Sebuah dokumenter Bitcoin baru dijadwalkan untuk dirilis di beberapa layanan streaming dalam waktu dekat. Unbanked akan tayang perdana pada Halloween, merayakan ulang tahun ke-17 white paper Satoshi Nakamoto.

Film ini melihat dampak nyata BTC, menampilkan rekaman dari empat benua dan wawancara dengan tokoh-tokoh terkemuka industri. Film ini telah memenangkan berbagai penghargaan, tetapi para pembuat Unbanked ingin melangkah lebih jauh lagi.

Dokumenter Bitcoin Baru

Selama beberapa tahun terakhir, Bitcoin telah menjadi subjek banyak dokumenter, mulai dari kejahatan terkenal hingga identitas Satoshi Nakamoto dan lainnya. Dalam beberapa minggu ke depan, satu lagi akan bergabung dengan jajaran tersebut, karena Unbanked akan tayang perdana di Apple TV, Amazon Prime, dan Google TV pada Halloween ini:

Unbanked akan dirilis pada peringatan white paper asli Bitcoin, dan dokumenter ini membahas dampak aset kripto pertama tersebut. Film-film sebelumnya telah mendokumentasikan kisah asal-usul BTC, tetapi Unbanked mengambil pendekatan yang berbeda.

Sebaliknya, dokumenter ini bertujuan untuk merekam bagaimana Bitcoin sebenarnya telah mengubah kehidupan penggunanya. Ini mencakup rekaman langsung dari empat benua berbeda, serta wawancara eksklusif dari tokoh-tokoh kripto terkemuka seperti Michael Saylor, Jack Dorsey, Erik Voorhees, dan lainnya.

Momen Budaya untuk Kripto?

Meskipun dokumenter Bitcoin ini belum dirilis secara publik, para pembuatnya masih membawanya dalam rangkaian pemutaran di seluruh AS.

Unbanked telah berkompetisi di beberapa ajang penghargaan, dan telah memenangkan Best Documentary di Manhattan Film Festival dan Spotlight Award di Harlem International Film Festival. Tim ini juga berencana untuk melakukan kampanye Oscar, tetapi ini adalah usaha yang sangat ambisius.

Namun, kripto telah mendapatkan banyak penerimaan arus utama belakangan ini berkat terobosan politik dan investasi TradFi. Secara tegas, sekarang mungkin adalah waktu terbaik bagi dokumenter Bitcoin untuk mengincar penghargaan budaya nyata seperti ini.

Bagaimanapun juga, Unbanked bisa menjadi momen penting bagi industri ini. Dokumenter Bitcoin besar terbaru menyebabkan dampak nyata yang berarti di dunia nyata, tetapi yang ini mungkin bahkan lebih besar. Untuk saat ini, kita hanya perlu menunggu dan melihat.