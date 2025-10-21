Raoul Pal Melihat Bitcoin Mencapai Puncak pada 2026 seiring Likuiditas Meningkat

Siklus pasar Bitcoin diperpanjang hingga 2026 karena jatuh tempo utang global yang lebih panjang.

Likuiditas mendorong 90% perubahan nilai Bitcoin, mengalahkan pendapatan atau geopolitik.

Suku bunga tinggi menunda pertumbuhan, tetapi likuiditas yang berkembang mendukung momentum kripto hingga 2026.

Investor makro Raoul Pal menyatakan bahwa ritme pasar empat tahun tradisional Bitcoin telah bergeser menjadi siklus lima tahun, memproyeksikan puncak berikutnya akan terjadi sekitar kuartal kedua 2026. Analisisnya menghubungkan pergeseran ini dengan perubahan struktural dalam jatuh tempo utang global, memperpanjang siklus bisnis biasa sekitar satu tahun.

Berbicara di Real Vision, Pal menjelaskan bahwa jatuh tempo utang pemerintah diperpanjang dari empat menjadi lima tahun antara 2021 dan 2022. Dia mengatakan perubahan ini secara efektif memperpanjang siklus bisnis global, yang secara historis diikuti oleh pergerakan harga Bitcoin. Menurutnya, tren saat ini mencerminkan kurva sinus 5,4 tahun yang selaras dengan jatuh tempo tertimbang rata-rata utang global.

Perpanjangan Utang dan Tekanan Suku Bunga

Pal menekankan bahwa penundaan siklus saat ini berasal dari suku bunga tinggi, yang telah memperlambat pertumbuhan likuiditas. Dia mencatat bahwa sementara Wall Street mendapat manfaat dari inflasi aset, Main Street menghadapi kondisi keuangan yang lebih ketat. Dia menekankan bahwa menurunkan suku bunga tetap diperlukan untuk mengelola biaya utang yang meningkat dan mengembalikan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil.

Analis makro tersebut juga menunjukkan bahwa pembuat kebijakan global menghadapi tantangan kompleks, mengurangi suku bunga untuk membiayai kembali utang yang berkembang tanpa mengganggu stabilitas mata uang atau ekspektasi inflasi. Lingkungan ini, katanya, telah menghasilkan siklus bisnis yang diperpanjang yang berbeda dari pola empat tahun sebelumnya.

Likuiditas sebagai Pendorong Utama Pasar

Di luar suku bunga, Pal mengidentifikasi likuiditas sebagai kekuatan utama di balik valuasi aset. Dia mengatakan likuiditas menyumbang sekitar 96% pergerakan saham teknologi dan sekitar 90% pergerakan Bitcoin. Korelasi yang kuat ini menunjukkan bahwa arus modal, bukan pendapatan atau pergeseran geopolitik, memainkan peran terbesar dalam menentukan arah pasar.

Dia menambahkan bahwa ketika bank sentral memperluas likuiditas sekitar 8% setiap tahun untuk mengelola utang dan melindungi dari inflasi, aset yang gagal menghasilkan di atas 11% berisiko mengalami kerugian riil. Selain itu, aset kripto, yang berkinerja lebih baik dalam kondisi makro seperti itu, karenanya dapat tetap disukai selama ekspansi likuiditas yang sedang berlangsung.

Namun, Pal menyimpulkan bahwa struktur siklus menunjukkan momentum pertumbuhan Bitcoin dan Ethereum mungkin berlanjut hingga 2026, dengan likuiditas kemungkinan mencapai puncaknya sebelum pertengahan tahun.

