Coinbase untuk mengakuisisi platform investasi kripto Echo dalam kesepakatan tunai-saham senilai $375 juta

Coinbase Global telah setuju untuk membeli Echo, platform investasi pribadi onchain, seharga $375 juta, menurut Wall Street Journal. Kesepakatan tersebut, yang dikonfirmasi oleh pendiri Echo Jordan Fish di X, adalah akuisisi kedelapan Coinbase pada 2025. Perusahaan mendanai pembelian dengan kombinasi uang tunai dan saham. Langkah ini mengikuti akuisisi Coinbase lainnya baru-baru ini, termasuk Deribit, LiquiFi, dan NFT yang terkait dengan podcast UpOnly.

Kesepakatan Akuisisi dan Konfirmasi

Coinbase Global telah mencapai kesepakatan senilai $375 juta untuk mengakuisisi Echo, platform investasi kripto yang dibangun secara onchain, menurut Wall Street Journal. Transaksi akan dibiayai menggunakan kombinasi uang tunai dan saham Coinbase. Rincian tentang rasio saham-ke-tunai diperkirakan akan dirilis kemudian.

Pendiri Echo Jordan Fish, juga dikenal dengan nama alias online-nya Cobie, mengkonfirmasi berita tersebut di platform media sosial X. "Saya tentu tidak berpikir Echo akan dijual ke Coinbase, tapi, di sinilah kita," tulis Fish. Dia menambahkan bahwa Echo akan mempertahankan mereknya dan terus beroperasi secara independen untuk saat ini.

Penambahan Strategis untuk Portofolio Coinbase yang Berkembang

Pembelian ini menandai akuisisi kedelapan Coinbase pada 2025. Ini mengikuti serangkaian langkah strategis untuk memperluas kehadirannya di berbagai sektor ekonomi kripto. Awal tahun ini, Coinbase mengakuisisi platform derivatif kripto Deribit dan layanan manajemen aset berbasis blockchain LiquiFi.

Baru-baru ini, Coinbase menghabiskan $25 juta untuk membeli token non-fungible (NFT) yang terkait dengan podcast kripto terkenal UpOnly. Setiap kesepakatan menunjukkan fokus yang lebih luas pada ekspansi produk dan diversifikasi merek.

Echo, yang dikenal dengan produknya Sonar yang memfasilitasi penjualan token publik, diharapkan akan melihat fitur ini terintegrasi ke dalam platform Coinbase yang lebih luas. Perusahaan belum mengungkapkan jadwal kapan Sonar akan tersedia di Coinbase.

Reaksi Pasar dan Kinerja Perusahaan

Saham Coinbase ditutup naik 2,31% pada hari Senin, mengakhiri hari pada $343,78, menurut data harga dari The Block. Year-to-date, saham telah naik 33%, membawa kapitalisasi pasar perusahaan menjadi $88,3 miliar.

Respons positif pasar sejalan dengan momentum berkelanjutan Coinbase pada 2025. Perusahaan telah berusaha memperkuat platformnya dengan teknologi baru dan alat yang menghadap pengguna, terutama yang terkait dengan keuangan terdesentralisasi dan kemampuan onchain.

Posisi Echo dan Masa Depan Di Bawah Coinbase

Echo telah membangun reputasi untuk menawarkan alat yang memungkinkan pengguna berinvestasi dalam penawaran pribadi onchain. Meskipun Echo akan tetap independen untuk saat ini, integrasi Sonar menunjukkan pergeseran bertahap menuju kolaborasi yang lebih dalam antara kedua perusahaan.

Jordan Fish mencatat dalam postingannya bahwa tidak ada perubahan langsung yang akan dibuat pada struktur atau branding Echo. Namun, rencana sedang berlangsung untuk memasukkan fitur produk Echo ke dalam rangkaian Coinbase yang lebih luas.

Saat kedua perusahaan terus berkoordinasi dalam transisi, lebih banyak pembaruan operasional diharapkan dalam beberapa minggu mendatang.

