BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Dokumenter Bitcoin Pemenang Penghargaan Ini Segera Mulai Streaming muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sebuah dokumenter Bitcoin baru dijadwalkan rilis di beberapa layanan streaming dalam waktu dekat. Unbanked akan tayang perdana pada Halloween, merayakan ulang tahun ke-17 white paper Satoshi Nakamoto. Film ini melihat dampak nyata BTC, menampilkan rekaman dari empat benua dan wawancara dengan tokoh-tokoh terkemuka industri. Film ini telah memenangkan berbagai penghargaan, tetapi para kreator Unbanked ingin melangkah lebih jauh lagi. Disponsori Disponsori Dokumenter Bitcoin Baru Selama beberapa tahun terakhir, Bitcoin telah menjadi subjek banyak dokumenter, mulai dari kejahatan terkenal hingga identitas Satoshi Nakamoto dan lainnya. Dalam beberapa minggu ke depan, satu lagi akan bergabung dengan jajaran mereka, karena Unbanked akan tayang perdana di Apple TV, Amazon Prime, dan Google TV pada Halloween ini: Unbanked akan dirilis pada peringatan white paper asli Bitcoin, dan dokumenter ini membahas dampak aset kripto pertama tersebut. Film-film sebelumnya telah mendokumentasikan kisah asal-usul BTC, tetapi Unbanked mengambil pendekatan yang berbeda. Sebaliknya, dokumenter ini bertujuan untuk merekam bagaimana Bitcoin sebenarnya telah mengubah kehidupan penggunanya. Ini mencakup rekaman langsung dari empat benua berbeda, serta wawancara eksklusif dari tokoh-tokoh kripto seperti Michael Saylor, Jack Dorsey, Erik Voorhees, dan lainnya. Momen Budaya untuk Kripto? Meskipun dokumenter Bitcoin ini belum dirilis secara publik, para kreatornya masih membawanya dalam rangkaian pemutaran di seluruh AS. Unbanked telah berkompetisi di beberapa ajang penghargaan, dan telah memenangkan Best Documentary di Manhattan Film Festival dan Spotlight Award di Harlem International Film Festival. Tim juga berencana untuk melakukan kampanye Oscar, tetapi ini adalah usaha yang sangat ambisius. Meski begitu, kripto telah mendapatkan banyak penerimaan arus utama belakangan ini berkat terobosan politik dan investasi TradFi. Secara tegas, sekarang mungkin adalah waktu terbaik bagi dokumenter Bitcoin untuk mengincar penghargaan budaya nyata seperti ini. Bagaimanapun, Unbanked bisa menjadi...Postingan Dokumenter Bitcoin Pemenang Penghargaan Ini Segera Mulai Streaming muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sebuah dokumenter Bitcoin baru dijadwalkan rilis di beberapa layanan streaming dalam waktu dekat. Unbanked akan tayang perdana pada Halloween, merayakan ulang tahun ke-17 white paper Satoshi Nakamoto. Film ini melihat dampak nyata BTC, menampilkan rekaman dari empat benua dan wawancara dengan tokoh-tokoh terkemuka industri. Film ini telah memenangkan berbagai penghargaan, tetapi para kreator Unbanked ingin melangkah lebih jauh lagi. Disponsori Disponsori Dokumenter Bitcoin Baru Selama beberapa tahun terakhir, Bitcoin telah menjadi subjek banyak dokumenter, mulai dari kejahatan terkenal hingga identitas Satoshi Nakamoto dan lainnya. Dalam beberapa minggu ke depan, satu lagi akan bergabung dengan jajaran mereka, karena Unbanked akan tayang perdana di Apple TV, Amazon Prime, dan Google TV pada Halloween ini: Unbanked akan dirilis pada peringatan white paper asli Bitcoin, dan dokumenter ini membahas dampak aset kripto pertama tersebut. Film-film sebelumnya telah mendokumentasikan kisah asal-usul BTC, tetapi Unbanked mengambil pendekatan yang berbeda. Sebaliknya, dokumenter ini bertujuan untuk merekam bagaimana Bitcoin sebenarnya telah mengubah kehidupan penggunanya. Ini mencakup rekaman langsung dari empat benua berbeda, serta wawancara eksklusif dari tokoh-tokoh kripto seperti Michael Saylor, Jack Dorsey, Erik Voorhees, dan lainnya. Momen Budaya untuk Kripto? Meskipun dokumenter Bitcoin ini belum dirilis secara publik, para kreatornya masih membawanya dalam rangkaian pemutaran di seluruh AS. Unbanked telah berkompetisi di beberapa ajang penghargaan, dan telah memenangkan Best Documentary di Manhattan Film Festival dan Spotlight Award di Harlem International Film Festival. Tim juga berencana untuk melakukan kampanye Oscar, tetapi ini adalah usaha yang sangat ambisius. Meski begitu, kripto telah mendapatkan banyak penerimaan arus utama belakangan ini berkat terobosan politik dan investasi TradFi. Secara tegas, sekarang mungkin adalah waktu terbaik bagi dokumenter Bitcoin untuk mengincar penghargaan budaya nyata seperti ini. Bagaimanapun, Unbanked bisa menjadi...

