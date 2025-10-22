Saham The Coca-Cola Company (KO): Pendapatan Q3 Melampaui Perkiraan dengan Pertumbuhan Pendapatan 5% dan Margin Operasional yang Kuat

TLDR

Pendapatan bersih Q3 2025 naik 5% menjadi $12,5 miliar, dengan pertumbuhan organik 6%.

Pendapatan operasional melonjak 59%, sementara margin operasional meluas menjadi 32%.

EPS tumbuh 30% menjadi $0,86, melampaui ekspektasi meskipun ada tekanan mata uang.

Pertumbuhan volume unit kasus global yang kuat sebesar 1% dan terus meningkatkan pangsa nilai.

Saham KO melonjak 3,8% menjadi $71,09 berkat hasil yang menggembirakan dan keyakinan terhadap panduan.

The Coca-Cola Company (KO), diperdagangkan pada $71,09 per 21 Oktober 2025, melaporkan hasil kuartal ketiga yang solid, menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang kuat.

Pendapatan bersih naik 5% menjadi $12,5 miliar, sementara pendapatan organik tumbuh 6%, didorong oleh peningkatan 6% dalam harga/campuran saat volume unit kasus global meningkat 1%.

Pendapatan operasional naik 59% tahun-ke-tahun, sementara pendapatan operasional mata uang netral yang sebanding maju 15%. Perusahaan mencapai margin operasional yang kuat sebesar 32,0%, naik dari 21,2% pada tahun sebelumnya, mencerminkan disiplin biaya, penetapan harga yang menguntungkan, dan peningkatan efisiensi.

Pertumbuhan Laba dan Kinerja EPS

Laba per saham (EPS) melonjak 30% menjadi $0,86, sementara EPS sebanding (non-GAAP) meningkat 6% menjadi $0,82, keduanya melampaui ekspektasi meskipun ada tekanan mata uang 4-6 poin. Hasil Coca-Cola menyoroti ketahanannya dalam menavigasi latar belakang makroekonomi yang kompleks sambil memberikan pertumbuhan laba yang konsisten.

CEO James Quincey mengaitkan kekuatan kuartal ini dengan fleksibilitas, inovasi merek, dan portofolio minuman perusahaan yang terdiversifikasi. Dia menegaskan kembali keyakinan dalam mencapai panduan keuangan Coca-Cola 2025 dan target pertumbuhan jangka panjang.

Pendapatan dan Peningkatan Pangsa Pasar

Pangsa nilai perusahaan dalam total minuman siap minum non-alkohol (NARTD) meningkat selama kuartal ini, didukung oleh inovasi produk baru dan kekuatan penetapan harga. Model bisnis waralaba Coca-Cola terus memperkuat kehadiran pasarnya, memanfaatkan jangkauan global dan keahlian lokal.

Kinerja kuartal ini mendapat manfaat dari kekuatan kategori yang luas. Portofolio teh siap minum mempertahankan kepemimpinan global dengan Fuze Tea yang nilai ritelnya tumbuh lima kali rata-rata industri. Dalam kategori olahraga, Powerade dan BODYARMOR mendorong peningkatan pangsa nilai dan pertumbuhan volume. Sementara itu, merek fairlife dan Santa Clara meningkatkan kinerja di segmen susu bernilai tambah.

Langkah Strategis dan Kemajuan Refranchising

Coca-Cola melakukan langkah struktural utama untuk memperkuat jaringan waralaba globalnya. Coca-Cola HBC AG menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi saham pengendali di Coca-Cola Beverages Africa, menandai tonggak refranchising yang signifikan. Di India, perusahaan menjual 40% saham di Hindustan Coca-Cola Holdings Pvt. Ltd. kepada Jubilant Bhartia Group, semakin menyelaraskan dengan strategi pertumbuhan aset-ringannya.

Arus kas dari operasi tahun berjalan mencapai $3,7 miliar, sementara arus kas bebas tidak termasuk pembayaran fairlife adalah $8,5 miliar, menggarisbawahi likuiditas dan generasi kas yang solid.

Prospek dan Reaksi Pasar

Coca-Cola menegaskan kembali panduan 2025, memproyeksikan pertumbuhan pendapatan organik 5%–6% dan pertumbuhan EPS sebanding 3% dibandingkan 2024. Perusahaan memperkirakan akan menghasilkan setidaknya $9,8 miliar dalam arus kas bebas tidak termasuk pembayaran fairlife, naik dari panduan sebelumnya.

Saham Coca-Cola naik 3,88% setelah pengumuman, mencerminkan optimisme investor tentang profitabilitas, strategi inovasi, dan kemampuannya untuk mengelola tekanan mata uang dan biaya secara efektif.

Dengan portofolio minuman yang luas, permintaan yang tangguh, dan eksekusi yang disiplin, Coca-Cola tetap pada jalur untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan menuju 2026.

