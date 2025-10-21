Surat Bocor: Pengembang Ethereum Mengatakan Lingkaran Vitalik Mengendalikan Jaringan

TLDR :

Surat bocor dari Péter Szilágyi menuduh Ethereum Foundation melakukan sentralisasi kekuasaan di sekitar lingkaran Vitalik Buterin.

Dia mengklaim kesuksesan Ethereum sekarang bergantung pada hubungan dengan 5-10 tokoh kunci yang terkait dengan perusahaan modal ventura.

Pengembang tersebut memperingatkan bahwa gaji rendah dan penasihat eksternal berisiko menyebabkan "pengambilalihan protokol" dan konflik internal.

Tanggapan komunitas menekankan bahwa Ethereum memiliki "kode terdesentralisasi tetapi pengaruh tersentralisasi," menggemakan kekhawatiran tata kelola.

Sebuah surat bocor dari pengembang inti Ethereum Péter Szilágyi telah membuka kembali perdebatan tentang konsentrasi kekuasaan di dalam Ethereum Foundation.

Surat tersebut, yang dikirim pada Mei 2024 dan diungkapkan oleh Wu Blockchain, menguraikan frustrasinya tentang bagaimana pengaruh didistribusikan di seluruh jaringan. Szilágyi mengklaim bahwa sebagian besar proyek utama dikendalikan oleh lingkaran dalam kecil yang terkait erat dengan Vitalik Buterin.

Pernyataannya menggambarkan desentralisasi Ethereum lebih sebagai ideal daripada praktik. Pengungkapan ini telah memicu pengawasan baru dari komunitas kripto tentang bagaimana tata kelola benar-benar berfungsi dalam Ethereum.

Pengembang Ethereum Mempertanyakan Desentralisasi dan Kepemimpinan

Szilágyi menulis bahwa ekosistem Ethereum "mengecewakan" dirinya karena kontradiksi internal antara nilai-nilai yang dinyatakan dan pengambilan keputusan aktual. Dia mengatakan perannya dalam Foundation telah disalahartikan, menggambarkan dirinya sebagai "orang bodoh yang berguna" dalam struktur yang menghargai kesetiaan pada pengaruh daripada prestasi.

Menurut surat tersebut, Szilágyi berpendapat bahwa Ethereum telah menyimpang dari cita-cita pendiriannya.

Dia menyarankan bahwa motif finansial telah menggantikan prinsip-prinsip asli kolaborasi terbuka dan keadilan. Pengembang tersebut mengklaim bahwa proyek-proyek berhasil terutama berdasarkan kedekatan mereka dengan sekelompok kecil tokoh berpengaruh dan perusahaan modal ventura yang mengelilingi Vitalik Buterin.

Dia juga mengungkapkan kekhawatiran tentang bagaimana kebijakan keuangan Foundation telah membentuk dinamika ini. Pengembang yang dibayar rendah, katanya, sering dipaksa mencari kompensasi dari luar melalui penasihat dan kemitraan, menciptakan konflik kepentingan.

Szilágyi mencatat bahwa praktik seperti itu membuka pintu bagi apa yang dia sebut "pengambilalihan protokol," di mana segelintir aktor memengaruhi arah jaringan yang kritis.

Kata-katanya menggemakan frustrasi yang dibagikan secara pribadi oleh pengembang lain, yang, menurutnya, telah menghadapi dilema moral dan finansial serupa.

Pengaruh Vitalik dan Perdebatan Lingkaran Dalam

Surat tersebut menggambarkan Vitalik Buterin sebagai "pembuat raja" yang tidak disengaja yang pendapatnya membentuk pola kesuksesan Ethereum.

Szilágyi mengklaim bahwa perhatian, donasi, dan dukungan Buterin menentukan proyek mana yang berkembang. Dia menambahkan bahwa lingkaran kecil lima hingga sepuluh tokoh sekarang mengendalikan usaha mana yang naik dalam jaringan, menghubungkan pengaruh ini dengan satu hingga tiga perusahaan modal ventura besar.

Szilágyi menunjuk proyek seperti Farcaster sebagai contoh bagaimana kedekatan dengan Vitalik atau jaringannya dapat menentukan kesuksesan. Dia memperingatkan bahwa desentralisasi struktur Ethereum yang seharusnya menyembunyikan sentralisasi pengaruh yang lebih dalam, di mana hubungan lebih penting daripada inovasi.

Wu Blockchain membagikan surat tersebut secara publik, menarik perhatian pada klaim Szilágyi. Komunitas kripto dengan cepat merespons, memperdebatkan apakah Ethereum telah menyimpang dari janji terdesentralisasinya.

ACY Securities berkomentar pada postingan tersebut, menyatakan bahwa

Pernyataan tersebut menangkap sentimen yang sekarang beredar di kalangan kripto, Ethereum mungkin terdesentralisasi secara desain tetapi semakin tersentralisasi dalam kekuasaan.

Szilágyi mengakhiri pesannya dengan mengakui ketidakpastian tentang masa depannya dalam ekosistem, mengatakan dia merasa "terjebak di antara dua tempat yang sulit." Nada surat tersebut menunjukkan frustrasi yang mendalam daripada pengunduran diri tetapi menggarisbawahi kegelisahan yang berkembang tentang struktur kepemimpinan Ethereum.

