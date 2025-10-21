Wise Mencari Pemimpin Aset Digital untuk Mendorong Ekspansi Stablecoin

Wise, pemimpin global dalam transfer uang internasional, tampaknya sedang mengeksplorasi langkah signifikan menuju integrasi cryptocurrency. Raksasa fintech berbasis London ini telah membuka posisi baru untuk digital-asset product lead, dengan fokus pada stablecoin. Langkah ini muncul saat stablecoin mendapatkan momentum di seluruh dunia, didukung oleh regulasi kripto yang membaik dan permintaan konsumen yang meningkat untuk pembayaran lintas batas yang lebih cepat dan berbiaya lebih rendah.

Wise sedang merekrut digital-asset product lead untuk mengeksplorasi solusi pembayaran berbasis stablecoin.

Peran ini, yang berbasis di London, menunjukkan potensi ekspansi Wise ke cryptocurrency.

Stablecoin menjadi metode pilihan untuk pengiriman uang global dan akses DeFi.

Kejelasan regulasi di A.S. mempercepat adopsi, sementara Inggris bertujuan untuk aturan baru pada 2026.

Masuknya Wise dapat menjembatani keuangan tradisional dengan sistem pembayaran berbasis blockchain.

Direktur produk Wise, Matthew Salisbury, mengumumkan lowongan pekerjaan tersebut di LinkedIn, mengundang pelamar dengan pengalaman dalam dompet stablecoin atau sistem pembayaran. Posisi ini akan menjadi bagian dari tim Accounts Wise, yang bertanggung jawab untuk menyelidiki bagaimana aset digital dapat diintegrasikan ke dalam akun pelanggan dan transaksi sehari-hari.

Menurut daftar pekerjaan, yang telah menarik lebih dari 100 pelamar, perusahaan mencari profesional dengan setidaknya lima tahun pengalaman manajemen produk dan rekam jejak dalam produk blockchain atau aset digital. Inisiatif ini menyoroti minat Wise dalam beradaptasi dengan lanskap kripto yang berkembang pesat.

Sebelumnya dikenal sebagai TransferWise, perusahaan ini saat ini menyediakan transfer internasional di lebih dari 160 negara dan 40 mata uang. Wise melaporkan pendapatan sebesar £979,9 juta ($1,23 miliar) dan keuntungan £345,6 juta ($443 juta) pada 2024, menandakan kinerja keuangan yang kuat yang dapat mendukung inovasi baru di ruang aset digital.

Wise dan pembayaran stablecoin: Menilai potensinya

Masih harus dilihat bagaimana Wise mungkin mengadopsi teknologi stablecoin, tetapi langkah ini dapat secara signifikan meningkatkan infrastruktur pembayarannya. Stablecoin memungkinkan transfer global instan tanpa mengandalkan perantara perbankan tradisional, mengurangi biaya dan waktu penyelesaian.

Visa baru-baru ini meluncurkan pilot menggunakan USDC dan EURC untuk merampingkan pembayaran lintas batas, menggarisbawahi tren yang lebih luas di antara lembaga keuangan. Sementara Visa menargetkan institusi, fokus Wise pada klien ritel dapat mempercepat adopsi stablecoin di kalangan pengguna sehari-hari.

Data dari Chainalysis menunjukkan penggunaan stablecoin melonjak di wilayah seperti Amerika Latin dan Afrika, didorong oleh inflasi, volatilitas mata uang, dan kebutuhan akan pengiriman uang berbiaya rendah. Stablecoin juga memberikan pengguna di pasar berkembang akses ke alat keuangan terdesentralisasi (DeFi) seperti peminjaman dan staking.

Lanskap regulasi global juga bergeser. Di Amerika Serikat, GENIUS Act telah memberikan kerangka kerja yang lebih jelas untuk adopsi stablecoin, sementara Inggris berencana menyelesaikan aturannya sendiri pada 2026. Sampai saat itu, stablecoin yang didukung dolar mendominasi pasar, dengan alternatif yang dipatok GBP masih mewakili sebagian kecil dari total sirkulasi.

Jika Wise mengadopsi pembayaran stablecoin, ini bisa menjadi langkah besar menuju penggabungan keuangan tradisional dengan teknologi blockchain—berpotensi mengubah cara jutaan orang memindahkan uang di seluruh dunia.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai Wise Seeks Digital Asset Lead to Drive Stablecoin Expansion di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.