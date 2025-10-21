EUR/GBP mempertahankan kenaikan di dekat 0,8700 karena pendapatan pajak Jerman meningkat

EUR/GBP menguat setelah dua hari mengalami kerugian, diperdagangkan sekitar 0,8690 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Pasangan mata uang ini mengalami apresiasi karena Euro (EUR) bisa mendapat dukungan setelah kementerian keuangan Jerman melaporkan bahwa pendapatan pajak pemerintah federal dan negara bagian naik 2,6% secara tahunan pada September. Namun, kementerian Jerman juga menambahkan pada hari Selasa bahwa pendapatan pajak tidak akan mendapat dorongan dari momentum ekonomi dalam jangka pendek.
Ekonomi terbesar di Eropa mengalami kontraksi untuk tahun kedua berturut-turut pada 2024, dengan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan hanya 0,2% untuk 2025. Laporan tersebut mencatat bahwa indikator utama tidak menunjukkan tanda-tanda "percepatan yang nyata dalam momentum ekonomi dalam jangka pendek," menurut Reuters.
Namun, Euro mengalami kesulitan karena para pedagang mempertimbangkan penurunan peringkat Prancis oleh S&P Global Ratings terhadap sentimen risiko global yang membaik. S&P menurunkan peringkat kredit Prancis menjadi A+ dari AA-, dengan menyebutkan ketidakpastian anggaran yang "tinggi" meskipun pemerintah telah menyerahkan rancangan anggaran 2025.
Pasangan EUR/GBP mungkin kembali kehilangan posisi karena Pound Sterling (GBP) mungkin mendapat dukungan dari nada hati-hati seputar prospek kebijakan Bank of England (BoE), didorong oleh inflasi yang persisten di Inggris (UK).
Para pedagang kemungkinan akan mengamati data Indeks Harga Konsumen (CPI) dan Penjualan Ritel Inggris yang akan dirilis pada hari Rabu untuk mendapatkan dorongan baru tentang apakah BoE akan kembali memangkas suku bunga dalam sisa tahun ini. Gubernur BoE Andrew Bailey menekankan bulan lalu bahwa bank sentral Inggris "belum keluar dari masalah" mengenai inflasi.
Namun, data pasar tenaga kerja Inggris untuk tiga bulan yang berakhir Agustus menunjukkan perlambatan pertumbuhan upah dan peningkatan lebih lanjut dalam tingkat pengangguran. Hal ini telah meningkatkan kemungkinan bahwa BoE akan kembali memangkas suku bunga pinjaman pada akhir tahun.
FAQ Ekonomi Jerman
Ekonomi Jerman memiliki dampak signifikan terhadap Euro karena statusnya sebagai ekonomi terbesar di Zona Euro. Kinerja ekonomi Jerman, PDB-nya, ketenagakerjaan, dan inflasi, dapat sangat mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan secara keseluruhan terhadap Euro. Ketika ekonomi Jerman menguat, hal ini dapat memperkuat nilai Euro, sementara sebaliknya jika melemah. Secara keseluruhan, ekonomi Jerman memainkan peran penting dalam membentuk kekuatan Euro dan persepsinya di pasar global.
Jerman adalah ekonomi terbesar di Zona Euro dan oleh karena itu merupakan aktor berpengaruh di kawasan tersebut. Selama krisis utang negara Zona Euro pada 2009-12, Jerman memainkan peran penting dalam membentuk berbagai dana stabilitas untuk menyelamatkan negara-negara debitur. Jerman mengambil peran kepemimpinan dalam implementasi 'Fiscal Compact' setelah krisis – serangkaian aturan yang lebih ketat untuk mengelola keuangan negara anggota dan menghukum 'pendosa utang'. Jerman mempelopori budaya 'Stabilitas Keuangan' dan model ekonomi Jerman telah banyak digunakan sebagai cetak biru untuk pertumbuhan ekonomi oleh sesama anggota Zona Euro.
Bunds adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Jerman. Seperti semua obligasi, mereka membayar pemegang obligasi pembayaran bunga reguler, atau kupon, diikuti dengan nilai penuh pinjaman, atau pokok, saat jatuh tempo. Karena Jerman memiliki ekonomi terbesar di Zona Euro, Bunds digunakan sebagai tolok ukur untuk obligasi pemerintah Eropa lainnya. Bunds jangka panjang dipandang sebagai investasi yang solid dan bebas risiko karena didukung oleh kepercayaan dan kredit penuh dari negara Jerman. Untuk alasan ini, mereka diperlakukan sebagai safe-haven oleh investor – meningkat nilainya di masa krisis, sementara turun selama periode kemakmuran.
Imbal Hasil Bund Jerman mengukur pengembalian tahunan yang dapat diharapkan investor dari memegang obligasi pemerintah Jerman, atau Bunds. Seperti obligasi lainnya, Bunds membayar pemegang bunga pada interval reguler, disebut 'kupon', diikuti dengan nilai penuh obligasi saat jatuh tempo. Sementara kupon tetap, Imbal Hasil bervariasi karena memperhitungkan perubahan harga obligasi, dan oleh karena itu dianggap sebagai refleksi pengembalian yang lebih akurat. Penurunan harga bund menaikkan kupon sebagai persentase dari pinjaman, menghasilkan Imbal Hasil yang lebih tinggi dan sebaliknya untuk kenaikan. Ini menjelaskan mengapa Imbal Hasil Bund bergerak berlawanan dengan harga.
Bundesbank adalah bank sentral Jerman. Bank ini memainkan peran kunci dalam menerapkan kebijakan moneter di Jerman, dan bank-bank sentral di kawasan tersebut secara lebih luas. Tujuannya adalah stabilitas harga, atau menjaga inflasi tetap rendah dan dapat diprediksi. Bundesbank bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran operasi sistem pembayaran di Jerman dan berpartisipasi dalam pengawasan lembaga keuangan. Bundesbank memiliki reputasi konservatif, memprioritaskan perlawanan terhadap inflasi daripada pertumbuhan ekonomi. Bank ini telah berpengaruh dalam pembentukan dan kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB).
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/eur-gbp-holds-gains-near-08700-as-germanys-tax-revenues-increase-202510210515