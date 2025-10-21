Bitcoin dan Ethereum di bawah tekanan sementara FLOKI naik

Pasar kripto tetap sangat fluktuatif. 24 jam terakhir menghasilkan campuran koreksi yang signifikan dan keuntungan yang mencolok, dengan $322 juta likuidasi sebagai bukti jelas kegelisahan di antara para trader. Sementara sebagian besar koin top mengalami penurunan, beberapa proyek yang lebih kecil justru berhasil menarik perhatian...
Berita Bitcoin dan Ethereum di bawah tekanan sementara FLOKI meningkat pertama kali muncul di Blockchain Stories.
