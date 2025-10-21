Sewa Ripple labs: One Leadenhall mencari kantor utama di Kota

Laporan menyebutkan bahwa penyewaan Ripple Labs sedang dalam negosiasi untuk lantai-lantai atas One Leadenhall di Kota London.

Apa saja persyaratan yang dilaporkan dalam kesepakatan One Leadenhall?

Berapa banyak ruang dan berapa harga sewa yang dikutip?

Menurut Bloomberg (Natasha Voase, 21 Oktober 2025), pembicaraan tersebut mencakup sekitar 90.000 kaki persegi (8.361,3 meter persegi) di seluruh lantai atas menara.



Komentar pasar menyebutkan harga sewa yang diminta sekitar £140 per kaki persegi, menempatkan gedung tersebut di antara yang termahal di distrik keuangan London.

Singkatnya, paket yang dilaporkan akan memberikan jejak yang besar dan berdekatan di pengembangan Brookfield 35 lantai, dan sewa utama menjadi patokan persepsi nilai untuk penawaran Mayfair dan Kota yang sebanding.

Bagaimana hal ini mencerminkan posisi Brookfield di London?

Apakah One Leadenhall merupakan aset menara London Brookfield yang ditujukan untuk kantor kelas atas?

One Leadenhall adalah pengembangan 35 lantai oleh Brookfield, dipasarkan untuk penghuni premium yang mencari konektivitas pusat dan spesifikasi modern. Ukuran dan harga yang disebutkan akan memperkuat strategi Brookfield untuk menargetkan penyewa kelas atas di pasar sewa kantor utama.

Apa implikasi pasar yang lebih luas?

Bisakah ini menggeser permintaan untuk ruang sebanding Mayfair atau mempengaruhi jejak kantor Ripple Labs?

Komitmen skala ini dari perusahaan kripto besar akan menandakan selera berkelanjutan untuk stok London pusat berkualitas dan dapat mempengaruhi nada penyewaan di seluruh ruang sebanding Kota dan Mayfair.



Analis mengatakan kesepakatan seperti itu membantu mengatur ulang tolok ukur bagi pemilik properti dan penghuni.

Sumber Bloomberg, Natasha Voase, 21 Oktober 2025. Untuk detail bangunan lihat Brookfield Properties dan konteks pasar dari Laporan Pasar Kantor London oleh CBRE.