Penurunan Bitcoin Sejajar dengan Arus Keluar ETF! Hari Keempat Berturut-turut Arus Keluar! Berikut Detailnya

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/22 00:31
ETF spot Bitcoin mengalami arus keluar investor untuk hari keempat berturut-turut. Menurut informasi yang dibagikan oleh SoSoValue, total $40,46 juta arus keluar bersih dari ETF spot Bitcoin terjadi pada 20 Oktober.

ETF Spot Bitcoin Mengalami Arus Keluar Modal Bersih Lebih Dari $40 Juta untuk Hari Keempat Berturut-turut

Data menunjukkan bahwa iShares Bitcoin Trust (IBIT) unggulan BlackRock mengalami kerugian modal terbesar dengan arus keluar bersih sebesar $101 juta selama sehari. ETF HODL VanEck mengalami arus masuk bersih sebesar $21,16 juta, dan ETF BITB Bitwise mengalami arus masuk bersih sebesar $12,05 juta.

Dengan arus keluar terbaru, total nilai aset bersih ETF spot Bitcoin berdiri di angka $149,66 miliar, setara dengan sekitar 6,76% dari total kapitalisasi pasar Bitcoin.

Para ahli mengatakan arus keluar baru-baru ini mungkin disebabkan oleh pengambilan keuntungan jangka pendek oleh investor dan ketidakpastian makroekonomi, tetapi ukuran keseluruhan pasar ETF menunjukkan bahwa permintaan institusional untuk Bitcoin tetap kuat.

*Ini bukan nasihat investasi.

Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/bitcoins-decline-parallels-etf-outflows-fourth-consecutive-day-of-outflows-here-are-the-details/