Dokumenter Bitcoin Pemenang Penghargaan Ini Segera Mulai Streaming

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/18 05:48
SOON
SOON$0.3176-2.00%
COM
COM$0.004271-16.35%
Whiterock
WHITE$0.0001832-18.14%
LooksRare
LOOKS$0.00084-19.07%
Bitcoin
BTC$89,164.24-2.02%

Sebuah dokumenter Bitcoin baru dijadwalkan untuk dirilis di beberapa layanan streaming dalam waktu dekat. Unbanked akan tayang perdana pada Halloween, merayakan ulang tahun ke-17 white paper Satoshi Nakamoto.

Film ini melihat dampak nyata BTC, menampilkan rekaman dari empat benua dan wawancara dengan tokoh-tokoh terkemuka industri. Film ini telah memenangkan berbagai penghargaan, tetapi para pembuat Unbanked ingin melangkah lebih jauh lagi.

Disponsori

Disponsori

Dokumenter Bitcoin Baru

Selama beberapa tahun terakhir, Bitcoin telah menjadi subjek banyak dokumenter, mulai dari kejahatan terkenal hingga identitas Satoshi Nakamoto dan lainnya. Dalam beberapa minggu ke depan, satu lagi akan bergabung dengan jajaran tersebut, karena Unbanked akan tayang perdana di Apple TV, Amazon Prime, dan Google TV pada Halloween ini:

Unbanked akan dirilis pada peringatan white paper asli Bitcoin, dan dokumenter ini membahas dampak aset kripto pertama tersebut. Film-film sebelumnya telah mendokumentasikan kisah asal-usul BTC, tetapi Unbanked mengambil pendekatan yang berbeda.

Sebaliknya, dokumenter ini bertujuan untuk merekam bagaimana Bitcoin sebenarnya telah mengubah kehidupan penggunanya. Ini mencakup rekaman langsung dari empat benua berbeda, serta wawancara eksklusif dari tokoh-tokoh kripto terkemuka seperti Michael Saylor, Jack Dorsey, Erik Voorhees, dan lainnya.

Momen Budaya untuk Kripto?

Meskipun dokumenter Bitcoin ini belum dirilis secara publik, para pembuatnya masih membawanya dalam rangkaian pemutaran di seluruh AS.

Unbanked telah berkompetisi di beberapa ajang penghargaan, dan telah memenangkan Best Documentary di Manhattan Film Festival dan Spotlight Award di Harlem International Film Festival. Tim ini juga berencana untuk melakukan kampanye Oscar, tetapi ini adalah usaha yang sangat ambisius.

Namun, kripto telah mendapatkan banyak penerimaan arus utama belakangan ini berkat terobosan politik dan investasi TradFi. Secara tegas, sekarang mungkin adalah waktu terbaik bagi dokumenter Bitcoin untuk mengincar penghargaan budaya nyata seperti ini.

Bagaimanapun juga, Unbanked bisa menjadi momen penting bagi industri ini. Dokumenter Bitcoin besar terbaru menyebabkan dampak nyata yang berarti di dunia nyata, tetapi yang ini mungkin bahkan lebih besar. Untuk saat ini, kita hanya perlu menunggu dan melihat.

Sumber: https://beincrypto.com/unbanked-bitcoin-documentary-halloween-premiere/

Peluang Pasar
Logo SOON
Harga SOON(SOON)
$0.3176
$0.3176$0.3176
-2.36%
USD
Grafik Harga Live SOON (SOON)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Operator tambang umumkan IPO pertama Arab Saudi di 2026

Operator tambang umumkan IPO pertama Arab Saudi di 2026

Perusahaan bahan konstruksi Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons menjadi perusahaan Saudi pertama di tahun 2026 yang menerbitkan prospektus untuk penawaran umum perdana
Bagikan
Agbi2026/01/21 15:39
Memilih Penutup Debu Lilin yang Tepat untuk Berbagai Ukuran Lilin

Memilih Penutup Debu Lilin yang Tepat untuk Berbagai Ukuran Lilin

Pengantar Penutup debu lilin mungkin tampak seperti detail kemasan kecil, tetapi mereka memainkan peran penting dalam menjaga kualitas lilin, mempertahankan kekuatan aroma
Bagikan
Techbullion2026/01/21 14:37
Saham Coca-Cola (KO); Menguat karena Kekhawatiran Tarif Mendorong Investor ke Saham Defensif Kebutuhan Pokok

Saham Coca-Cola (KO); Menguat karena Kekhawatiran Tarif Mendorong Investor ke Saham Defensif Kebutuhan Pokok

TLDRs; Saham Coca-Cola naik hampir 2% karena kekhawatiran tarif memicu pergeseran dari aset berisiko ke konsumer staples defensif. Saham tersebut mengungguli pasar yang sedang turun
Bagikan
Coincentral2026/01/21 14:44