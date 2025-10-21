Coinbase Mengakuisisi Echo dalam Kesepakatan Senilai $375 Juta

Coinbase, pertukaran mata uang kripto terkemuka berbasis AS telah mengakuisisi salah satu platform populer bagi startup kripto untuk mengumpulkan modal - Echo. Menurut pengumuman resmi, kesepakatan tersebut bernilai sekitar $375 juta.

Coinbase Mengakuisisi Echo

Echo, didirikan oleh salah satu tokoh kripto paling populer, dengan nama pengguna X Cobie (nama asli Jordan Fish), adalah platform pengumpulan modal yang memungkinkan penggunanya berpartisipasi dalam putaran pendanaan kripto tahap awal.

Menurut pengumuman tersebut:

Kesepakatan tersebut bernilai sekitar $375 juta dan terdiri dari campuran uang tunai dan saham, tunduk pada penyesuaian harga pembelian yang biasa.

Cobie sendiri juga berkomentar tentang hal tersebut:

