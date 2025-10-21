Delin Holdings berencana untuk mengumpulkan HK$956 juta melalui penerbitan hak untuk mendukung penambangan Bitcoin dan bisnis lainnya

PANews melaporkan pada 21 Oktober bahwa menurut pengumuman di Bursa Efek Hong Kong, Delin Holdings mengumumkan penempatan 255 juta saham dengan basis first-up, then-new, mewakili sekitar 15,15% dari modal saham yang diterbitkan perusahaan saat ini dan sekitar 13,16% dari modal saham yang diterbitkan yang diperbesar. Saham tersebut mewakili diskon sekitar 11,34% dari harga penutupan sebelumnya sebesar HK$3,44. Delin Holdings dilaporkan telah menandatangani perjanjian langganan dengan pelanggan, Changqing Wealth Investment Limited, untuk mengalokasikan dan menerbitkan hingga 63,803 juta saham baru. Hasil bersih akan berjumlah HK$956 juta, yang akan digunakan untuk memperkuat bisnis penambangan Bitcoin dan cadangan digital, serta untuk pengembangan dan investasi.