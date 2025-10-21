Vitalik Buterin Membela Ethereum Setelah Tuduhan Bias Lingkaran Dalam

TLDR

Ethereum menghadapi konflik internal saat pengembang inti Péter Szilágyi menuduh pendiri Vitalik Buterin memusatkan kontrol pengembangan. Szilágyi menerbitkan surat kepada Ethereum Foundation yang mengkritik lingkaran dalam Buterin karena mendominasi keputusan. Setelah mendapat kecaman, Buterin merespons secara publik, memuji kontributor dan menangani kekhawatiran tentang kontrol dan tata kelola.

Péter Szilágyi Mengangkat Kekhawatiran Sentralisasi

Péter Szilágyi menuduh kepemimpinan Ethereum beroperasi di bawah pengaruh kelompok kecil yang terhubung erat. Dia mengklaim 5-10 individu dan 1-3 perusahaan modal ventura membentuk sebagian besar hasil proyek. "Ini adalah kelompok kepentingan yang berpusat pada Vitalik," tulis Szilágyi dalam suratnya.

Dia menyatakan kesuksesan di Ethereum lebih bergantung pada kedekatan internal daripada evaluasi berbasis prestasi. Hal ini, menurutnya, mendistorsi persaingan yang adil di seluruh ekosistem yang lebih luas. Szilágyi mengatakan proyek-proyek akan kesulitan jika mereka tidak selaras dengan kepemimpinan internal yayasan.

Szilágyi juga mengkritik kurangnya transparansi dalam keputusan pengembangan utama. Suratnya menyusul pengumuman terbaru Vitalik Buterin tentang peningkatan bukti kriptografi. Pengungkapan tersebut kembali memicu perdebatan seputar komitmen Ethereum terhadap desentralisasi.

CEO Polygon Sandeep Nailwal Mengkritik Tata Kelola Ethereum

CEO Polygon Sandeep Nailwal mendukung klaim Szilágyi dan mempertanyakan loyalitasnya sendiri terhadap Ethereum. Dia mengatakan kontributor utama merasa diabaikan meskipun dukungan mereka sudah berlangsung lama. Nailwal menggambarkan komunitas tersebut sebagai "pertunjukan sampah" yang kurang tata kelola inklusif.

Nailwal mengatakan Polygon menerima sedikit atau tidak ada bantuan dari Ethereum Foundation atau pengembang inti. Dia menyalahkan dinamika sosial internal dan mengklaim proyek-proyek berharga menjadi terpinggirkan. Dia menambahkan bahwa proyek-proyek terkait Ethereum di Polygon diberi label sebagai pencapaian Ethereum.

Dia menekankan bahwa upaya Polygon sering tidak diakui oleh orang dalam inti Ethereum. Nailwal berpendapat valuasi Polygon bisa jauh lebih tinggi jika memposisikan diri sebagai rantai Layer-1. Namun, dia menegaskan kembali komitmennya untuk mempertahankan narasi Ethereum Layer-2.

CEO Polygon mendesak para pemimpin Ethereum untuk merefleksikan mengapa kontributor top merasa terasingkan. Dia mengatakan struktur sosial Ethereum menghalangi kolaborasi daripada memungkinkannya. Nailwal memperingatkan bahwa pengabaian lebih lanjut dapat melemahkan kesatuan dan inovasi ekosistem yang lebih luas.

Vitalik Buterin Menanggapi Kritik dan Mengakui Dukungan

Vitalik Buterin merespons dengan memuji peran Polygon dalam skalabilitas dan inovasi Ethereum. Dia memuji Sandeep Nailwal atas kontribusinya yang berkelanjutan kepada komunitas Ethereum. Buterin mengatakan, "Polygon telah secara konsisten memberikan infrastruktur penting yang mendukung tujuan jangka panjang Ethereum."

Buterin mengakui upaya awal Polygon pada teknologi zero-knowledge (ZK). Dia menyatakan biaya pembuktian ZK sekarang sekitar $0.0001 per transaksi. Dia menyarankan Polygon dapat meningkatkan rantai PoS-nya menggunakan teknologi ZK saat ini dengan keamanan Ethereum Layer-1 penuh.

Dia juga menyoroti keputusan Nailwal untuk mengembalikan $190 juta dari donasi SHIB. Tindakan itu, kata Buterin, memungkinkan peluncuran Balvi, inisiatif biotek open-source. Program tersebut berfokus pada penelitian penyakit yang ditularkan melalui udara dan mendukung inovasi kesehatan masyarakat.

Buterin menekankan tujuannya untuk meningkatkan skalabilitas Ethereum sepuluh kali lipat dalam setahun. Dia mengakui bahwa mencapai tujuan ini akan membutuhkan kolaborasi erat dengan proyek-proyek seperti Polygon. Dia menyimpulkan dengan menyerukan kemitraan yang lebih kuat untuk memastikan kesuksesan Ethereum.

