EUR/GBP mempertahankan kenaikan di dekat 0,8700 karena pendapatan pajak Jerman meningkat

Postingan EUR/GBP mempertahankan keuntungan di sekitar 0,8700 karena pendapatan pajak Jerman meningkat muncul di BitcoinEthereumNews.com. EUR/GBP mendapatkan momentum setelah dua hari mengalami kerugian, diperdagangkan sekitar 0,8690 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Nilai silang mata uang ini meningkat karena Euro (EUR) bisa mendapatkan dukungan setelah kementerian keuangan Jerman melaporkan bahwa pendapatan pajak pemerintah federal dan negara bagian naik 2,6% year-over-year pada September. Namun, kementerian Jerman juga menambahkan pada hari Selasa bahwa pendapatan pajak tidak akan mendapatkan dorongan dari momentum ekonomi dalam jangka pendek. Ekonomi terbesar di Eropa mengalami kontraksi untuk tahun kedua berturut-turut pada 2024, dengan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan hanya 0,2% untuk 2025. Laporan tersebut mencatat bahwa indikator utama tidak menunjukkan tanda-tanda "percepatan yang nyata dalam momentum ekonomi dalam jangka pendek," menurut Reuters. Namun, Euro mengalami kesulitan karena para pedagang mempertimbangkan penurunan peringkat Prancis oleh S&P Global Ratings terhadap sentimen risiko global yang membaik. S&P menurunkan peringkat kredit Prancis menjadi A+ dari AA-, dengan menyebutkan ketidakpastian anggaran yang "tinggi" meskipun pemerintah telah menyerahkan rancangan anggaran 2025. Nilai silang EUR/GBP mungkin akan kembali kehilangan momentum karena Pound Sterling (GBP) mungkin mendapatkan dukungan dari nada hati-hati seputar prospek kebijakan Bank of England (BoE), didorong oleh inflasi yang persisten di Inggris (UK). Para pedagang kemungkinan akan mengamati data Indeks Harga Konsumen (CPI) dan Penjualan Ritel Inggris yang akan dirilis pada hari Rabu untuk mendapatkan dorongan baru tentang apakah BoE akan kembali memangkas suku bunga di sisa tahun ini. Gubernur BoE Andrew Bailey menekankan bulan lalu bahwa bank sentral Inggris "belum keluar dari masalah" terkait inflasi. Namun, data pasar tenaga kerja Inggris untuk tiga bulan yang berakhir Agustus menunjukkan perlambatan pertumbuhan upah dan peningkatan lebih lanjut dalam tingkat pengangguran. Hal ini telah meningkatkan kemungkinan bahwa BoE akan kembali memangkas suku bunga pinjaman pada akhir tahun.