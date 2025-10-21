Provinsi Kanada Menutup Pintu untuk Usaha Penambangan Kripto Baru — Inilah Alasannya

Provinsi Kanada British Columbia telah bergerak untuk melarang proyek penambangan cryptocurrency baru, memperketat kontrol atas bagaimana listrik bersihnya digunakan dan memastikan tenaga hidroelektrik provinsi yang besar menguntungkan industri bernilai lebih tinggi. Kementerian energi provinsi mengatakan pada hari Senin bahwa BC Hydro, utilitas milik pemerintah, tidak akan lagi menerima permintaan koneksi jaringan baru untuk penambangan crypto. Langkah ini muncul setelah moratorium dua tahun yang diperkenalkan pada 2022, yang menurut pejabat sekarang akan menjadi kebijakan jangka panjang yang bertujuan melindungi pasokan energi dan menghindari ketegangan jaringan. Langkah Bertujuan Melindungi Pasokan Listrik Untuk Proyek Padat Lapangan Kerja Dan Penghasil Pendapatan BC, eksportir global sumber daya alam seperti kayu, mineral, dan tenaga air, berencana untuk mengarahkan kembali listrik yang tersedia ke industri yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan pendapatan bagi komunitas lokal. Koneksi jaringan di masa depan akan diprioritaskan untuk sektor seperti pemrosesan gas alam, produksi hidrogen, dan manufaktur. Pemerintah mengatakan penambangan cryptocurrency mengkonsumsi energi dalam jumlah besar. Namun, hal itu memberikan sedikit manfaat ekonomi bagi provinsi. Para pejabat percaya bahwa mengarahkan kembali listrik ke industri dengan potensi lapangan kerja dan investasi yang lebih tinggi akan menciptakan nilai publik yang lebih besar. Sebagai perbandingan, proyek crypto yang tertunda akan membutuhkan lebih dari 11.700 gigawatt-jam listrik setiap tahun. Itu cukup listrik untuk memasok ratusan ribu rumah di seluruh British Columbia. Provinsi Menargetkan Ekspansi Jaringan Seimbang Menghubungkan Pasokan Energi Dengan Penciptaan Lapangan Kerja Pembatasan permanen ini adalah bagian dari serangkaian reformasi kebijakan energi yang lebih luas yang direncanakan untuk akhir 2025. Reformasi ini akan menentukan bagaimana listrik industri didistribusikan di seluruh provinsi. Mereka juga akan menetapkan aturan untuk sektor yang tumbuh cepat dan konsumsi tinggi seperti pusat data dan kecerdasan buatan. Pada awal 2026, BC Hydro akan memulai proses penawaran kompetitif untuk mengalokasikan 400 megawatt daya. Dari jumlah ini, 300 megawatt akan dialokasikan untuk proyek AI dan 100 untuk pusat data umum. Proses ini akan berjalan selama dua tahun. Sementara itu, sektor tradisional seperti pertambangan, minyak dan gas, kehutanan, dan manufaktur akan terus memiliki akses tak terbatas ke daya industri, kata kementerian. Pada 2026, konstruksi jalur transmisi baru diharapkan dimulai. Ekspansi akan berlanjut hingga 2034 untuk memperkuat jaringan BC dan memenuhi permintaan industri yang meningkat. Para pejabat mengatakan pendekatan jangka panjang ini akan membantu menghubungkan pengembangan tenaga listrik dengan tujuan provinsi untuk penciptaan lapangan kerja dan diversifikasi ekonomi. Langkah BC Mencerminkan Pergeseran Global Menuju Pemberdayaan AI Daripada Penambangan Crypto yang Haus Energi Moratorium yang diperkenalkan pada 2022 mengikuti lonjakan tajam aktivitas penambangan crypto di seluruh British Columbia. Banyak perusahaan tertarik ke provinsi ini karena tenaga hidroelektrik terbarukan dan berbiaya rendah. Segera setelah itu, BC bergabung dengan provinsi lain seperti Manitoba dan Quebec dalam membatasi penggunaan listrik terkait crypto. Keputusan ini muncul di tengah kekhawatiran lingkungan yang berkembang dan ketidakstabilan pasar aset digital. Pada saat itu, pembuat kebijakan memperingatkan bahwa penambangan crypto mengkonsumsi energi dalam jumlah besar. Mereka khawatir hal itu dapat mengalihkan tenaga bersih dari rumah tangga, rumah sakit, dan industri penting. Selain itu, mereka mempertanyakan apakah operasi penambangan yang sebagian besar otomatis membawa lapangan kerja atau nilai ekonomi nyata bagi komunitas lokal. Sejak saat itu, prioritas pemerintah telah berkembang. Para pejabat sekarang melihat manfaat jangka panjang yang lebih besar dalam mendukung proyek AI dan industri yang mengandalkan listrik stabil dan menghasilkan kontribusi pajak dan pekerjaan yang lebih kuat. Mereka mengatakan langkah ini sejalan dengan tujuan iklim BC yang lebih luas dan transisinya menuju ekonomi yang lebih tangguh 