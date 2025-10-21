Altcoin Teratas yang Berpotensi 10x pada 2025

Postingan Altcoin Teratas yang Bisa 10x di 2025 pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Pasar kripto berada di persimpangan jalan, terjebak antara ketakutan dan peluang. Setelah berminggu-minggu penjualan dan volatilitas, dominasi Bitcoin mulai mereda, dan para analis sekarang percaya bahwa bull run altcoin 2025 bisa segera terjadi.

Sementara beberapa trader percaya puncak 2025 sudah berlalu, yang lain berpendapat bahwa siklus empat tahun berkembang menjadi "super siklus" yang lebih panjang, didorong oleh arus masuk institusional dan persetujuan ETF baru. Saat likuiditas kembali mengalir ke aset berisiko, para analis memperhatikan beberapa altcoin teratas yang berpotensi memberikan pengembalian 10x dalam reli mendatang.

Altcoin Siap untuk Reli Besar

Analis Kripto Michael van de Poppe telah menyoroti beberapa pesaing kuat untuk proyek reli besar berikutnya yang menggabungkan fundamental yang kuat, pola akumulasi yang kuat, dan permintaan ekosistem yang berkembang.

Chainlink (LINK)

Di antara pesaing dengan kinerja terbaik, Chainlink (LINK) menonjol sebagai salah satu setup terkuat untuk bulan-bulan mendatang. Meskipun menjadi salah satu proyek infrastruktur data paling penting dalam kripto, yang mendukung oracle dan feed data terdesentralisasi, harganya tertinggal dari potensi sebenarnya.

Valuasi Bitcoin LINK tetap berada di dekat titik terendah siklusnya, sementara nilai dolarnya terus membentuk level tertinggi dan terendah yang lebih tinggi. Ini menunjukkan pola akumulasi besar sedang berlangsung. Analis memprediksi bahwa begitu Bitcoin stabil, Chainlink bisa mengalami fase breakout yang kuat mirip dengan yang terjadi pada 2020, ketika nilainya berlipat ganda dalam beberapa bulan saja.

SAI Network (SAI)

Altcoin lain yang menarik perhatian signifikan adalah SAI Network (SAI). Protokol pembayaran berbasis AI ini telah membangun kemitraan yang kuat, termasuk dengan PayPal, dan terus memperluas ekosistemnya dengan cepat.

Pada 2023, harga SAI melonjak dari sepuluh sen menjadi lebih dari satu dolar dalam waktu kurang dari enam bulan, membuktikan potensinya selama kondisi pasar yang menguntungkan. Analis percaya bahwa dengan kembalinya likuiditas ke altcoin dan Bitcoin yang mendapatkan momentum kembali, SAI bisa meniru atau bahkan melampaui kinerjanya sebelumnya.

Integrasi kecerdasan buatan dalam infrastruktur blockchain proyek ini memposisikannya sebagai pemain utama dalam gelombang inovasi fintech berikutnya.

Peak (PEAK)

Minat yang berkembang pada kecerdasan buatan dan robotika juga mendorong perhatian terhadap Peak (PEAK), sebuah proyek yang berfokus pada infrastruktur AI. Dengan valuasi moderat sekitar $150 juta, PEAK mewakili salah satu altcoin yang lebih kecil namun menjanjikan dalam kategori ini.

Baru-baru ini menembus di atas rata-rata pergerakan 20 minggu, sinyal teknis kunci yang sering menandai awal reli jangka panjang. Mengingat meningkatnya permintaan untuk solusi AI berbasis blockchain, analis percaya bahwa Peak bisa memberikan keuntungan substansial saat modal berotasi ke sektor ceruk pasar ini.

Warrol (WARAL)

Warrol (WARAL) muncul sebagai kuda hitam potensial. Token ini telah menunjukkan tanda-tanda awal pembalikan tren, mendapatkan sekitar 80 persen dalam beberapa minggu terakhir dan menembus level resistensi utama.

Pada pasangan Bitcoinnya, Warrol tampaknya membentuk tren naik baru, dan analis percaya proyek ini memiliki potensi untuk reli tujuh hingga lima belas kali lipat jika kembali ke level tertinggi sebelumnya. Saat lebih banyak trader mencari eksposur ke aset mid-cap dengan momentum kuat, Warrol bisa menjadi salah satu pemimpin tak terduga dari reli 2025.