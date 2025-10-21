Batas Daya AI 2025: BC Memprioritaskan Energi untuk Pekerjaan Tambang dan Gas

Provinsi tersebut, yang merupakan provinsi dengan populasi terbesar ketiga di Kanada, telah mengusulkan batas daya AI untuk membatasi listrik bagi pusat data AI dan mengurangi konsumsi intensif kripto. Para pejabat mengatakan perubahan ini dimaksudkan untuk mengalihkan kapasitas ke sektor sumber daya dan membatasi proyek penambangan baru.

Perubahan kebijakan apa yang akan diterapkan BC untuk pusat data AI dan penambangan?

Bagaimana larangan penambangan cryptocurrency akan bekerja dan siapa yang memutuskan?

Proposal dari British Columbia akan melarang proyek penambangan cryptocurrency baru dan membatasi akses listrik untuk pusat data AI yang ada dan yang diusulkan, menurut draf yang diumumkan pada 20 Oktober 2025 dan dilaporkan oleh Reuters.



Regulator akan mengubah aturan alokasi listrik provinsi untuk memberikan prioritas kepada pengguna industri. Langkah ini dibingkai sebagai pembaruan terhadap kebijakan energi bc yang lebih luas.

Perubahan apa yang memengaruhi energi pusat data AI dan aturan alokasi listrik?

Berdasarkan rencana tersebut, utilitas akan menerapkan aturan alokasi listrik baru yang membatasi beban besar dan berkelanjutan untuk penggunaan energi pusat data AI sambil mengutamakan sektor yang terkait dengan pekerjaan dan pendapatan provinsi.



Dalam praktiknya, kebijakan tersebut secara eksplisit memprioritaskan daya untuk tambang dan fasilitas gas alam untuk mempertahankan lapangan kerja dan penerimaan pajak. Draf tersebut berfokus pada pembatasan akses daripada penutupan langsung fasilitas yang ada.

Definisi singkat:

Larangan penambangan cryptocurrency : larangan terhadap aplikasi penambangan skala besar baru, sebagaimana ditetapkan dalam draf.

: larangan terhadap aplikasi penambangan skala besar baru, sebagaimana ditetapkan dalam draf. Prioritas jaringan listrik : menetapkan kapasitas yang tersedia untuk industri terpilih terlebih dahulu untuk mengelola pasokan yang terbatas.

: menetapkan kapasitas yang tersedia untuk industri terpilih terlebih dahulu untuk mengelola pasokan yang terbatas. Energi pusat data AI: permintaan listrik tinggi dan berkelanjutan dari server AI yang dapat membebani kapasitas transmisi lokal.

Bagaimana langkah-langkah ini dapat memengaruhi jaringan listrik dan ekonomi BC, secara singkat:

Apa dampak jaringan jangka pendek dan trade-off ekonomi?

Membatasi akses pusat data AI bertujuan untuk mengurangi tekanan pada jaringan dan menunda peningkatan transmisi yang mahal, sambil mengarahkan kembali kapasitas ke tambang dan fasilitas gas alam yang menghasilkan lapangan kerja dan pendapatan.



Trade-off tersebut mencerminkan pilihan antara mengakomodasi beban teknologi baru dan melindungi lapangan kerja sektor sumber daya tradisional.



Para pejabat berpendapat bahwa memprioritaskan sektor-sektor tersebut mendukung angka lapangan kerja regional, tetapi dampak bersih bergantung pada pergeseran investasi dan pola permintaan.

Implikasi yang lebih luas untuk industri AI dan kripto sangat signifikan; lihat Crypto: boom di Aptos negli RWA untuk konteks tren pasar.

Siapa yang dikutip dan bagaimana timelinenya?

Draf tersebut mengutip argumen lapangan kerja dan fiskal industri dan menyebutkan Thomas Seal dalam liputan proposal tersebut.



Para analis memperingatkan bahwa beberapa dampak bergantung pada pemodelan jaringan dan persetujuan provinsi, dan bahwa standar interkoneksi yang terperinci akan memengaruhi proyek mana yang akan dilanjutkan.

Analis sektor energi mengatakan proposal tersebut menekankan kebutuhan akan perencanaan transmisi yang kuat dan kriteria alokasi yang transparan untuk mencegah distorsi pasar yang tidak diinginkan.

Dalam praktiknya, para ahli berpendapat, persetujuan bertahap dan standar interkoneksi yang jelas akan mengurangi ketidakpastian bagi investor industri dan teknologi.



BC Hydro menyatakan bahwa "beban besar dan berkelanjutan harus dikoordinasikan dengan hati-hati dengan perencanaan sistem untuk mempertahankan keandalan dan memenuhi kebutuhan pelanggan" (BC Hydro).

Teks proposal dan perkiraan fiskal memerlukan verifikasi independen oleh Fact Checker sebelum publikasi.

Langkah selanjutnya termasuk tinjauan legislatif, konsultasi pemangku kepentingan, dan perubahan aturan utilitas untuk menerapkan aturan alokasi listrik baru. Pemantauan akan berfokus pada keputusan izin, laporan jaringan, dan data lapangan kerja selama beberapa kuartal mendatang.

Secara singkat, proposal tersebut akan melarang penambangan kripto baru dan membatasi penggunaan energi AI untuk memprioritaskan tambang dan fasilitas gas alam, dengan tujuan melindungi lapangan kerja dan pendapatan provinsi sambil membentuk kembali kebijakan energi BC.