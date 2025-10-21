Ethereum Dalam Pemberontakan: Nailwal dari Polygon Berbalik Melawan Yayasan

CEO Polygon Foundation Sandeep Nailwal telah secara terbuka mempertanyakan "loyalitasnya terhadap Ethereum," memicu perenungan diri yang langka dan jujur di seluruh ekosistem yang langsung mendapat tanggapan dari kontributor inti, investor, dan akhirnya Vitalik Buterin sendiri. Pertukaran pendapat, yang terjadi di X selama 10 jam terakhir, berfokus pada apakah Ethereum Foundation (EF) memberikan dukungan yang memadai kepada para pengembangnya, bagaimana proyek Layer-2 diakui dalam narasi Ethereum dan "beta" pasar, dan apakah budaya komunitas telah menyimpang dari cita-cita aslinya.

Apakah Ethereum Foundation Sebuah 'Kekacauan'?

"Membaca ini dari Peter dan menyadari bahwa sudah waktunya bagi saya untuk juga angkat bicara," tulis Nailwal, merujuk pada keputusan pengembang inti Péter Szilágyi pada 19 Oktober untuk mempublikasikan surat yang katanya dia kirim ke kepemimpinan EF sekitar 18 bulan lalu. Nailwal, yang menghargai Ethereum dan Buterin sebagai titik masuk dan inspirasinya, mengatakan loyalitas moralnya yang sudah lama terhadap Ethereum telah memakan biaya pribadi dan perusahaan: "Meskipun saya/kami tidak pernah mendapatkan dukungan langsung dari EF atau komunitas Ethereum CT — bahkan sebaliknya. Tapi saya selalu merasa loyalitas moral terhadap Ethereum meskipun [itu] mungkin membuat saya kehilangan miliaran dolar dalam valuasi Polygon."

Kritik Nailwal bersifat kultural dan finansial. "Komunitas Ethereum secara keseluruhan telah menjadi kekacauan untuk beberapa waktu," tulisnya, menambahkan bahwa krisis publik yang berulang memaksa kontributor utama untuk "mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini." Dia mengatakan teman-temannya, termasuk AkshayBD (Chief Marketing Officer dari Solana Foundation dan salah satu pendiri SuperteamDAO), telah mendesaknya untuk menyatakan Polygon sebagai L1 dan "pergi dari sirkus ini," dan mengklaim "perilaku sosialistik" komunitas telah mengejek Polygon meskipun kontribusinya "karena beberapa 'definisi teknis' yang sewenang-wenang."

Dia berpendapat bahwa struktur pasar menghukum Polygon karena menolak label L1: "Banyak yang percaya bahwa jika Polygon memutuskan untuk menyebut dirinya L1, nilainya mungkin akan 2-5× lebih tinggi dari sekarang," menunjuk pada perbandingan yang sekarang banyak dibahas: "Seperti pikirkan saja, Hedera Hashgraph sebuah L1 dinilai lebih tinggi daripada Polygon, Arbitrum, Optimism dan Scroll digabungkan."

Perselisihan klasifikasi, menurut Nailwal, memiliki konsekuensi nyata untuk pengakuan dan inklusi indeks. Dia bersikeras "Polygon PoS secara efektif bergantung pada Ethereum, sementara Katana, XLayer, dan puluhan rantai lain dalam ekosistem Polygon adalah L2 sejati," namun "komunitas Ethereum memastikan Polygon tidak pernah dianggap sebagai L2 dan tidak pernah dimasukkan dalam Beta Ethereum yang dipersepsikan pasar." Dia menambahkan bahwa seorang "Pemangku Kepentingan Polygon yang terkemuka" memarahinya karena dia "tidak bisa memasukkan Polygon di GrowthPie, yang menolak untuk mencantumkan rantai Polygon," dan membandingkan bagaimana kesuksesan Polymarket dikreditkan kepada "Ethereum" meskipun "Polygon sendiri bukan Ethereum. Membingungkan."

