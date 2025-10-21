Coinbase Uponly NFT: Pembelian $25M Menghidupkan Kembali UpOnly Podcast 2025

Coinbase membayar Cobie $25 juta untuk membeli UpOnly NFT, dan akuisisi NFT UpOnly oleh Coinbase bertujuan untuk mendanai peluncuran kembali delapan episode yang dimulai pada 21 Oktober 2025.



Bursa tersebut mengkonfirmasi langkah ini melalui saluran sosial dan membingkainya sebagai bagian dari strategi konten yang lebih luas; lihat pengumuman Coinbase.

UpOnly NFT: Mengapa Coinbase membelinya dari Cobie?

Apakah ini akuisisi NFT Coinbase dan transaksi USDC Coinbase?

Coinbase mengkonfirmasi pembelian senilai $25 juta dari trader Jordan "Cobie" Fish, menandakan langkah ke arah kepemilikan aset media.



Bursa tersebut menggambarkan kesepakatan ini sebagai dukungan untuk peluncuran kembali podcast, tetapi jalur pembayaran dan apakah transfer menggunakan USDC on-chain masih harus dikonfirmasi.

Bagaimana faktor asal-usul NFT UpOnly Cobie?

Cobie diidentifikasi sebagai pencipta dan penjual asli. Asal-usul dan catatan transfer on-chain seharusnya mendokumentasikan riwayat token, meskipun jalur transfer yang tepat memerlukan verifikasi. Untuk konteks hukum tentang hak NFT dan IP, lihat Perkins Coie tentang NFT IP.

Bagaimana kondisi pembakaran NFT akan membentuk kebangkitan podcast UpOnly?

Apakah kondisi pembakaran NFT mempengaruhi hak NFT podcast kripto?

Laporan mengatakan token tersebut mencakup kondisi pembakaran yang, jika dipicu, memaksa Cobie untuk memulai kembali acara tersebut dan dapat mengubah dinamika kepemilikan. Coinbase belum merilis kontrak yang mendasarinya, sehingga pemicu dan efek hilir tetap terdaftar.

Klausul pembakaran dapat menyelaraskan insentif pencipta dan pembeli tetapi juga dapat memperumit hak IP hilir tanpa klausul penugasan yang eksplisit. Penasihat hukum memperingatkan bahwa mekanisme pembakaran harus digabungkan dengan pemetaan IP yang jelas dan bahasa escrow untuk menghindari pencabutan yang tidak diinginkan, seperti yang dicatat oleh Perkins Coie.

Kondisi pembakaran dan pemicu kontraktual harus ditinjau oleh penasihat dan auditor on-chain sebelum trader menyimpulkan efek pasar.

Apa yang akan dihadirkan musim delapan episode UpOnlyTV? Secara singkat:

Apakah ini akan memulai kembali episode podcast UpOnlyTV dan kebangkitan podcast UpOnly?

Coinbase mengatakan akuisisi tersebut akan mendanai musim delapan episode yang bertujuan untuk mengembalikan format wawancara acara dan keterlibatan penonton. Cobie disebut sebagai pengelola sebelumnya; waktu produksi dan ketentuan editorial belum dipublikasikan dan ditandai.

Bagi investor, transaksi ini menghubungkan aset media profil tinggi dengan bursa besar, menciptakan KPI terukur untuk pertumbuhan audiens dan potensi tautan sponsor. Detail operasional dan catatan on-chain akan diperlukan untuk menilai struktur keuangan secara penuh — kami akan memperbarui saat pengungkapan muncul.

Coinbase membeli UpOnly NFT seharga $25 juta untuk meluncurkan kembali podcast UpOnly sebagai musim delapan episode pada 21 Oktober 2025 (2025-10-21); spesifikasi kontrak dan jalur transaksi masih harus diverifikasi.