Berita Bitcoin: Penambangan Bitcoin Mereda Sebentar - kemudian Hashrate Melonjak

Tingkat kesulitan penambangan Bitcoin sementara menurun selama level hashrate rekor, yang merupakan tanda tantangan lebih berat di depan bagi para penambang yang bersaing di pasar yang tertekan.

Pada hari Jumat, tingkat kesulitan penambangan Bitcoin menurun menjadi 146,7 triliun, yang merupakan pengurangan sebesar 2,7% dari level terakhirnya yang lebih dari 150,8 triliun.

Penurunan ini didahului oleh lonjakan hashrate tertinggi sepanjang masa lebih dari 1,2 triliun hash per detik pada hari Selasa, terus memberikan jumlah daya komputasi historis untuk keamanan jaringan Bitcoin.

Sumber – CoinWarz

CoinWarz memperkirakan bahwa perubahan tingkat kesulitan berikutnya akan terjadi pada 29 Oktober 2025, ketika tingkat kesulitan akan melonjak menjadi 154,44 triliun, membuat penambangan lebih menantang bagi para operator.​

Hashrate yang Melonjak Segera Mendorong Tingkat Kesulitan Lebih Tinggi

Lonjakan terbaru dalam hashrate menunjukkan peningkatan yang akan segera terjadi dalam tingkat kesulitan blok, dan ini akan mendorong para penambang untuk mengkonsumsi lebih banyak sumber daya komputasi untuk menambahkan blok baru.

Hal ini meningkatkan tekanan pada para penambang yang sudah berjuang dengan faktor-faktor lain seperti pengurangan imbalan blok, tarif perdagangan yang tinggi, dan persaingan yang ketat.

Ini membuat bisnis penambangan semakin mahal karena akan lebih sulit untuk tetap menguntungkan dalam kondisi seperti itu.

Para penambang menghadapi ketegangan lain dalam perdagangan global yang mempengaruhi rantai pasokan perangkat keras. Harga peralatan penambangan, terutama di wilayah di mana kebijakan perdagangan AS-China berlaku, membuatnya mahal dan sulit untuk diperoleh.

Tantangan-tantangan ini membuat nasib penambang kecil dan menengah semakin sulit dalam upaya untuk tetap kompetitif.

Beralih ke Pusat AI di Tengah Tantangan Penambangan

Perusahaan penambangan lainnya bergerak menuju pusat data AI dan komputasi kinerja tinggi untuk menyeimbangkan penurunan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas penambangan.

Perusahaan lain seperti Core Scientific, Hut 8, dan IREN telah mengalihkan sumber daya mereka ke infrastruktur AI dalam upaya mencari sumber pendapatan alternatif.

Namun demikian, perubahan ini menciptakan persaingan untuk energi murah antara pusat AI dan operasi penambangan, yang keduanya merupakan industri yang intensif daya.

Kombinasi faktor-faktor ini yaitu peningkatan hashrate, kesulitan penambangan, dan kekuatan eksternal menciptakan lingkungan yang sangat kompetitif.

Lingkungan semakin ketat, dan para penambang perlu beradaptasi dengan cepat atau berisiko meningkatkan risiko operasional mereka.​

Artikel Bitcoin News: Penambangan Bitcoin Meringan Sebentar – kemudian Hashrate Meroket pertama kali muncul di Live Bitcoin News.