Merek Soft2Bet ToonieBet dinobatkan sebagai mitra resmi taruhan olahraga dan kasino CFL

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2025/10/21 20:14
TORONTO — ToonieBet, merek sportsbook dan kasino online unggulan Soft2Bet yang dirancang khusus untuk pemain Kanada, telah dinobatkan sebagai Mitra Resmi Taruhan Olahraga dan Mitra Resmi Kasino Online dari Canadian Football League (CFL). ​ ​

Kemitraan multi-tahun ini juga menetapkan ToonieBet sebagai Mitra Resmi pertandingan kejuaraan CFL, Grey Cup. Penggemar dari seluruh penjuru negeri berkumpul setiap tahun untuk acara olahraga satu hari terbesar di Kanada untuk merayakan musim yang luar biasa, dan untuk menyaksikan satu tim memperoleh hak untuk mengangkat trofi ikonik tersebut. Grey Cup ke-112 akan dimainkan di Princess Auto Stadium di Winnipeg pada Minggu, 16 November.

Penggemar di Ontario berusia 19 tahun ke atas akan dapat bertaruh secara bertanggung jawab pada pertandingan CFL melalui ToonieBet dengan akses ke taruhan dalam pertandingan dan futures. Kolaborasi ini juga akan mengeksplorasi pengalaman kasino online bermerek yang menarik di platform ToonieBet untuk menghibur penggemar yang ada dan menarik penggemar baru.

Kemitraan ToonieBet dengan CFL menegaskan komitmen berkelanjutan Soft2Bet kepada penggemar olahraga Kanada dan investasi lebih lanjut dalam tradisi olahraga Kanada, karena kesepakatan ini menandai kemitraan olahraga kedua Soft2Bet di negara tersebut dalam tiga bulan terakhir, setelah penunjukan ToonieBet sebagai Mitra Resmi Kasino Online NHL Ottawa Senators, yang baru-baru ini diperluas dengan penawaran sportsbook lengkap.

Selain itu, ToonieBet telah ditunjuk sebagai Operator Permainan Resmi CFL, memungkinkan Soft2Bet untuk memberikan pengalaman permainan terbaik di kelasnya dengan data dan statistik CFL resmi kepada penggemar olahraga dan pengguna sportsbook di seluruh Ontario melalui platform ToonieBet.

ToonieBet juga akan menjadi mitra penyaji CFL Fantasy, dan Game Tracker di Ontario di CFL.ca dan LCF.ca, selain menjadi penyedia odds CFL di papan skor digital liga.

Postingan Merek Soft2Bet ToonieBet dinobatkan sebagai mitra resmi taruhan olahraga dan kasino CFL pertama kali muncul di Blockonomi.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

