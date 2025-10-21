BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Bursa kripto terbesar berbasis AS mengumumkan akuisisi Echo tak lama setelah membeli NFT UpOnly senilai $25 juta.Bursa kripto terbesar berbasis AS mengumumkan akuisisi Echo tak lama setelah membeli NFT UpOnly senilai $25 juta.

Coinbase Mengakuisisi Echo dalam Kesepakatan Senilai $375 Juta

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2025/10/21 18:44
Echo
ECHO$0.007843-6.78%
AINFT
NFT$0.0000003684+0.02%

Coinbase, pertukaran mata uang kripto terkemuka berbasis AS telah mengakuisisi salah satu platform populer bagi startup kripto untuk mengumpulkan modal - Echo. Menurut pengumuman resmi, kesepakatan tersebut bernilai sekitar $375 juta.

Coinbase Mengakuisisi Echo

Echo, didirikan oleh salah satu tokoh kripto paling populer, dengan nama pengguna X Cobie (nama asli Jordan Fish), adalah platform pengumpulan modal yang memungkinkan penggunanya berpartisipasi dalam putaran pendanaan kripto tahap awal.

Menurut pengumuman tersebut:

Kesepakatan tersebut bernilai sekitar $375 juta dan terdiri dari campuran uang tunai dan saham, tunduk pada penyesuaian harga pembelian yang biasa.

Cobie sendiri juga berkomentar tentang hal tersebut:

Postingan Coinbase Mengakuisisi Echo dalam Kesepakatan Senilai $375 Juta pertama kali muncul di CryptoPotato.

Peluang Pasar
Logo Echo
Harga Echo(ECHO)
$0.007843
$0.007843$0.007843
-6.35%
USD
Grafik Harga Live Echo (ECHO)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31