Meskipun frustrasi, Nailwal mengatakan dia berniat untuk mencoba sekali lagi menyelaraskan konsensus teknis dan sosial seputar penskalaan: "Saya akan memberikan dorongan terakhir ini yang mungkin saja menghidupkan kembali seluruh narasi L2. Bersabarlah dengan saya untuk beberapa minggu lagi." Dia menyimpulkan dengan pembelaan yang memenuhi syarat tentang kekacauan: "Ethereum adalah demokrasi — dan dalam demokrasi manapun, orang-orang di semua sisi akhirnya tidak puas. Tapi itu masih satu-satunya sistem yang benar-benar berfungsi dalam jangka panjang."

Thread tersebut mendapat reaksi langsung dari para pengembang terkemuka. Andre Cronje — yang mengatakan dia membakar "lebih dari 700 ETH untuk deployment dan infrastruktur ETH" selama tahun-tahunnya di Ethereum — langsung mempertanyakan prioritas dukungan EF. "Saya mencoba menghubungi EF, tidak pernah ada respons, tidak ada jangkauan BD, tidak ada hibah, 0 dukungan, bahkan tidak ada retweet," tulis Cronje. Membandingkan pengalamannya dengan ekosistem Sonic Fantom, dia mengatakan dia "bingung" melihat tim di sana menerima dukungan BD, hibah, TVL, audit dan pemasaran, dan bertanya: "Jika bukan para pengembang inti, Peter & geth, dan bukan pendukung L2 terkeras (Sandeep dan Polygon), ke mana arahnya?"

Tommy Shaughnessy dari Delphi Ventures membingkai masalah sebagai kompensasi yang kurang untuk bakat yang tak tergantikan. "Ethereum foundation seharusnya membayar pengembangnya seperti atlet profesional.[...] Ethereum foundation pada dasarnya membayar orang untuk pergi. Pengembang top harus dibayar seperti Atlet Pro."

Reaksi Vitalik Buterin

Buterin merespons beberapa jam kemudian dengan catatan penghargaan yang tidak biasa secara personal untuk kontribusi Nailwal dan Polygon, sambil juga menawarkan jalan teknis ke depan. "Saya sangat menghargai baik kontribusi pribadi @sandeepnailwal dan peran @0xPolygon yang sangat berharga dalam ekosistem ethereum," tulisnya, menyebutkan peran Polygon dalam meng-host Polymarket, taruhan awal dan intensif sumber dayanya pada pembuktian ZK-EVM ("membawa tim Jordi Baylina"), infrastruktur untuk agregasi bukti melalui AggLayer, dan dukungan untuk "aplikasi yang membutuhkan tingkat skalabilitas tinggi."

Pada pertanyaan teknis utama — apakah Polygon dapat dan harus memperkuat jaminan keamanannya dengan bukti zero-knowledge modern — Buterin berpendapat bahwa pasar telah berkembang menuju pemisahan masalah antara operator L2 dan spesialis ZK-prover.

"Sangat sulit untuk menjadi L2 terbaik dan tim ZK terbaik sekaligus, keduanya adalah keterampilan yang sangat berbeda," tulisnya, mengutip penyedia ZK mandiri dan mendesak Polygon untuk "mengambil teknologi ZK siap pakai yang sekarang sudah cukup bagus dan menerapkannya pada rantai PoS untuk mendapatkan jaminan tahap 1 penuh dan kemudian tahap 2 dari ethereum L1."

Dia menekankan seberapa jauh ekonomi telah bergerak: "Biaya pembuktian sekitar $0,0001/tx," dan mengatakan banyak tim L2 "sangat terkejut ketika saya memberi tahu mereka angka-angka terbaru... ZK-EVM terbaru, dan proyek langsung seperti @Lighter_xyz, menunjukkan bahwa ini salah" sehubungan dengan gagasan bahwa ZK tidak layak pada skala hiper.

Pada waktu penerbitan, ETH diperdagangkan pada $3.873.